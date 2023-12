Déclaration sur les heures de négociation prolongées

Wealthsimple Investments Inc. (« WSII ») est un courtier en placement inscrit et membre de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (« OCRI »). WSII donne accès aux heures de négociation prolongées pour les actions et les fonds négociés en bourse (« FNB ») cotés aux États-Unis. La présente déclaration se veut un complément à notre Déclaration sur la meilleure exécution et le traitement des ordres et souligne certains éléments à connaître lorsque vous effectuez des opérations à l’extérieur des heures de négociation ordinaires.

Les opérations pendant les heures de négociation prolongées s’entendent de l’achat et de la vente de titres en dehors des heures de négociation ordinaires, qui vont de 9 h 30 à 16 h, heure de l’Est (« HE »). WSII permet à sa clientèle d’acheter et de vendre des actions et des FNB cotés aux États-Unis pendant les périodes de préouverture (de 7 h à 9 h 30, HE) et de postfermeture du marché (de 16 h à 20 h, HE). Collectivement, les heures de négociation préouverture et postfermeture sont appelées ci-après « heures de négociation prolongées ».

Les marchés boursiers peuvent fermer plus tôt la veille ou le lendemain d’un jour férié. Les heures de négociation prolongées sont rajustées en fonction de la réduction de l’horaire du marché.

Risques et facteurs à considérer relativement aux heures de négociation prolongées

Les opérations effectuées pendant les heures de négociation prolongées vous exposent à certains risques et comportent certains facteurs à considérer :

Liquidité inférieure

La liquidité est la capacité des participants au marché à acheter et à vendre des actions et des FNB. En règle générale, plus il y a d’ordres disponibles sur un marché, plus la liquidité est grande. La liquidité est importante parce que si elle est élevée, les investisseurs et investisseuses ont plus de facilité à acheter ou à vendre des actions et des FNB, et ce, à un prix concurrentiel. La liquidité peut être plus faible pendant les heures de négociation prolongées que pendant les heures de négociation ordinaires. Par conséquent, il est possible qu’un ordre passé pendant les heures de négociation prolongées soit partiellement exécuté, voire pas du tout exécuté.

Volatilité supérieure

La volatilité renvoie aux variations de cours que subissent les actions et les FNB dans le cadre de leur négociation. En règle générale, plus une action ou un FNB est volatil, plus son cours fluctue sur une courte période. La volatilité peut être supérieure pendant les heures de négociation prolongées que pendant les heures de négociation ordinaires, tout particulièrement dans le cas des FNB. Par conséquent, il est possible qu’un ordre passé pendant les heures de négociation prolongées soit partiellement exécuté, voire pas du tout exécuté, ou qu’il le soit à un prix différent de celui que vous auriez obtenu pendant les heures de négociation ordinaires.

Différences de cours

Les cours des actions et FNB pendant les heures de négociation prolongées peuvent différer de ceux en vigueur à la fin des heures de négociation ordinaires ou à l’ouverture des marchés le lendemain matin. Par conséquent, il est possible que le prix d’exécution que vous obtenez pendant les heures de négociation prolongées soit différent de celui que vous auriez obtenu pendant les heures de négociation ordinaires.

Marchés non liés

Les cours affichés sur le système pour heures de négociation prolongées de WSII peuvent ne pas concorder avec ceux des autres systèmes de négociation, au même moment et pour les mêmes titres. Par conséquent, il est possible que votre ordre soit exécuté au cours limite même si le titre se négociait à un meilleur prix dans d’autres systèmes pour heures de négociation prolongées.

Risque lié aux annonces

En règle générale, les sociétés (ou les émetteurs) qui doivent annoncer des nouvelles susceptibles de changer le cours de l’action attendent après les heures de négociation ordinaires pour le faire. De même, il arrive souvent que des informations financières importantes soient diffusées en dehors des heures de négociation ordinaires. Ces annonces peuvent avoir lieu pendant les heures de négociation prolongées et, jumelées à la liquidité inférieure et à la volatilité supérieure pendant la période, elles peuvent entraîner des effets exagérés et insoutenables sur le cours d’un titre.

Arrêt des Opérations

Un arrêt des opérations peut être imposé par une bourse ou un organisme de réglementation afin de permettre à une entreprise d'annoncer des informations importantes ou lorsqu'il existe un déséquilibre significatif entre les acheteurs et les vendeurs d’un titre.

Les ordres en attente d’un titre suspendu peuvent être annulés, mais ne seront pas traités avant la reprise des opérations.

Écarts importants

L’écart désigne la différence entre le prix auquel vous pouvez acheter une action ou un FNB et le prix auquel vous pouvez le vendre. La liquidité inférieure et la volatilité supérieure pendant les heures de négociation prolongées peuvent entraîner un écart supérieur à la normale pour une action ou un FNB donné.

Délai ou défauts de communication

Les délais ou défauts de communication dus à un volume élevé de commandes ou à des problèmes techniques peuvent entraîner des délais ou empêcher l'exécution de votre ordre. Tout problème de communication ou d'ordinateur rencontré par WSII, son courtier exécutant ou l'ECN ou la bourse participante, peut empêcher ou retarder l'exécution/annulation de l’ordre et/ou le rapport de l'exécution au client. WSII se réserve le droit de fermer temporairement ou définitivement les négociations durant les heures prolongées sans avis préalable en cas de défaillance du système ou d'urgence imprévue. WSII ne pourra être tenu responsable des exécutions/annulations manquées ou des délais dans le rapport de confirmation au client en cas de défaillance du système ou d'arrêt de la négociation durant les heures prolongées.

Duplication des ordres

Il existe un risque de duplication des ordres si vous passez un ordre pour le même titre durant les heures de négociation ordinaires et prolongées, même si cet ordre est désigné comme un “ordre valable pour le jour”. Vous pourriez ne pas recevoir la confirmation de vos ordres exécutés d'une session de négociation (habituelle/avant l’ouverture/après la fermeture) avant que la session de négociation suivante ne commence.

Opérations effectuées par l’intermédiaire de WSII pendant les heures de négociation prolongées

Lorsque vous soumettez des ordres pendant les heures de négociation prolongées par l’intermédiaire de WSII, vous devez également tenir compte de ce qui suit :

Soutien relatif à la plateforme: À l’heure actuelle, nous offrons les opérations pendant les heures de négociation prolongées uniquement sur l’application mobile Wealthsimple. Pendant les heures de négociation prolongées, le soutien à la clientèle est limité. Nous avons mis en place des contrôles pour gérer les erreurs du système. Toutefois, si vous éprouvez des difficultés avec un ordre en particulier, il est possible que notre personnel ne soit pas disponible immédiatement pour vous aider.

Annulation/refus d’un ordre: Le système de gestion des ordres de WSII est configuré de manière à ce que la majorité des ordres de la clientèle soient directement acheminés à ses courtiers exécutants aux fins d’exécution.

Les ordres de la clientèle qui atteignent ou dépassent les limites de risque internes de WSII, ou les ordres annulés par le ou les courtiers exécutants de WSII pendant les heures de négociation prolongées sont annulés. Si l’un de vos ordres est ainsi annulé, nous vous en aviserons par courriel.

Acheminement des ordres: Pour en savoir plus sur l’acheminement des ordres, consultez la Déclaration sur la meilleure exécution et le traitement des ordres.

Enchères d’ouverture et de clôture: Les ordres de la clientèle saisis pendant les heures de négociation prolongée peuvent participer aux enchères d’ouverture et de clôture.