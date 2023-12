Wealthsimple Investments Inc.

Document d’information sur la relation pour les comptes Placements autonomes

Veuillez prendre connaissance des renseignements fournis dans le présent document d’information sur la relation. Il contient des précisions importantes sur les produits et services que nous offrons, les caractéristiques de votre ou de vos comptes et leur fonctionnement, ainsi que nos responsabilités envers vous. Nous vous informerons de tout changement important qui pourrait avoir une incidence sur le contenu du présent document.

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec notre équipe de soutien à la clientèle, par courriel à l’adresse support@wealthsimple.com , ou par téléphone au 1 855 255-9038, du lundi au vendredi, entre 9 h et 17 h 30 (HE).

Qui nous sommes

Les comptes Placements autonomes Wealthsimple sont offerts par Wealthsimple Investments Inc. (WSII), membre de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). WSII est inscrite à titre de courtier en placement dans chaque province et territoire du Canada. WSII offre aux investisseurs autonomes la négociation sur compte d’exécution d’ordres et des services connexes.

WSII fournit également d’autres services qui ne sont pas liés aux Placements autonomes, notamment à titre de dépositaire ou gestionnaire de fonds d’investissement dans le cadre d’une entente de services avec Wealthsimple Inc., société membre du groupe de WSII.

Produits et services offerts

Produits

Nous offrons la possibilité d’effectuer des opérations sur titres négociés en bourse, dont des actions, des fonds d’investissement, des options et des cryptoactifs. La gamme de produits que nous offrons peut changer de temps à autre.

Au besoin, consultez le document intitulé « Coup d’œil sur les produits d’investissement », que les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont préparé à l’intention des consommateurs et consommatrices de produits financiers comme vous. Vous le trouverez sur le site Web des ACVM à l’adresse https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca (à la rubrique « Outils de l’investisseur »).

Services

WSII offre des comptes d’exécution d’ordres. Ce type de compte vous permet de saisir des ordres à l’aide de notre application mobile, de notre site Web ou de notre pupitre de négociation.

Nous vous donnons accès au soutien, aux outils et aux ressources nécessaires pour que vous puissiez prendre des décisions de placement éclairées et avoir confiance dans vos choix de placement. WSII ne vous fournit aucun conseil et n’effectue aucune évaluation de la convenance de négociations au moment d’accepter des ordres d’achat ou de vente de votre part. Vous assumez l’entière responsabilité de vos décisions de placement et Wealthsimple accepte vos ordres sans tenir compte de votre situation financière, de vos connaissances en matière de placement, de vos objectifs de placement ou de votre tolérance au risque. De plus, nous ne donnons aucun conseil financier, juridique, fiscal ou de placement ni ne fournissons de recommandation en la matière.

Barème des frais

Vous trouverez des explications sur les frais que vous payez à la rubrique « Tarification » de notre site Web ou à l’adresse https://www.wealthsimple.com/fr-ca/legal/fees/trade . Si vous avez un compte Crypto, la liste des frais est présentée à l’adresse https://www.wealthsimple.com/fr-ca/legal/fees/crypto .

Nos communications avec vous

Confirmations d’opérations

Lorsque vous achetez ou vendez des titres ou des cryptoactifs, une confirmation d’opération sera mise à votre disposition par voie électronique dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de l’opération. Vous y trouverez des renseignements sur l’opération, tels que :

le nom du titre ou du cryptoactif, le marché (le cas échéant) et les dates applicables;

le montant que vous avez payé ou reçu, selon qu’il s’agisse d’un achat ou d’une vente;

le montant de la commission, de l’écart ou des frais (le cas échéant).

Relevés de compte

Vous aurez accès à des relevés de compte mensuels par voie électronique.

Rapport annuel de rendement

Chaque année, WSII produira un rapport de rendement contenant entre autres le taux de rendement du compte en pourcentage. Vous y trouverez également des précisions sur le rendement des placements dans compte pour l’année civile écoulée.

Indices de référence en matière de placement

En règle générale, les indices de référence en matière de placement fournissent une mesure globale du rendement réalisé par des catégories d’actifs précises au cours d’une période donnée. Un indice de référence de placement peut servir à comparer le rendement d’un titre ou d’un portefeuille de placement. Les indices de référence en matière de placement les plus courants sont des indices d’actions ou d’obligations, par exemple l’indice composé S&P/TSX, l’indice des obligations universelles FTSE Canada et l’indice S&P 500, qui comptent parmi les indices de référence globaux les plus courants.

Mesurer le rendement de votre portefeuille par rapport à des indices de référence appropriés constitue un bon moyen d’évaluer le rendement relatif de vos placements, dans la mesure où vous choisissez un indice de référence qui reflète vos placements, au terme d’un examen approfondi.

Conflits d’intérêts

Autres renseignements utiles

Nous apprécions votre clientèle. Comme nous tenons à bâtir et à maintenir une relation solide avec vous, nous mettrons tout en œuvre pour maintenir une communication ouverte. Nous savons toutefois que des malentendus et des erreurs peuvent se produire. Si vous avez une plainte à formuler, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Reportez-vous au processus de gestion des plaintes de Wealthsimple.

