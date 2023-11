Nos chiffres sont tirés de données internes de LGT Capital Partners de janvier 1998 à mars 2023. Les rendements calculés comprennent les transactions directes et secondaires de LGT CP (pondérés en fonction du montant en dollar investi) et les frais et coûts facturés par les fonds sous-jacents, mais excluent les frais facturés par LGT.

En comparaison avec l’indice de référence Preqin Marchés privés mondiaux, 12 fonds se sont classés dans le premier quartile en 2022, six dans le second, et cinq figuraient dans le second quartile en 2023. L’information offerte dans ce document porte sur l’ensemble des fonds LGT. Le Fonds est nouveau et n’a aucun historique de rendement. Le classement s’applique aux fonds ayant publié des données au cours des cinq derniers trimestres.

Comme toujours : le rendement passé de LGT, de tout autre titre ou de toute autre stratégie de placement n’est pas garant du rendement futur de Wealthsimple, et le rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Tous les placements comportent des risques.