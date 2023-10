Nous croyons fermement que les actifs financiers ont d'excellentes chances de surpasser les liquidités et que les rendements sont à peu près corrélés avec le degré de risque du portefeuille. Sur de longues périodes, on peut estimer que nos portefeuilles les plus risqués rapportent environ 4 % à 5 % de plus que le taux d'inflation, et que les portefeuilles moins risqués rapportent un peu moins. Un large éventail de résultats est possible chaque année, mais vous pouvez compter sur le fait qu'à long terme, épargner et placer votre argent de façon continue dans des portefeuilles diversifiés à faible coût est un bon moyen de constituer votre patrimoine. Lorsque vous créez un compte et qu'un portefeuille vous est attribué, vous pouvez visualiser votre projection personnelle en fonction du niveau de risque de votre portefeuille et de vos dépôts. Cliquez ici pour en savoir plus sur les rendements attendus.