Calculateur REER
Notre calculateur REER gratuit vous aidera à comprendre combien vous pouvez cotiser à votre REER et comment votre épargne pourrait croître à l'avenir. Commencez par nous parler de vos cotisations REER actuelles.
Nos hypothèses
Nous avons fait certaines hypothèses concernant votre situation et le rendement du marché. Ajustez-les pour voir comment elles affecteront vos résultats.
Comment fonctionne notre calculateur REER?
Notre calculateur de cotisations REER vous indiquera combien vous pouvez cotiser à votre REER. Il fournira également une estimation de la valeur future de votre REER. Le calculateur tient compte de votre âge, de votre revenu et de votre épargne REER. Voici quelques hypothèses de marché intégrées à nos calculs :
- Un taux d'inflation de 2 % par année.
- Des rendements nets de frais de gestion de 2,14 %.
Prêt à commencer? Voici comment :
1. Familiarisez-vous avec les REER
Comprenez ce qu'est un REER, quels sont les plafonds de cotisation et de déduction et ce que vous devez savoir avant de retirer de l'argent.
2. Connaissez les frais
Les frais sont comme des termites d'épargne — ils rongeront votre argent REER. Lorsque vous investissez avec Wealthsimple, nous facturons des frais de gestion de 0,5 % lorsque vous investissez jusqu'à 100 000 $ et des frais de 0,4 % lorsque vous déposez plus de 100 000 $. C'est considérablement moins que les frais de 2 % payés par les investisseurs traditionnels de fonds communs de placement au Canada.
3. Ouvrez un REER
Il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Si vous n'en avez pas déjà un, ouvrez un REER et commencez à bénéficier du pouvoir de la capitalisation. Si vous avez déjà un REER, envisagez d'augmenter vos cotisations.
Un mot d'avertissement
Notre calculateur REER ne constitue pas un conseil financier; il est fourni à titre indicatif seulement et les résultats sont des estimations. Le calculateur peut être un outil utile pour vous aider à estimer la valeur potentielle de votre REER, mais vous devez comprendre qu'il a des limites. Par exemple, le calculateur ne prévoit pas et ne tient pas compte des modifications futures aux programmes d'épargne gouvernementaux ou aux taux d'imposition. De plus, les taux de rendement des placements peuvent varier.
FAQ
Qu'est-ce qu'un REER?
Un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) est un compte de retraite à impôt différé. Tout argent que vous cotisez à un REER n'est pas imposé jusqu'à votre retraite. Cela signifie que vous pourriez obtenir un remboursement d'impôt considérable pour l'année en cours! Le gouvernement canadien a créé les REER spécifiquement pour offrir des allègements fiscaux à ceux qui investissent de l'argent pour la retraite.
Quelle est la différence entre un REER et un CELI?
Contrairement aux CELI (que vous pouvez utiliser pour n'importe quel objectif d'épargne), un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) est un compte de placement que vous ne pouvez utiliser que pour l'épargne-retraite. Les REER offrent des avantages fiscaux immédiats. Tout montant que vous cotisez à un REER sera à l'abri de l'impôt sur le revenu pour la même année. Un CELI n'est pas un compte à impôt différé. Vous ne pouvez pas déduire les cotisations au CELI de votre impôt sur le revenu. En revanche, les CELI offrent une croissance libre d'impôt sur vos placements ou votre épargne au fil du temps. Vous pouvez retirer d'un CELI en tout temps sans payer d'impôt. Lorsque vous retirez d'un REER, vous devez payer une retenue d'impôt de 5 % à 30 % selon votre lieu de résidence et le montant retiré. Alors que vous pouvez conserver un CELI à vie, les REER doivent être convertis en un autre compte avant le dernier jour de l'année où vous célébrez votre 71e anniversaire.
Devrais-je cotiser à un CELI ou à un REER ?
Cela dépend de vos objectifs d'épargne et du moment où vous aurez besoin de retirer l'argent. Les REER sont utiles pour l'épargne-retraite à long terme. Les CELI sont plus avantageux pour les objectifs d'épargne à court terme. Lorsque vous cotisez à un REER, votre argent est bloqué jusqu'à votre retraite. Si vous effectuez un retrait anticipé, vous devrez payer des retenues d'impôt. (Vous pouvez retirer de l'argent d'un CELI en tout temps sans payer d'impôt sur le retrait.) Si vous pensez avoir besoin d'accéder à votre argent avant la retraite, un CELI est une bonne option. Les REER sont plus avantageux pour les personnes qui se trouvent actuellement dans une tranche d'imposition élevée, mais qui se trouveront dans une tranche d'imposition plus faible à la retraite. Le plafond annuel de cotisation au REER est beaucoup plus élevé que celui du [CELI](3. https://www.wealthsimple.com/fr-ca/learn/tfsa-limit). Si vous cotisez le maximum à votre CELI, vous pourriez cotiser davantage à un autre compte à avantages fiscaux comme un REER. Apprenez-en davantage sur les différences entre les REER et les CELI ici.
Pourquoi devrais-je utiliser un REER?
Si vous souhaitez prendre votre retraite un jour, vous aurez besoin d'argent pour vivre. Un REER est un excellent endroit pour accumuler votre épargne-retraite si vous prévoyez être dans une tranche d'imposition plus basse qu'au moment de vos cotisations. Les cotisations sont déductibles d'impôt, ce qui signifie que vous pouvez réduire l'impôt que vous payez maintenant — reporter l'impôt sur l'argent du REER jusqu'à la retraite est avantageux, car de nombreuses personnes paieront un taux d'imposition plus bas à la retraite. C'est également utile, car l'argent d'impôt qui aurait autrement été versé au gouvernement pourrait aussi générer un rendement sur investissement.
Une autre raison de prioriser un REER? Si vous investissez massivement dans des actions étrangères, notamment américaines. En effet, l'Internal Revenue Service aux États-Unis ne reconnaît pas le CELI comme un compte de retraite. Vous devrez donc payer des retenues d'impôt pour non-résidents sur tout revenu provenant de sources américaines si vous les détenez dans un CELI. Avec un REER, ce n'est pas le cas.
Un REER de conjoint peut également réduire votre fardeau fiscal combiné. Puisque vous ne pouvez pas retirer vos économies REER avant la retraite sans payer de retenue d'impôt, vous ne serez pas tenté de toucher à votre pécule. La seule exception est si vous avez besoin d'argent pour une maison ou des études : vous pouvez retirer l'argent sans payer d'impôt, mais c'est essentiellement un prêt sans intérêt. Le Régime d'encouragement à l'éducation permanente (REEP) vous permet de retirer jusqu'à 20 000 $ libres d'impôt de votre REER pour payer des études ou une formation à temps plein ou partiel. Cependant, gardez à l'esprit que tout montant retiré devra éventuellement être remboursé dans votre REER. Il en va de même pour le Régime d'accession à la propriété (RAP), qui vous permet de retirer jusqu'à 25 000 $ libres d'impôt pour l'achat d'une nouvelle maison.
Puis-je gérer mes placements dans un REER?
Oui, il est possible d'ouvrir un REER autogéré. Lorsque vous ouvrez un REER autogéré, il peut contenir plusieurs types de placements sous un même compte. Les REER ordinaires vous limitent à un seul type de placement comme les FNB; ce n'est pas le cas avec les REER autogérés. Alors, que contient un REER autogéré? Tout placement dit « admissible » au REER que vous désirez. Cela peut aller des actions aux obligations en passant par l'immobilier. Cependant, avec un REER autogéré, vous ou votre fournisseur de placements pourriez passer plus de temps à gérer les placements de votre portefeuille. Si vous préférez une approche sans intervention, vous voudrez envisager un REER géré en votre nom.
Quels facteurs influencent la croissance de mon REER?
Le montant de vos cotisations, le rendement des placements et le moment de votre retraite sont quelques facteurs qui influencent la valeur future de votre REER. Notre calculateur REER utilise ces données pour estimer la valeur potentielle future de votre REER. Ajustez vos cotisations ou le rendement prévu des placements pour voir leur effet sur la valeur de votre REER.
Est-ce un calculateur d'impôt REER?
Oui, notre calculateur REER vous montrera le montant du remboursement d'impôt que vous obtiendrez en cotisant à un REER. Il calculera également combien d'argent vous pouvez cotiser à un REER sans dépasser la limite.
Comment calculez-vous les économies que je réaliserais en transférant mon argent vers un compte Wealthsimple Invest ?
Nos économies potentielles totales comparent les économies que vous pourriez réaliser en payant des frais de 0,5 % avec Wealthsimple Invest aux frais de 2,14 % qu'un investisseur en fonds communs de placement traditionnels paierait sur la durée de son CELI/REER. Nous facturons une fraction des frais payés par les investisseurs en fonds communs de placement traditionnels. Nos frais de gestion sont de 0,5 % (ils diminuent à 0,4 % lorsque vous investissez plus de 100 000 $). Des frais de fonds sous-jacents pouvant atteindre 0,2 % s'appliquent également. Les frais médians facturés par les fonds communs de placement similaires aux portefeuilles Wealthsimple sont de 2,14 %. Pour déterminer les frais médians qu'un investisseur en fonds communs de placement pourrait payer, nous avons utilisé les catégories de fonds communs de placement du Comité canadien des normes des fonds d'investissement afin de trouver des fonds comparables à nos portefeuilles conservateur, équilibré et de croissance. Nous avons exclu les catégories de fonds communs de placement non pertinentes pour les clients particuliers (par exemple, les fonds I ou O) ou dont les frais ne sont pas représentatifs (la catégorie F ne mentionne que les frais du vendeur et ignore les honoraires du conseiller, qui seront ajoutés ultérieurement). Les frais de ces fonds communs de placement proviennent de Morningstar.
Comment calculer ma limite et mes droits de cotisation REER?
Vous pouvez utiliser notre calculateur REER ou faire le calcul vous-même. Pour calculer votre plafond REER à vie, additionnez la limite REER de chaque année à partir de l'année de vos 18 ans. Pour calculer vos droits de cotisation restants, soustrayez le montant déjà cotisé à votre REER de votre plafond REER à vie. C'est exactement ce que fait notre calculateur REER. Si vous ne vous souvenez pas des montants ajoutés et retirés au fil des ans, vous pouvez le vérifier sur votre compte Mon dossier de l'ARC. N'oubliez pas que les limites REER sont cumulatives; les cotisations inutilisées sont reportées à l'année suivante. Tout montant retiré peut être recotisé dans les années suivantes.
Que se passe-t-il si je dépasse ma limite REER?
L'ARC est assez indulgente à cet égard. D'abord, vous bénéficierez d'une marge de manœuvre; tout montant jusqu'à 2 000 $ au-dessus de votre plafond de cotisation cumulatif sera toléré (bien qu'il ne sera pas considéré comme déductible d'impôt). Si vous dépassez cette marge, l'ARC imposera une pénalité de 1 pour cent sur cette cotisation excédentaire. Cette pénalité sera facturée mensuellement jusqu'à ce que vous réduisiez votre solde REER en dessous de votre plafond cumulatif.
Quel est le plafond de déduction REER de cette année?
Vous pouvez trouver le plafond de déduction REER de cette année ici. Le montant peut augmenter chaque année. Les cotisations à un REER réduisent le montant d'impôt sur le revenu que les particuliers doivent payer chaque année, c'est pourquoi l'Agence du revenu du Canada (ARC) fixe un plafond annuel de cotisations que chaque contribuable admissible peut verser à un REER. Le plafond de déduction correspond à la limite de cette année plutôt qu'au cumul des cotisations inutilisées des années précédentes. Le plafond de déduction REER a augmenté au fil du temps.