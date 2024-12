Tout ce que vous devez savoir sur les cotisations à un REER

Le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) est un fabuleux véhicule de placement offert au Canada. Il s’agit d’un compte assorti d’avantages fiscaux; presque un cadeau de la part du gouvernement fédéral! Qui n’aime pas mettre un peu d’argent à l’abri de l’impôt? Par contre, c’est un compte qui vient avec ses règles! En fait, il y a deux montants à retenir : la limite de déduction et le plafond de cotisation individuel. Si c’est le genre de jargon qui vous donne des maux de tête, vous êtes à la bonne place. On vous explique tout.

Quels sont les avantages fiscaux du REER?

Pour saisir pourquoi vous devriez cotiser à un REER et comment faire travailler votre argent, il est important d’avoir une compréhension globale de ce compte. (Si vous vous demandez quelles sont les différences entre le REER et le CELI ou le CELIAPP, suivez le guide.) Avant de plonger dans les menus détails, parlons donc un peu des avantages du REER.

Tout montant que vous déposez (ou « cotisez ») dans un REER sera exonéré d’impôt l’année où vous le versez. Vous ne paierez l’impôt sur ce montant que lorsque vous le retirerez du compte – que ce soit à la retraite (alors que c’est avantageux de le faire) ou plus tôt (pour acheter une maison ou payer vos études). Si vous avez cotisé de l’argent déjà imposé, le gouvernement déduira le montant d’impôt déjà payé de votre facture d’impôt totale.

Ainsi, même si vous devrez payer l’impôt un jour, le REER contribue à réduire votre revenu imposable actuel et vous fait profiter de l’intérêt composé à l’abri du fisc. C’est là une des raisons pour lesquelles il vaut la peine de commencer à cotiser tôt : vos placements et les intérêts qu’ils rapportent seront réinvestis, ce qui grossit le montant total de votre placement, qui fructifie encore davantage, et ainsi de suite. Plus votre argent a de temps pour fructifier, plus le montant total sera élevé au moment de prendre votre retraite, ce qui vous évitera aussi de devoir cotiser davantage plus tard. Un autre point dans la colonne des pour : vous payez habituellement moins d’impôt à la retraite, donc vous pourriez éviter un peu d’impôt en investissant ces montants maintenant.

Quel est le plafond de cotisation au REER?

En 2024, le plafond est fixé à 18 % de vos revenus, jusqu’à concurrence de 31 560 $. Comme les cotisations à un REER réduisent l’impôt sur le revenu des individus, l’Agence du revenu du Canada (ARC) impose une limite annuelle au montant que les contribuables peuvent cotiser à leur REER pour éviter les cotisations excessives.

Le plafond de cotisation est le montant que vous pouvez déposer dans votre REER au cours d’une année donnée. Chaque année, vous accumulez des « droits de cotisation » équivalant à 18 % de votre revenu de l’année d’imposition précédente ou au plafond de cotisation annuel – le plus bas des deux montants. Tout montant non cotisé est reporté indéfiniment aux années suivantes et s’ajoute à votre plafond de cotisation. En d’autres mots, vous ne perdez jamais de droits de cotisation : même si vous n’avez pas les moyens de cotiser maintenant, vous pourrez toujours vous reprendre plus tard.

Voici quelques points à garder en tête.

Si votre employeur offre un REER collectif, un régime de pension agréé ou un régime de participation différée aux bénéfices, ces cotisations réduisent le montant que vous pouvez verser dans un REER individuel. Ces montants sont inscrits sur les documents que vous recevez de votre employeur au moment de la déclaration d’impôts.

Vous pouvez avoir plus d’un REER. Il est possible d’avoir des REER « ordinaires » à votre nom et de cotiser également à un REER de conjoint (qui est établi au nom de votre partenaire de vie). Vous pouvez y cotiser et bénéficier d’une déduction fiscale (voir ci-dessous). En plus des plafonds de cotisation annuels, certaines règles encadrent aussi les retraits des REER de conjoint.

La date limite pour cotiser à votre REER est indiquée sur le site de l’ARC. Pour l’année fiscale 2024, le dernier jour pour cotiser à votre REER est le 1er mars 2025. N’oubliez pas non plus que le 31 décembre de l’année où vous atteignez 71 ans est le dernier jour où vous pouvez cotiser à votre propre REER.

Quel est le montant de mes droits de cotisation à un REER?

Pour calculer vos droits de cotisation, vous devez connaître le montant de vos cotisations antérieures ainsi que les plafonds de cotisation pour chaque année. Vous n’avez pas à calculer vous-même votre plafond de cotisation à un REER; l’ARC tient le compte pour vous et l’indique sur l’avis de cotisation que vous recevez chaque année après avoir produit votre déclaration de revenus, à la ligne « Vos droits de cotisation ».

Vos droits de cotisation ne sont touchés ni par certaines transactions, comme les transferts en provenance d’un autre REER ou à la suite d’un divorce ou du décès de votre conjoint ou conjointe, ni par les allocations de retraite, ni par les transferts de biens.

Vous pouvez également vérifier votre plafond de cotisation au REER en ligne. Ouvrez d’abord un compte Mon dossier de l’ARC. Dans votre compte, vous pouvez vérifier l’état de votre remboursement d’impôt, vérifier les montants de vos prestations, consulter les informations fiscales et avis de cotisation des années précédentes et effectuer des paiements d’impôt. Si l’écran vous tente mois, vous pouvez également appeler l’ARC au 1-800-267-6999 (au Canada et aux États-Unis) ou utiliser le tableau 3 du Guide T4040, « REER et autres régimes enregistrés pour la retraite ».

Où dois-je déclarer mes cotisations au REER?

Vous déclarez toutes vos cotisations à un REER à la ligne 20800 de votre déclaration T1 générale. À cette fin, vous recevrez des feuillets REER de votre institution financière.

Les cotisations versées de mars à décembre de chaque année doivent être déclarées pour l’année civile où elles ont été versées. Les cotisations effectuées dans les 60 premiers jours de l’année civile suivante doivent figurer sur la déclaration de l’année civile précédente. Toutefois, vous pouvez les reporter à plus tard et les déduire de votre déclaration de revenus de la même année civile.

N’oubliez pas que vos droits de cotisation s’appliquent à l’ensemble des montants que vous versez dans vos REER individuels et de conjoint.

Que se passe-t-il si je dépasse mon plafond de cotisation?

Il n’y a pas de pénalité si vous ne maximisez pas vos cotisations. En revanche, si vous dépassez vos droits de cotisation, vous risquez de payer de lourdes pénalités. Si vous dépassez de plus de 2 000 $ vos droits de cotisation à un REER, vous devez payer une pénalité de 1 % par mois sur l’excédent. (Ça fait mal.)

Si vous dépassez vos droits de cotisation pour l’année, vous avez trois options :

Retirer la cotisation excédentaire. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire T3012A, qui vous évite de payer de l’impôt à la source sur le montant de la cotisation excédentaire. Ce montant pourrait toutefois être soumis à des pénalités.

Remplir une annexe 7 pour reporter la cotisation à une année d’imposition ultérieure. Le montant sera indiqué sur votre avis de cotisation et réduira vos droits de cotisation pour l’année d’imposition suivante.

Remplir une annexe 7 pour désigner ces cotisations comme un remboursement au titre du Régime d’accession à la propriété ou du Régime d’encouragement à l’éducation permanente, si vous avez participé à l’un de ces programmes.

Si vous avez des questions sur votre situation fiscale, nous vous recommandons fortement de parler à votre spécialiste des finances ou à votre fiscaliste.

Jusqu’à quel âge puis-je cotiser à un REER?

L’âge limite pour cotiser à un REER est de 71 ans. Ainsi, vous pouvez cotiser à un REER jusqu’au 31 décembre de l’année civile où vous atteignez 71 ans. Si votre conjoint ou conjointe n’a pas atteint cet âge, vous pouvez verser des cotisations à son REER de conjoint jusqu’au 31 décembre de l’année de ses 71 ans.

À la fin de l’année où l’un.e de vous deux atteint 71 ans, vous devez convertir votre REER en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Si vous le préférez, vous pouvez retirer la totalité du montant, qui s’ajoutera à votre revenu et qui sera assujetti à votre taux d’imposition marginal.

Quel est le maximum déductible au titre des REER? Est-ce la même chose que les droits de cotisation?

Votre maximum déductible est le montant que vous pourriez déduire de votre revenu aux fins de l’impôt au cours d’une année donnée. Votre maximum déductible et vos droits de cotisation sont identiques à condition que vous profitiez pleinement de vos cotisations pour réduire votre revenu chaque année. En revanche, les deux montants peuvent différer si vous ne maximisez pas vos cotisations au REER ou si vous versez une cotisation sans la déduire de votre revenu pour l’année en question.

Si vous avez à la fois un REER ordinaire et un REER de conjoint, votre maximum déductible correspond au total pour les deux comptes.

Pouvez-vous donner un exemple?

Si vous trouvez que ça fait pas mal d'informations, on ne vous blâme pas! Voici un exemple avec de vrais chiffres qui devrait faciliter la compréhension :

Jacques travaille à temps plein. En 2023, il a gagné 50 000 $ avant impôt. Son employeur n’offre pas de régime de retraite et il n’a pas accumulé de droits de cotisation inutilisés au cours des années précédentes. Ses droits de cotisation correspondent à 18 % de 50 000 $ ou à 31 560 $, si ce montant est moins élevé.

Faisons le calcul : 50 000 $ x 18 % = 9 000 $. Comme ce montant est inférieur à 31 560 $, le maximum déductible au titre des REER de Jacques pour 2023 est de 9 000 $.

Jacques n’a pas de facteur d’équivalence. Par conséquent, son maximum déductible total est de 9 000 $. S’il cotisait 5 000 $ à son REER, il lui resterait des droits de cotisation admissibles inutilisés de 4 000 $.

Jacques pourra reporter ces 4 000 $ en 2025, et ce montant s’ajoutera à ses droits de cotisation. En supposant que ses droits de cotisation pour cette année sont toujours de 9 000 $, il pourra cotiser au total 13 000 $ à son REER (9 000 $ + 4 000 $ reportés = 13 000 $).

