Le Fonds visera un taux de rendement net annuel de 9 %, qui fera l’objet de distributions mensuelles en vue de constituer un revenu. Le taux de rendement est fondé sur un taux variable, qui se réinitialise en fonction des taux d’intérêt. Par conséquent, le rendement peut varier d’une année à l’autre. Le revenu sera indiqué chaque mois à même l’application Wealthsimple.

En règle générale, la catégorie d’actifs du crédit privé offre des rendements supérieurs de 2 à 5 points de pourcentage à ceux du crédit public.* Par exemple, de 2012 à 2021, la catégorie d’actifs du crédit privé a inscrit un taux de rendement interne de 9,7 %. Il a donc offert un profil de rendement semblable à celui de l’immobilier et des infrastructures, qui ont inscrit respectivement 10,4 % et 12,8 %.**

*De mars 2007 à septembre 2022, le crédit privé a affiché un taux de rendement annualisé de 8,9 %, tandis que les obligations de sociétés américaines ont inscrit un taux de rendement annualisé de 4,1 % (voir le tableau ci-dessus). **Données compilées par J.P. Morgan Asset Management (p11). Sources : Cliffwater Direct Lending Index, NCREIF Property Index (immobilier américain seulement), MSCI Global Quarterly Infrastructure Asset Index. Toutes les données représentent la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2021.

Les chiffres représentent le rendement passé du crédit privé, et non les investissements faits par le Fonds de crédit privé Wealthsimple. Le rendement passé du crédit privé, de tout autre titre ou de toute autre stratégie de placement n’est pas garant du rendement futur, et le rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

Bien que le Fonds de crédit privé Wealthsimple vise un rendement cible et des distributions mensuelles, son rendement et ses distributions pourraient être influencés par de nombreux facteurs et cibles. Le Fonds de crédit privé Wealthsimple est nouveau et n’a pas d’historique de rendement. Le rendement passé du fonds de crédit privé Sagard, de tout autre titre ou de toute autre stratégie de placement n’est pas garant du rendement futur, et le rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

Les informations contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables et sont fournies à titre d’information uniquement. Lorsque ces informations sont basées en tout ou en partie sur des informations fournies par des tiers, nous ne pouvons pas garantir qu’elles sont exactes, complètes ou à jour en tout temps. Elles ne constituent pas un conseil en matière d’investissement, de fiscalité ou de droit, ni une offre ou une sollicitation d’achat.