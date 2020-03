C'est quoi un régime enregistré d'épargne-retraite (REER)?

L'argent dans un REER peut être utilisé pour acheter toutes sortes de produits d'investissements: fonds communs, FNB, actions et obligations et autres choses semblables. Vous ne payez pas d'impôt sur les intérêts, dividendes et gains en capital tant que votre argent est détenu dans un REER.

Les REER étant des comptes enregistrés, ils sont soumis à certaines règles. L'une d'elles limite vos cotisations annuelles. Ce montant change, mais en 2015, il était de 18 % de votre revenu, ou 24 930 $, selon le plus bas des deux. Vous pouvez aussi vous rattraper pour les années passées où vous n'avez pas atteint votre limite de cotisations. Pour connaître le montant autorisé, consultez votre avis de cotisation reçu après le dépôt de votre déclaration de revenus de l'an dernier.

L'argent cotisé à un REER est déductible d'impôt, ce qui signifie que vous pouvez déduire ce montant de votre revenu annuel pour payer moins d'impôts. Si vous avez gagné 60 000 $ l'an dernier et avez placé 5 000 $ dans votre REER, vous serez imposé sur un revenu de 55 000 $. Vous aurez éventuellement à payer l'impôt sur cet argent lorsque vous le retirerez, mais vous serez alors à la retraite et votre taux d'imposition sera plus bas.

Une pénalité sévère vous sera remise si vous retirez ces fonds prématurément (entre 10 % et 30 % sur le coup, mais cela pourrait être ajusté après votre déclaration de revenus). Le gouvernement permet bien quelques exceptions si vous achetez une maison ou retournez aux études, mais vous devrez remettre le même montant dans votre REER à l'intérieur d'une période de 10 ans pour les études, ou de 15 ans pour l'achat d'une propriété.

Le plus grand écueil, lorsque vous planifiez votre retraite, est d'oublier que vous devrez payer de l'impôt sur vos retraits. De plus, le gouvernement exige que vous fermiez votre REER avant la fin de l'année de vos 71 ans et utilisiez l'argent pour acheter un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou une rente.