Qu’est-ce que le volume de négociation?

En gros, le volume de négociation est une mesure de l’activité. Il vous indique combien d’actions ou de contrats liés à un actif ont changé de main au cours d’une période donnée.

Voici un exemple simplifié : si 1 000 actions de la société (fictive) POIRE sont achetées et vendues aujourd’hui, son volume de négociation serait de 1 000.

Vous pouvez normalement trouver des données sur le volume dans les logiciels d’analyse graphique des actions ou les plateformes de négociation. Le volume est représenté sous forme de colonnes au bas d’un graphique des prix. Plus une colonne est élevée, plus le volume est élevé, et vice versa.

Il y a deux types de volumes de négociation : absolu et relatif.

Le volume absolu est le nombre brut de transactions.

Le volume relatif est légèrement plus complexe. Il compare le volume du jour à la moyenne d’une période donnée.

L’importance du volume pour la négociation

Mesurer le marché

Le volume est une mesure essentielle de la participation et de la conviction du marché. Si le cours d’une action augmente et que son volume est élevé, c’est parce que beaucoup de gens l’achètent, ce qui confirme une forte tendance haussière. Si le cours de la même action augmente, mais que son volume demeure peu élevé, l’action est en perte d’élan. Il y a quelques gros joueurs qui misent sur elle, mais la plupart des personnes qui investissent l’évitent. Il y a un potentiel, mais pas de réelle impulsion.

Par exemple, si le volume est deux fois plus élevé que la moyenne sur 20 jours, c’est un signe qu’il se passe quelque chose de gros. C’est comme la différence entre une journée de magasinage normale et le jour de l’Après-Noël.

Indice précurseur ou tardif

En plus de vous donner des indices sur l’ampleur d’un mouvement, le volume vous révèle quelque chose sur la tendance temporelle. Mais il y a deux écoles de pensée à ce sujet.

Certaines personnes considèrent que le volume est l’un des meilleurs indicateurs précurseurs du prix à venir. Par exemple, une flambée soudaine du volume peut indiquer un changement de sentiment avant même qu’il se reflète dans le prix de l’action. Mais d’autres personnes estiment plutôt que le volume est un indicateur tardif qui confirme un mouvement passé ou en cours.

En fait, les deux croyances sont vraies : le volume peut être un signe avant-coureur, mais il sert le plus souvent à confirmer ce que le prix indique déjà.

Consulter plusieurs sources

Beaucoup d’indicateurs peuvent vous aider à analyser une action. Le volume est un indicateur secondaire qui est couramment utilisé pour confirmer si une action est sur le point de connaître une cassure, parce qu’il peut confirmer ou infirmer l’enthousiasme des personnes qui investissent pour l’action.

Confirmer les tendances à l’aide du volume

En plus de confirmer les conclusions tirées à partir d’autres indicateurs, le volume peut servir à confirmer des tendances plus larges dans le marché. Une tendance favorable et soutenue se traduira presque toujours par un volume plus élevé.

Confirmation d’une tendance haussière

Pour confirmer une forte tendance haussière, vous devez observer un volume élevé les jours où le prix tend à augmenter, et un volume plus faible les jours où il y a de légers reculs.

Les ressacs avec un faible volume d’échange indiquent que certaines personnes hésitent à vendre leurs actions. Une légère baisse du prix suggère que d’autres retirent des profits mais que la majorité des personnes qui investissent garde confiance dans l’action.

Confirmation d’une tendance baissière

La même logique s’applique à une tendance baissière : le volume sera élevé les jours où le prix baisse et faible les jours où le prix augmente. Dans ces cas, un faible volume indique un faible intérêt des acheteurs, ce qui confirme la tendance baissière.

Repérer des renversements à l’aide du volume

Arrivons-en au point qui nous intéresse le plus : l’analyse du volume peut être un outil efficace pour repérer une tendance en perte d’élan et un risque de renversement.

Hausse du volume qui atteint des niveaux clés

Disons qu’une action connaît une forte tendance baissière, mais qu’elle récolte tout à coup un niveau clé de support, c.-à-d. un niveau de prix auquel le cours arrête de chuter. Si le cours atteint ce niveau sans hausse marquée du volume, c’est un indice fort que de gros joueurs commencent à acheter l’action et qu’une nouvelle tendance haussière est peut-être sur le point de commencer.

Ralentissement du volume

La situation opposée peut être un indice d’un renversement. Disons qu’une action connaît une longue tendance haussière soutenue. Dans ce cas, si le cours continue d’augmenter, mais que le volume baisse de plus en plus, l’action est peut-être en train de perdre son élan. C’est ce qu’on appelle souvent l’épuisement du volume, un phénomène qui peut précéder un renversement marqué.

Comprendre les hausses de volume

Une hausse soudaine et massive du volume est un indice clair d’un bouleversement.

Elle peut être déclenchée par plusieurs choses, comme la publication de communiqués sur les résultats, des reportages de nouvelles ou des données économiques.

Ces variations de volume peuvent être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Tout est une question de contexte.

Confirmation d’une cassure

Lorsque la tendance de consolidation d’une action connaît une cassure, vous verrez une hausse importante du volume, ce qui confirme que le mouvement est bien réel.

Une cassure quand le volume est faible est un signal d’avertissement; il pourrait s’agir d’un faux revirement de courte durée.

Mouvements d’épuisement

Parfois, une hausse marquée du volume survient à la fin d’une longue tendance, mais pas au début d’une nouvelle. C’est ce qu’on appelle un « sommet explosif » dans le cas d’une tendance haussière ou une « capitulation » dans le cas d’une tendance baissière.

Un sommet explosif survient quand le prix d’une action augmente rapidement et que les derniers acheteurs se dépêchent de l’acheter, ce qui crée une hausse massive du volume et une dernière remontée du prix avant l’effondrement de la tendance.

Une capitulation est l’opposé : des vendeurs en panique se départissent de leurs actions lors d’une chute, ce qui engendre un volume élevé avant l’épuisement de la pression de vendre.

La relation prix-volume en bref

Si vous trouvez que tout ceci est bien compliqué, voici un petit aide-mémoire qui vous explique les relations entre les variations de volume et les fluctuations de prix des actions :

Hausse du prix + hausse du volume : C’est le plus fort indice haussier. Il dénote une solide demande et une forte conviction. C’est une fusée remplie de carburant qui décolle.

Hausse du prix + baisse du volume : C’est un signal d’avertissement qui montre que la tendance haussière s’affaiblit et que les acheteurs perdent intérêt. C’est un signe d’un renversement potentiel.

Baisse du prix + hausse du volume : C’est un indice très baissier. Il démontre une forte pression de vendre et laisse présager que la tendance baissière se poursuivra. Autrement dit, tout le monde se rue vers la sortie.

Baisse du prix + baisse du volume : C’est un signe plus neutre et parfois baissier. Il montre que la pression de vendre est faible et que les investisseurs ne souhaitent pas se départir de leurs positions. Cela se produit souvent lors d’un ressac durant une tendance haussière ou lorsqu’une tendance baissière perd son élan et qu’un creux est peut-être en train de se former.

Indicateurs fondés sur le volume souvent utilisés

C’est très bien d’étudier les graphiques de volume, mais il y a des indicateurs qui simplifient l’analyse et les calculs pour vous.

Volume en équilibre (OBV)

Cet indicateur est en quelque sorte le total cumulé du volume. Il additionne le volume durant les jours de hausse et le soustrait lors des jours de baisse. Quand la ligne de l’OBV monte, la pression d’acheter est plus forte, et quand elle baisse, la pression de vendre augmente. Les personnes qui investissent recherchent des écarts entre la ligne de l’OBV et le cours de l’action.

Prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP)

C’est essentiellement une moyenne mobile qui tient compte du volume. Il s’agit du prix moyen auquel l’action s’est négociée tout au long de la journée, pondéré en fonction du volume.

Les investisseurs institutionnels utilisent souvent le VWAP pour mesurer la qualité d’exécution. S’ils achètent sous ce prix, c’est considéré comme une bonne entrée.

Ligne d’accumulation et de distribution

Tout comme l’OBV, cet indicateur tente de déterminer si l’argent géré par les professionnels des services financiers sert à l’achat (accumulation) ou à la vente (distribution) d’une action. Il évalue le prix de clôture par rapport à la gamme de prix de l’action durant la période.

Erreurs courantes de l’analyse de volume

Si vous utilisez l’analyse de volume pour négocier des actions, évitez les erreurs suivantes :

Se fier seulement au volume : Le volume est un indicateur secondaire, et non le plus important. Ne l’utilisez jamais seul. Évaluez toujours la direction du cours, les modèles graphiques et d’autres indicateurs pour avoir un portrait complet.

Mal interpréter les mouvements à faible volume : Les marchés ne sont pas tous égaux. Dans le cas des actions très liquides, les mouvements à faible volume peuvent être un signal, mais dans des marchés illiquides à faible capitalisation, un faible volume est la norme et donne un signal moins fort.

Ne pas tenir compte des nouveaux catalyseurs : Une hausse soudaine du volume peut être un très bon signal, mais quelle en est la cause? Cherchez toujours des nouvelles qui pourraient expliquer la hausse de volume et changer le contexte.

Les meilleures façons d’utiliser le volume

Parlons maintenant des meilleures pratiques :

Combiner le volume à d’autres indicateurs : Servez-vous du volume pour confirmer des tendances aperçues sur le graphique de prix, comme des cassures du niveau de résistance ou des rebonds du niveau de support, des lignes de tendance ou des modèles en chandeliers.

Rechercher la confluence : Lorsque plusieurs indicateurs ou signaux suggèrent la même conclusion, c’est la confluence. Vous êtes peut-être sur une piste.

Adapter ses attentes : Une hausse de volume sur un graphique de 5 minutes ne veut pas dire la même chose qu’une hausse sur un graphique journalier. Sa signification dépend de la durée et de la catégorie d’actifs.

Conclusion

L’analyse du volume est un outil efficace qui aide à confirmer si une tendance prend son envol ou perd son élan, et qui vous aide à distinguer les cassures réelles des mouvements éphémères. Si le volume ne confirme pas un mouvement quelconque, vous pouvez en être sceptique.

Mais il est important de ne pas oublier que l’analyse du volume n’est pas une panacée et qu’il faut toujours la combiner à la direction du cours et à d’autres indicateurs, comme les moyennes mobiles.