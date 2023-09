Politique en matière de témoins

Wealthsimple utilise des témoins et d’autres technologies courantes telles que les pixels invisibles, les identificateurs d’appareils et les marqueurs de traçage pour recueillir des renseignements automatisés lorsque vous visitez son site Web.

Qu’est-ce qu’un témoin?

Un témoin est un petit bout de texte contenant un identifiant unique, qui est envoyé à votre navigateur lorsque vous visitez un site Web. Stocké sur votre disque dur, le témoin permet au site Web de mémoriser des renseignements concernant votre visite, ce qui peut faciliter votre retour sur le site et rendre son contenu encore plus pertinent pour vous. Les renseignements ainsi mémorisés peuvent comprendre votre nom d’utilisateur, votre système d’exploitation, votre adresse IP et vos paramètres linguistiques.

Wealthsimple utilise également des technologies semblables, telles que des marqueurs de traçage et des pixels invisibles, qui fournissent des renseignements sur vos interactions avec notre site, par exemple les pages que vous consultez, les fonctions que vous utilisez et la durée de votre visite.

Comment utilisons-nous les témoins et les technologies semblables?

Wealthsimple utilise les témoins et des technologies semblables dans les pages de son site Web qui requièrent une ouverture de session ou que vous pouvez personnaliser. Nous pouvons utiliser ces renseignements aux fins suivantes :

identifier votre navigateur afin de confirmer votre identité lorsque vous accédez aux renseignements sur votre compte;

nous permettre, et permettre à nos fournisseurs de services, de personnaliser le site Web ou d’autres contenus en fonction de vos champs d’intérêt et de vos préférences (notamment en matière de langue) et de rehausser votre expérience utilisateur;

vous proposer des publicités et des offres personnalisées (publicité ciblée par centres d’intérêt).

Publicité ciblée par centres d’intérêt

Nous pouvons recourir aux services de tiers, comme des sociétés de données publicitaires et d’échange de publicités, aux fins de l’administration de nos publicités dans l’application Wealthsimple, dans nos sites Web ou d’autres sites Web. Ces sociétés peuvent utiliser des témoins, des marqueurs de traçage ou des pixels invisibles pour obtenir certains renseignements sur votre utilisation de nos applications et sur votre consultation des sites Web et d’autres sites (comme les pages Web que vous visitez et vos réponses à des publicités) afin de mesurer l’efficacité de nos campagnes de marketing et de vous envoyer des publicités sur mesure, que ce soit dans nos sites Web ou à l’extérieur de ceux-ci.

OPTION DE RETRAIT

Témoins

Vous pouvez refuser les témoins en les désactivant dans les paramètres de votre navigateur. Voici la marche à suivre pour les navigateurs les plus courants :

Wealthsimple n’exige pas que vous autorisiez les témoins. Cependant, leur désactivation sur votre navigateur peut limiter votre capacité à profiter des fonctionnalités du site Web.

Publicité ciblée par centres d’intérêt

Vous pouvez refuser de recevoir de la publicité ciblée par centres d’intérêt grâce à l’ outil de retrait de l’Alliance de la publicité numérique du Canada .

Pour en savoir plus sur la publicité ciblée par centres d’intérêt et sur le fonctionnement de l’outil de retrait, consultez le site choixdepub.ca.

Remarques importantes concernant vos options de retrait :