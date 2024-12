Le moment que personne n’attend est enfin arrivé... c’est la saison des impôts! Ce doux moment de l’année où tout le monde au Canada saura combien il doit en impôt. C’est stressant, mêlant, parfois même frustrant, mais pas de panique : nous sommes là pour vous faciliter la vie. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les taux d’imposition de cette année au Canada.

Taux d’imposition fédéraux pour 2024

Voici les taux d’imposition fédéraux pour l’année d’imposition 2024, selon l’Agence du revenu du Canada (ARC) :

15 % sur les premiers 55 867 $ de revenu imposable

20,5 % sur la partie de revenu imposable dépassant 55 867 $, jusqu’à 111 733 $

26 % sur la partie de revenu imposable dépassant 111 733 $, jusqu’à 173 205 $

29 % sur la partie de revenu imposable dépassant 173 205 $, jusqu’à 246 752 $

33 % sur la partie de revenu imposable dépassant 246 752 $

Au Canada, l’impôt sur le revenu est fondé sur votre revenu imposable, c’est-à-dire votre revenu brut total provenant de toutes les sources, moins les déductions admissibles. Autrement dit, c’est votre revenu net de toutes déductions applicables à votre situation.

Une fois que vous connaissez votre revenu imposable, vous devez lui appliquer les bons taux d’imposition fédéraux et provinciaux ou territoriaux. Ces taux varient selon le montant des revenus que vous déclarez à la fin de l’année dans votre formulaire T1 et l’endroit où vous vivez au Canada.

Notons que le taux provincial ou territorial est déterminé par la province ou le territoire où vous habitez au 31 décembre de l’année d’imposition. Si vous déménagez du Québec au Nouveau-Brunswick en décembre, votre taux d’imposition sera celui du Nouveau-Brunswick, c’était votre province de résidence au 31 décembre.

Pour calculer votre impôt total, calculez votre impôt fédéral, puis provincial ou territorial. Additionnez les deux, et voilà votre taux d’imposition moyen, c’est-à-dire l’impôt fédéral et provincial ou territorial combiné que vous payez sur toutes les sources de revenus au moment de votre déclaration.

Taux d’imposition provinciaux et territoriaux pour 2024

N’oubliez pas : les taux provinciaux ou territoriaux s’ajoutent à l’impôt fédéral. Encore une fois, c’est la province ou le territoire où vous vivez le 31 décembre qui détermine votre taux d’imposition. Donc si vous déménagez dans une province ou un territoire où les impôts sont plus bas, faites-le avant le 31 décembre. Voici les taux d’imposition provinciaux et territoriaux pour 2024 selon l’ARC :

Province ou territoire Taux d’imposition Colombie-Britannique 5,06 % sur les premiers 47 937 $ de revenu imposable 7,7 % sur la partie de revenu imposable dépassant 47 937 $ jusqu’à 95 875 $ 10,5 % sur la partie de revenu imposable dépassant 95 875 $ jusqu’à 110 076 $ 12,29 % sur la partie de revenu imposable dépassant 110 076 $ jusqu’à 133 664 $ 14,7 % sur la partie de revenu imposable dépassant 133 664 $ jusqu’à 181 232 $ 16,8 % sur la partie de revenu imposable dépassant 181 232 $ jusqu’à 252 752 $ 20,5 % sur la partie de revenu imposable dépassant 252 752 $ Alberta 10 % sur les premiers 148 269 $ de revenu imposable 12 % sur la partie de revenu imposable dépassant 148 269 $ jusqu’à 177 922 $ 13 % sur la partie de revenu imposable dépassant 177 922 $ jusqu’à 237 230 $ 14 % sur la partie de revenu imposable dépassant 237 230 $ jusqu’à 355 845 $ 15 % sur la partie de revenu imposable dépassant 355 845 $ Saskatchewan 10,5 % sur les premiers 52 057 $ de revenu imposable 12,5 % sur la partie de revenu imposable dépassant 52 057 $ jusqu’à 148 734 $ 14,5 % sur la partie de revenu imposable dépassant 148 734 $ Manitoba 10,8 % sur les premiers 47 000 $ de revenu imposable 12,75 % sur la partie de revenu imposable dépassant 47 000 $ jusqu’à 100 000 $ 17,4 % sur la partie de revenu imposable dépassant 100 000 $ Ontario 5,05 % sur les premiers 51 446 $ de revenu imposable 9,15 % sur la partie de revenu imposable dépassant 51 446 $ jusqu’à 102 894 $ 11,16 % sur la partie de revenu imposable dépassant 102 894 $ jusqu’à 150 000 $ 12,16 % sur la partie de revenu imposable dépassant 150 000 $ jusqu’à 220 000 $ 13,16% sur la partie de revenu imposable dépassant 220 000 $ Québec 14 % sur les premiers 51 780 $ de revenu imposable 19 % sur la partie de revenu imposable dépassant 51 780 $ jusqu’à 103 545 $ 24 % sur la partie de revenu imposable dépassant 103 545 $ jusqu’à 126 000 $ 25,75 % sur la partie de revenu imposable dépassant 126 000 $ Nouveau-Brunswick 9,4 % sur les premiers 49 958 $ de revenu imposable 14 % sur la partie de revenu imposable dépassant 49 958 $ jusqu’à 99 916 $ 16 % sur la partie de revenu imposable dépassant 99 916 $ jusqu’à 185 064 $ 19,5 % sur la partie de revenu imposable dépassant 185 064 $ Nouvelle-Écosse 8,79 % sur les premiers 29 590 $ de revenu imposable 14,95 % sur la partie de revenu imposable dépassant 29 590 $ jusqu’à 59 180 $ 16,67 % sur la partie de revenu imposable dépassant 59 180 $ jusqu’à 93 000 $ 17,5 % sur la partie de revenu imposable dépassant 93 000 $ jusqu’à 150 000 $ 21 % sur la partie de revenu imposable dépassant 150 000 $ Île-du-Prince-Édouard 9,65 % sur les premiers 32 656 $ de revenu imposable 13,63 % sur la partie de revenu imposable dépassant 32 656 $ jusqu’à 64 313 $ 16,65 % sur la partie de revenu imposable dépassant 64 313 $ jusqu’à 105 000 $ 18 % sur la partie de revenu imposable dépassant 105 000 $ jusqu’à 140 000 $ 18,75 % sur la partie de revenu imposable dépassant 140 000 $

Rappel : Votre taux moyen d’imposition correspond à la somme des taux d’imposition fédéral et provincial ou territorial.

Prenons l’exemple de Safia, qui vit au Québec. Safia a cotisé à un REER pour réduire son revenu imposable (bien joué!). Après ses cotisations à son REER et ses autres déductions fiscales et crédits d’impôt, son revenu imposable s’élève à 60 000 $. Voici comment s’y prendre pour calculer ses impôts.

Calcul de l’impôt fédéral : Selon les taux d’imposition fédéraux de 2024 (voir la section plus haut), la première tranche de 55 867 $ de revenu est imposée à 15 %, ce qui équivaut à 8 380,05 $. Prenons le revenu total de Safia (60 000 $) et soustrayons la première tranche d’imposition (55 867 $), il reste 4 133 $ de revenu à prendre en compte. Ce montant sera imposé à un taux supérieur, soit 20,5 %, ce qui correspond à une somme de 847,27 $. Le total de l’impôt fédéral à payer est donc de 8 380,05 $ + 847,27 $ pour un total de 9 227,32 $.

Calcul de l’impôt provincial : Comme Safia habite au Québec en date du 31 décembre, c’est ce taux qu’elle doit prendre en compte pour son impôt provincial (voir le tableau ci-dessus pour tous les taux par province et territoire). Sa première tranche de 51 780 $ de revenu sera donc imposée à hauteur de 14 %, pour une somme de 7249,20 $. Les 8 220 $ restants (son revenu total de 60 000 $ moins les 51 780 $ de la première tranche) seront imposés à un taux de 19 %, ce qui équivaut à 1 561,80 $. Elle additionne les deux montants (7 249,20 $ + 1 561,80 $) pour arriver au total provincial de 8 811 $.

Calcul de l’impôt total : Ensemble, l’impôt fédéral (9 227,32 $) et provincial (8 811 $) de Safia totalisent une somme de 18 038,32 $.

Une très bonne affaire pour une citoyenne qui paie sa part!

Crédits d’impôt et déductions fiscales

Les crédits d’impôt et les déductions fiscales peuvent réduire votre revenu imposable ou le montant d’impôt à payer. Voyons la différence.

Crédits d’impôt

Les crédits d’impôt fédéraux, provinciaux et territoriaux vous permettent de payer moins d’impôts – pas désagréable, disons-le! Il en existe deux types : les crédits non remboursables et les crédits remboursables.

Crédits d’impôt non remboursables

Un crédit d’impôt non remboursable réduit le montant que vous devez payer. Pour en bénéficier, vous devez effectivement avoir des impôts à payer – c’est-à-dire que vous devez avoir touché suffisamment de revenus pour être imposable. Les crédits d’impôt non remboursables peuvent réduire votre solde à zéro, mais si le montant de vos crédits d’impôt dépasse celui de la somme due, vous ne recevrez pas de remboursement pour l’excédent. Par exemple, disons que vous devez 2 500 $ en impôts et que vous avez des crédits d’impôt non remboursables de 2 700 $. Votre solde sera porté à zéro (yé!), mais vous ne recevrez pas de remboursement pour les 200 $ supplémentaires (c’est la vie!).

Quelques exemples de crédits d’impôt non remboursables :

Montant personnel de base (toute personne qui doit des impôts a droit à cette exemption)

Crédit pour les contribuables de 65 ans et plus

Crédit pour les personnes recevant un revenu de pension

Crédit pour les personnes vivant avec un handicap certifié

Crédit pour les personnes aidantes naturelles d’une personne handicapée

Crédits pour dons de bienfaisance et dons politiques

Parmi les autres crédits d’impôt non remboursables, on retrouve ceux pour les frais de scolarité, les frais médicaux, l’assurance-emploi et le Régime de pensions du Canada, les intérêts sur les prêts étudiants et les frais d’adoption. La plupart des provinces et territoires offrent aussi des crédits d’impôt du même ordre.

Crédits d’impôt remboursables

Les crédits d’impôt remboursables sont versés à toute personne admissible, qu’elle ait des revenus ou non. Ils servent d’abord à réduire le montant que vous devez, mais contrairement aux crédits d’impôt non remboursables, les crédits d’impôt remboursables restants sont, vous l’aurez deviné, remboursés. Parmi les crédits d’impôt remboursables les plus courants au fédéral, citons l’allocation pour les travailleurs et travailleuses et le crédit pour la formation.

Déductions fiscales

Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent (ou espèrent), les déductions fiscales n’agissent pas directement sur le solde d’impôt à payer. En effet, au lieu de se soustraire du montant que vous devez, une déduction fiscale réduit en fait votre revenu imposable, ce qui pourrait vous faire changer de tranche d’imposition et, de cette façon, diminuer la somme due. Et même si ça ne vous fait pas passer à la tranche inférieure, le montant de la déduction devient non imposable pour l’année. Donc pas d’impôts sur ce montant-là, et ainsi moins d’impôts à payer en tout.

Les déductions fiscales les plus courantes :

Facteur d’équivalence (participation à un régime de pension) : Vous bénéficiez d’un crédit pour toute cotisation à un régime de pension faite en votre nom au cours de l’année civile. Votre employeur indiquera le montant des crédits de pension à la case 52 de votre relevé T4, qui recense vos revenus et les impôts retenus pour l’année.

Cotisations syndicales et professionnelles

Frais de garde d’enfants

Contributions à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), jusqu’à concurrence du montant maximum autorisé par année. Votre institution financière vous fournira un relevé de vos cotisations. Pour connaître vos droits de cotisation à un REER, consultez votre avis de cotisation (le résumé que vous recevez après avoir soumis votre déclaration de l’année précédente), connectez-vous à Mon dossier de l’ARC ou appelez l’ARC au 1 800 959-7383. Consultez cet article pour en savoir plus sur les plafonds de cotisation au REER.

Oh-oh! je ne peux pas payer tous mes impôts!

Si vous devez de l’impôt que vous ne pouvez pas payer d’un coup, l’Agence du revenu du Canada peut vous proposer une entente de paiement. La mauvaise nouvelle, c’est que vous devrez verser des intérêts sur le solde impayé. La bonne, c’est que vous serez en règle avec le fisc. En effet, si vous devez de l’impôt et que vous ne payez pas ou ne prenez pas d’entente de paiement, l’ARC peut saisir toutes les prestations auxquelles vous avez droit, vous poursuivre en justice et saisir le contenu de votre compte bancaire. Consultez cette page de l’ARC pour connaître les conséquences possibles à ne pas payer ses impôts.

