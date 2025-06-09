Calculateur REER

Si vous souhaitez prendre votre retraite un jour, vous aurez besoin d'argent pour vivre. Un REER est un excellent endroit pour accumuler votre épargne-retraite si vous prévoyez être dans une tranche d'imposition plus basse qu'au moment de vos cotisations. Les cotisations sont déductibles d'impôt, ce qui signifie que vous pouvez réduire l'impôt que vous payez maintenant — reporter l'impôt sur l'argent du REER jusqu'à la retraite est avantageux, car de nombreuses personnes paieront un taux d'imposition plus bas à la retraite. C'est également utile, car l'argent d'impôt qui aurait autrement été versé au gouvernement pourrait aussi générer un rendement sur investissement.

Une autre raison de prioriser un REER? Si vous investissez massivement dans des actions étrangères, notamment américaines. En effet, l'Internal Revenue Service aux États-Unis ne reconnaît pas le CELI comme un compte de retraite. Vous devrez donc payer des retenues d'impôt pour non-résidents sur tout revenu provenant de sources américaines si vous les détenez dans un CELI. Avec un REER, ce n'est pas le cas.

Un REER de conjoint peut également réduire votre fardeau fiscal combiné. Puisque vous ne pouvez pas retirer vos économies REER avant la retraite sans payer de retenue d'impôt, vous ne serez pas tenté de toucher à votre pécule. La seule exception est si vous avez besoin d'argent pour une maison ou des études : vous pouvez retirer l'argent sans payer d'impôt, mais c'est essentiellement un prêt sans intérêt. Le Régime d'encouragement à l'éducation permanente (REEP) vous permet de retirer jusqu'à 20 000 $ libres d'impôt de votre REER pour payer des études ou une formation à temps plein ou partiel. Cependant, gardez à l'esprit que tout montant retiré devra éventuellement être remboursé dans votre REER. Il en va de même pour le Régime d'accession à la propriété (RAP), qui vous permet de retirer jusqu'à 25 000 $ libres d'impôt pour l'achat d'une nouvelle maison.