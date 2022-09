​​Barème des Frais de Wealthsimple Crypto

Vous trouverez ci-dessous une liste des frais associés aux transactions quotidiennes régulières. En ce qui concerne nos comptes de négociation de cryptomonnaies, les seuls frais de négociation que nous facturons sont des frais de transaction qui varient entre 1,5 % et 2 %. Pour ce faire, nous appliquons un écart entre les offres et le prix demandé auquel les ordres d’achat et de vente s’exécutent. Les écarts de négociation sont présentés dans l’application Wealthsimple Trade.

À titre d’exemple, si vous passez un ordre d’achat de 100 $ en bitcoin et que l’écart de négociation est de 150 pb (1,5 %), vous paierez 1,50 $ pour la transaction.

Description & Montant

Frais de commission: 0 $

Ouverture de compte: 0 $

Fermeture de compte: 0 $

Dépôt par virement bancaire (TEF): 0 $

Retrait par virement bancaire (TEF): 0 $

Relevés électroniques et confirmations de transaction: 0 $

Comptes inactifs: 0 $

Frais de transaction: Entre 1,5 % et 2 % par transaction

Frais par transaction ou pour circonstances atténuantes

Les frais de transaction ci-dessous ne s’appliquent que si vous demandez le service en question et qu’un représentant de Wealthsimple accepte de le fournir.

Description & Montant

Demandes spéciales et enquêtes: 75 $ par heure

Frais de staking (immobilisation de cryptomonnaie)

Si vous immobilisez des jetons au moyen de la fonctionnalité de staking, Wealthsimple Crypto facture des frais correspondant à un pourcentage des primes de staking que vous recevez. Les primes de staking et les frais facturés par Wealthsimple Crypto varient d’un jeton à l’autre. Vous trouverez ci-dessous la liste des frais pour chaque jeton qu’il est possible d’immobiliser :

Jeton & Frais

Solana (SOL): 30 %

Les frais sont déduits de vos primes au moment où Wealthsimple Crypto vous distribue ces dernières. Veuillez noter que pour certains jetons, les tiers valideurs auprès desquels vos jetons sont immobilisés peuvent appliquer un taux de « commissions de valideurs » et, de ce fait, ils peuvent recevoir une partie de vos primes à titre de « commissions de valideurs ». Les frais de Wealthsimple Crypto sont prélevés une fois que les commissions des valideurs sont déduites, le cas échéant. Pour en savoir plus, consulter la déclaration sur les cryptoactifs du jeton concerné et le document d’information sur les risques du produit de Wealthsimple Crypto.

À titre d’exemple, en supposant que vous immobilisez 100 SOL, que le réseau émet une prime de 5 %, que le taux des commissions de valideurs est de 10 % et que les frais de Wealthsimple Crypto sont de 30 %, vous recevrez une prime de 3,15 SOL :

Prime brute: (5 %) 5 SOL

Moins: commission des valideurs (10 %) (0,5) SOL

Montant reçu par Wealthsimple Crypto: 4,5 SOL

Moins: frais de Wealthsimple Crypto (30 %) (1,35) SOL

Prime nette versée au client:3,15 SOL

Total des frais: 1,85 SOL

Cet exemple est utilisé uniquement à titre d’illustration et ne tient pas compte, entre autres, de l’évolution des taux ni de la composition des primes au fil du temps.

Remarque : la liste des frais ci-dessus est exacte en date du 22 juin 2022. Les frais peuvent changer moyennant un préavis conforme aux exigences applicables.