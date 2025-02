Quel est le plafond de cotisation au CELI pour 2025?

Que vous épargniez pour un fonds d’urgence ou pour un yacht, le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) vous intéressera sans doute. Ce compte de placement peut détenir des actions, des fonds négociés en bourse (FNB), des obligations et des liquidités, et n’a aucune restriction ni incidence fiscale sur les retraits. Et comme l’argent versé dans un CELI a déjà été imposé, les gains qu’il génère ne sont pas imposables. C’est ce qu’on veut dire par « libre d’impôt ». Au fil du temps, investir dans un compte à l’abri de l’impôt comme un CELI peut représenter un avantage de taille sur votre patrimoine, par rapport aux comptes imposables. Utilisez un calculateur de CELI pour le constater par vous-même!

Ce compte est effectivement un beau cadeau de la part du gouvernement, mais il y a des limites au montant que vous pouvez verser dans un CELI par année. Si vous avez déjà cotisé à un CELI, votre plafond pour 2025 s’élève à 7 000 $.

La grande question qui revient souvent : devrais-je cotiser à un CELI ou à un REER? Pour vous aider, consultez ce tableau.

Mais si vous n’avez pas encore ouvert ou maximisé votre CELI, vous pourriez être en mesure de verser beaucoup plus que ce plafond de 7 000 $. En effet, vos droits annuels de cotisation au CELI s’accumulent depuis l’année de vos 18 ans, et ce, depuis 2009. Par conséquent, si vous avez eu 18 ans avant 2009 et que vous n’avez pas encore de CELI (et que vous détenez un numéro d’assurance sociale valide), vous pouvez cotiser jusqu’à 102 000 $ en 2025. Vous trouverez vos droits de cotisation disponibles dans votre compte Mon dossier de l’ARC.

Si vous avez eu 18 ans après 2009, additionnez les plafonds de cotisation depuis l’année de vos 18 ans jusqu’à aujourd’hui. Si vous ne connaissez pas ces montants pour les 15 dernières années, ne vous en faites pas : nous les avons compilés dans un tableau, et nous vous donnons d’autres explications et mises en garde ci-dessous.

Plafonds de cotisation au CELI des années passées

Vous cherchez les plafonds de cotisation au CELI des années passées? Alors vous avez probablement accumulé un bon montant de droits inutilisés au fil des ans. C’est le moment de vous reprendre! Voici les plafonds de cotisation annuels au CELI depuis que ce type de compte existe :

Année Plafond de cotisation au CELI 2025 $7 000 2024 $7 000 2023 $6 500 2022 $6 000 2021 $6 000 2020 $6 000 2019 $6 000 2018 $5 500 2017 $5 500 2016 $5 500 2015 $10 000 2014 $5 500 2013 $5 500 2012 $5 000 2011 $5 000 2010 $5 000 2009 $5 000

Quel montant puis-je cotiser à mon CELI?

Si vous avez toujours cotisé le maximum à votre CELI, alors vous pouvez déposer jusqu'à 7 000 $ en 2025. Si vous n’y avez jamais cotisé auparavant et que vous avez atteint l’âge de 18 ans en 2009 ou avant, vous pouvez cotiser jusqu’à 102 000 $. Si vous avez déjà déposé un certain montant au fil des ans, soustrayez toutes ces cotisations de 102 000 $ pour connaître vos droits actuels.

Voici deux méthodes pour trouver le montant de vos droits de cotisation annuels au CELI : une facile et une officielle.

La méthode facile : Si vous avez atteint l’âge de 18 ans après 2009, consultez le tableau des plafonds de cotisation annuels ci-dessus ou rendez-vous sur le site de l’ARC. Additionnez les plafonds de cotisation depuis l’année de vos 18 ans. Si vous avez retiré de l’argent de votre CELI dans l’année précédente, additionnez aussi ces montants. Ensuite, soustrayez les montants que vous avez cotisé au cours des années passées. Le résultat représente votre plafond de cotisation actuel.

La méthode officielle : Connectez-vous à Mon dossier de l’ARC. Voici comment trouver l’information :

Rendez-vous sur la page de connexion de Mon dossier de l’ARC. Connectez-vous de la façon que vous préférez. L’option la plus simple est d’utiliser votre banque comme partenaire de connexion. Sur la page d’accueil, cliquez sur Régimes d’épargne et de pension dans la barre de navigation sur la gauche ou en faisant défiler la page vers le bas. Repérez vos droits de cotisation au titre du CELI au 1er janvier 2025. Il s’agit du montant le plus précis depuis cette date. Par contre, il ne tient compte d’aucun dépôt ou retrait effectué depuis.

Vous pouvez aussi téléphoner au Système électronique de renseignements par téléphone (SERT) en composant le 1 800 267-6999. Avant d’appeler, assurez-vous d’avoir tous les renseignements nécessaires aux fins d’authentification.

Quelles sont les règles sur les retraits?

Le CELI comporte un aspect déroutant : les retraits ont des répercussions sur les droits de cotisation. Un retrait libère des droits de cotisation pour l’année suivante, et non pour l’année en cours. Supposons que chaque année, vous avez cotisé le montant maximal à votre CELI et que vous avez retiré 1 000 $ en 2025. Vous devriez donc attendre le 1er janvier 2026 pour retrouver ces 1 000 $ dans vos droits de cotisation. Même si vous vouliez simplement rembourser votre retrait, un dépôt de 1 000 $ dans votre CELI en 2025 serait considéré comme une cotisation excédentaire. L’ARC pourrait donc vous imposer une pénalité.

Pénalité pour cotisation excédentaire au CELI

Quoiqu’on en pense, l’ARC ne cherche pas à vous faire cotiser en trop pour encaisser quelques dollars de plus! En fait, l’agence vous envoie habituellement une lettre après votre première cotisation excédentaire et vous permet de retirer le montant excédentaire sans pénalité. Gentil, non? Après un certain temps, si la cotisation en trop demeure dans votre compte, l’ARC vous facturera 1 % par mois du montant excédentaire jusqu’à ce que vous le retiriez. Par exemple, cotisez 2 000 $ en trop et vous paierez une pénalité de 20 $ par mois. Si vous êtes un.e non-résident.e du Canada titulaire d’un CELI, vous paierez tout de même cette pénalité de 1 %, peu importe le montant dans votre compte.

Le contenu de ce site est produit par Wealthsimple Media Inc. et est publié à titre informatif seulement. Il ne doit pas être considéré comme des conseils en matière de placement ni comme aucun autre type de conseil professionnel. Avant de prendre une décision en fonction de ce que vous lisez sur ce site, veuillez obtenir un avis professionnel. La mention de tiers sur ce site ne doit pas être interprétée comme un cautionnement. L’argent placé est exposé à des risques, et il n’est pas exclu qu’il soit perdu, en partie ou en totalité. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des rendements futurs. Les références à des rendements antérieurs, hypothétiques ou anticipés et les illustrations sont fournies à titre indicatif seulement. En utilisant ce site Web, vous acceptez nos Conditions d’utilisation et notre Politique de confidentialité.