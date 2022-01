Le Code du client et de la cliente Wealthsimple

Introduction

Wealthsimple s’engage à favoriser un milieu de travail sain et positif, où tous les employé.es et les client.es sont soutenu.es et respecté.es. Le code du client et de la cliente s’applique à toutes formes de communication, dont les courriels, les médias sociaux et les communications électroniques, imprimées et verbales, entre Wealthsimple, nos employé.es et nos client.es. En tant qu’entreprise, nous nous engageons à traiter nos client.es avec respect, équité et professionnalisme. Nous exigeons donc le même traitement pour nos employé.es. Tout comportement allant à l’encontre de nos valeurs ne sera aucunement toléré.

Notions centrales

L’interdiction de discriminer et d’agresser, incluant l’agression sexuelle, est au cœur du Code du client et de la cliente Wealthsimple. Voici nos définitions de ces termes :

Discrimination signifie un traitement différencié indécent relatif aux motifs de distinction illicite, tel que décrit dans les lois provinciales ou locales. Selon la Loi canadienne sur les droits de la personne, les motifs de distinction illicite incluent, sans s’y limiter, la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation familiale, la déficience et les caractéristiques génétiques.

Agression signifie une insulte ou humiliation physique ou verbale adressée à une personne, une menace, une intimidation, une blague ou un commentaire importun.

Agression sexuelle signifie des comportements ou des commentaires offensants basés sur le genre ou la sexualité, ainsi que des comportements de nature sexuelle qui créent un environnement hostile, intimidant ou importun.

Conduite indécente du client et de la cliente

Tou.te.s les employé.es de Wealthsimple méritent un milieu de travail sécuritaire, dépourvu de discrimination et d’agression. Afin de déterminer si une communication ou un comportement est discriminatoire ou agressif, nous prendrons en considération tous les détails entourant l’acte. Un comportement abusif peut inclure :

l’acte de discriminer un.e employé.e ou de faire des commentaires discriminatoires à son égard, dont le partage de ses renseignements personnels sur des forums publics comme les réseaux sociaux ;

toutes formes d’agression, dont les remarques hostiles, les comportements offensants, la diffamation, l’humiliation, l’intimidation, la violence, les menaces, les jurons et les paroles grossières ou inappropriées ;

l’agression sexuelle, dont l’utilisation d’un langage sexuellement explicite et l’adoption d’un comportement sexuellement explicite, qu’il soit verbal ou non verbal, et ;

les demandes déraisonnables, lesquelles peuvent négativement affecter nos employé.es ou accaparer trop de leur temps.

Afin de vous assister dans la résolution de problèmes liés aux produits ou aux services, les employé.es de Wealthsimple se mettent à votre disposition au meilleur de leur capacité. C’est toutefois possible qu’ils ou elles ne parviennent pas à régler certains problèmes. Le cas échéant, les employé.es tenteront de vous fournir des solutions de remplacement. Cela dit, en aucun cas nos employé.es devront subir les comportements abusifs énumérés plus haut ou n’importe quel autre comportements non cité, qu’il soit intentionnel ou non.

Notre réaction

Si l’un.e des employé.es de Wealthsimple subit une conduite indécente interdite dans ce Code du client et de la cliente, nous prendrons immédiatement les mesures nécessaires afin d’assurer le maintien d’un environnement sécuritaire et respectueux. Ces mesures consistent à :

enquêter sur l’affaire ;

émettre un avertissement ;

fermer vos comptes ;

alerter les autorités concernées ou la police.

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez et pour votre collaboration au Code du client et de la cliente.