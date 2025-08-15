Analyse technique ou fondamentale?

Avez-vous l’impression d’être aux commandes d’une navette spatiale inconnue lorsque vous choisissez des actions? Avec une quantité infinie de données et d’outils devant vous, comment déterminer votre stratégie de placement?

Il n’existe aucune méthode infaillible pour sélectionner des entreprises qui auront la performance que vous souhaitez (malheureusement, car on la prendrait bien!), mais il y a tout de même moyen d’analyser les actions et de faire des placements éclairés.

L’analyse technique et l’analyse fondamentale sont des méthodes qui aident à diriger votre attention et à décider quand acheter ou vendre. Elles utilisent différentes sources de données et peuvent répondre à différents objectifs financiers. Découvrons donc laquelle correspond le mieux à votre style.

Qu’est-ce qu’une analyse technique?

L’analyse technique se penche sur les décisions passées des investisseurs pour aider à anticiper leurs décisions futures. Elle examine spécifiquement le volume d’activité de négociation et les prix auxquels les transactions ont eu lieu.

Ces données vous aident à identifier les tendances graphiques et à prévoir les mouvements des cours. C’est un peu comme un bulletin météo pour les fluctuations de prix d’une action à court terme.

Ces prévisions rapprochées font de l’analyse technique un outil populaire chez les gens qui cherchent à profiter des fluctuations rapides des prix.

Les outils essentiels de l’analyse technique sont :

Les graphiques : Graphique en chandeliers Graphique à barres Graphique linéaire

Les indicateurs : calculés selon le prix et le volume d’une action Moyenne mobile : représentée par une ligne sur le graphique, cet indicateur lisse les mouvements de prix quotidiens pour illustrer plutôt la direction générale d’une action et les tendances. Calculée en faisant la moyenne des prix de clôture d’une action sur une période déterminée. Indice de force relative (IFR) : généralement affiché sous le graphique des prix d’une action, il montre la vitesse à laquelle une action évolue à la hausse ou à la baisse et aide les négociateurs à déterminer si une action est survendue ou surachetée.



Avantages et inconvénients de l’analyse technique

Si vous envisagez de faire appel à l’analyse technique dans vos recherches, voici quelques points dont vous devez tenir compte :

Pour Contre Rapidité: Permet une prise de décision rapide, idéale pour les marchés qui évoluent rapidement Vision à court terme: Manque de perspective sur les mouvements de prix à long terme et la santé financière sous-jacente d’une entreprise Actualisation: Les données graphiques étant constamment mises à jour, vous pouvez réagir rapidement aux changements soudains Incohérence: Peut parfois donner des suggestions trompeuses, surtout dans des marchés volatils Signaux: Peut aider à déterminer si un marché se dirige vers une hausse ou une baisse Subjectivité: Les analystes peuvent avoir des interprétations différentes des mêmes tendances graphiques Cadre: Donne des indications sur quand acheter, vendre ou conserver, ce qui aide à réduire les transactions impulsives Rigidité: S’appuie sur la supposition que les tendances passées se répéteront, alors que les choses évoluent constamment Polyvalence: Cette méthode se prête à presque tous les marchés où les données sur les prix sont disponibles

Si l’analyse technique ne semble pas correspondre à vos besoins, l’analyse fondamentale est une autre option à envisager.

Qu’est-ce qu’une analyse fondamentale?

L’analyse fondamentale recherche les entreprises sous-évaluées qui recèlent un grand potentiel (le titre de sa biographie serait À la recherche du diamant brut).

Les adeptes de cette méthode adorent faire des recherches approfondies sur une entreprise; un examen minutieux des mouvements et états financiers d’une entreprise aide à saisir son essence et à déterminer sa valeur « réelle ».

Bien que l’analyse fondamentale exige beaucoup de temps et d’énergie au départ, elle peut vous aider à investir tôt dans un actif sous-évalué pour en tirer un bon profit au moment de le vendre. Elle est populaire chez les gens qui suivent une stratégie de placement à long terme.

Les outils essentiels de l’analyse fondamentale comprennent :

Les données publiées par l’entreprise : États financiers : utilisés pour trouver les données fondamentales des actions (c’est-à-dire les informations financières clés) comme les revenus, bénéfices, actifs, passifs et niveaux d’endettement. Ces indicateurs forment un aperçu de la santé générale de l’entreprise. Rapport de gestion : présent dans les rapports financiers, il offre un aperçu de la direction de l’entreprise Ces informations peuvent laisser voir si l’entreprise fait l’objet d’une saine direction. Communications de l’entreprise : annonces ou activités de marketing diffusées par l’entreprise, pouvant avoir une incidence sur le rendement des actions. Qu’il s'agisse d’un lancement de produit, d’une campagne publicitaire réussie, d’un rappel de produit ou de toute autre chose, les communications de l’entreprise peuvent avoir un impact profond sur le succès à long terme.

Données générales du marché : Rapports économiques : les données sur l’économie en général, notamment le produit intérieur brut, l’inflation et les taux d’intérêt, sont importantes à considérer. Actualités des affaires : les reportages sur le secteur de l’entreprise et ses concurrents peuvent influencer le rendement futur de l’action.



Avantages et inconvénients de l’analyse fondamentale

Si vous envisagez de faire appel à l’analyse fondamentale dans vos recherches, voici quelques points dont il faut tenir compte :

Pour Contre Temps: Idéal pour identifier les entreprises ayant un potentiel de croissance à long terme Intensité: Exige des recherches importantes, ce qui demande temps et efforts pour recueillir et analyser l’information Exhaustivité: Offre une vue approfondie d’une entreprise et de son environnement Durée: N’offre pas d’aperçu rapide des cours à court terme; seulement à long terme Valeur: Peut aider à identifier les entreprises dont les prix des actions sont sous-évalués Subjectivité: Bien qu’elle soit basée sur des données financières factuelles, les interprétations personnelles peuvent mener à différentes conclusions Rigueur: Permet d’évaluer en détail la stabilité financière d’une entreprise et tous les risques possibles Hasard: Une entreprise fondamentalement solide peut voir le prix de ses actions fluctuer à cause de nouvelles inattendues Expertise: Une analyse approfondie et étendue développe une compréhension profonde du fonctionnement des entreprises Décalage: Les rapports sont publiés périodiquement, ce qui signifie que les données peuvent être assez anciennes au moment de les analyser

Les différences entre analyse technique et fondamentale

Ces deux méthodes d’analyse peuvent vous aider à mieux comprendre le marché boursier. Cependant, comme vous avez pu le constater, elles approchent les mêmes questions sous différents angles.

Header Analyse technique Analyse fondamentale Objectif Prédire les futurs mouvements de prix Dénicher les actifs sous-évalués Stratégie Cerner les tendances Découvrir la valeur intrinsèque d’une action Hypothèse Toute l’information se reflète dans le prix d’une action et l’histoire se répète Le marché peut mal évaluer les actions à court terme, mais se corrige à long terme Profil Opérations boursières Investissements Horizon Court terme Long terme Outils Graphiques; Indicateurs États financiers; Actualités Données Quantitatives Quantitatives; Qualitatives Points d’intérêt Mouvements de prix; Volume de négociation; Tendances graphiques Santé financière; Prévisions économiques; Actualités du secteur

Analyse technique ou fondamentale : laquelle vous convient?

Si vous faites des opérations à court terme, prenez des décisions rapides et souhaitez tirer profit des changements immédiats du marché, l’analyse technique pourrait vous convenir. Mais si vous voulez une compréhension approfondie d’une entreprise pour des placements à long terme, l’analyse fondamentale pourrait être plus indiquée.

Mais au final, faut-il vraiment choisir? Certaines personnes combinent les deux méthodes et utilisent ces deux outils. Par exemple, en utilisant l’analyse fondamentale, vous pourriez sélectionner les entreprises sur lesquelles vous concentrer, puis utiliser l’analyse technique pour choisir vos points d’entrée et de sortie.