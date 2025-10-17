Il existe deux types de moyenne mobile couramment utilisés : la moyenne mobile simple et la moyenne mobile exponentielle. La première donne simplement le prix moyen d’un actif à l’état brut, tandis que la seconde accorde une plus forte pondération aux prix récemment enregistrés. Mais nous y reviendrons dans un instant!

Exemples pratiques des moyennes mobiles

Voici un exemple simple du fonctionnement des moyennes mobiles. Supposons que vous désiriez tracer la moyenne mobile sur 50 jours d’une action imaginaire (POIRE) en utilisant ses cours de clôture quotidiens. Chaque jour, vous ajoutez le cours le plus récent à votre calcul et supprimez le plus ancien. Par conséquent, la moyenne changera. En traçant ces moyennes quotidiennes sur le graphique, vous obtenez la moyenne mobile, qui vise à atténuer les fluctuations quotidiennes des cours et à révéler la tendance générale de l’action.

Un portefeuille à votre image Les comptes de placements autonomes de Wealthsimple vous permettent de choisir parmi 14 000 actions et FNB pour constituer un portefeuille réellement adapté à vos besoins. (Peu importe vos besoins.) En savoir plus.

Une fois la moyenne mobile calculée, vous devriez obtenir une ligne toute simple indiquant si le cours de l’action tend vers le haut ou vers le bas.

Assez simple, n’est-ce pas? Allons un peu plus loin.

Moyenne mobile simple ou moyenne mobile exponentielle

Comme nous l’avons déjà mentionné, les deux types de moyennes mobiles les plus courants sont la moyenne mobile simple (MMS) et la moyenne mobile exponentielle (MME). Voici un aperçu de chaque approche :

MMS

Définition La MMS est une moyenne directe des prix d’un actif sur un nombre défini de périodes. C’est l’approche employée dans l’exemple ci-dessus. Formule Où P = le prix de l’actif et n = le nombre de périodes, [MMS = (P1+P2+...+Pn)/n]. Remarque : À chaque période, vous ajoutez le cours de clôture le plus récent et supprimez le plus ancien. Avantages Facile à calculer; Facile à comprendre; Idéal si vous débutez Inconvénients N’indique pas rapidement les fluctuations abruptes; Peut ne pas révéler un renversement rapide ou une cassure soudaine du niveau de résistance

MME

Définition La MME est conçue pour afficher rapidement les fluctuations soudaines dans les cours en accordant une plus forte pondération aux derniers cours enregistrés d’une série. Autrement dit, ce modèle donne plus de poids aux cours les plus récents. Formule Le calcul de la MME est plus complexe, car il emploie à la fois une MMS initiale et un paramètre de lissage. MMS initiale: Où P = le prix de l’actif et n = le nombre de périodes, [MMS = (P1+P2+...+Pn)/n]. Paramètre de lissage: Où s = le paramètre de lissage, [s= 2/(période choisie + 1)]. MME: Où P = le prix de l’actif, s = le paramètre de lissage, t = la journée actuelle et y = la journée d’avant, [MMEt = Pt x s + MMEy x (1-s)] Pros Indique rapidement les nouvelles tendances Cons Peut parfois générer de fausses alertes en période de forte volatilité; Moins fiable sur les marchés instables

Quelle méthode utiliser?

Comparons rapidement ces deux approches pour vous éclairer en fonction de votre style de négociation :

Caractéristique MMS MME Calcul Moyenne simple de tous les cours de la période Moyenne pondérée, accordant une plus forte pondération aux cours récents Réactivité Faible; En retard par rapport aux fluctuations du cours Élevée; S’ajuste rapidement par rapport aux fluctuations Idéale pour Relever les tendances à long terme; Déterminer les niveaux de support et de résistance Relever les tendances à court terme; Repérer les périodes de hausse Inconvénients Peut prendre du temps à afficher un renversement de tendance Peut générer de fausses alertes sur les marchés volatils

Nous vous avons fourni les formules. Essayons maintenant de faire quelques calculs.

Nous allons calculer une MMS et une MME sur 10 jours pour une action hypothétique appelée KIWI. Voici les cours de clôture de KIWI au cours des 20 derniers jours de bourse :

Jour Cours de clôture ($) Jour Cours de clôture ($) 1 20,00 11 22,00 2 20,50 12 22,50 3 21.00 13 22,10 4 21,50 14 22,80 5 21,20 15 23,00 6 21,80 16 22,90 7 21,70 17 23,50 8 21,90 18 23,20 9 21,50 19 23,80 10 22,00 20 24,10

Calcul de la MMS

Étape 1 : Puisque nous calculons la MMS de KIWI sur 10 jours, prenons d’abord les cours des dix premiers jours.

MMS = (20,.00+20,50+21,00+21,50+21,20+21,80+21,70+21,90+21,50+22,00)/10

Étape 2 : Additionnons ces cours (total de 213,10 $).

MMS = (213.,0)/10

Étape 3 : Divisons ce résultat par le nombre de jours (10) pour obtenir une MMS sur 10 jours de 21,31 $.

MMS = 21,31

Nous obtenons la moyenne pour les dix premiers jours. Maintenant, pour la partie mobile de la MMS, nous pouvons ajouter le cours pour le jour 11 et supprimer celui du jour 1 pour compléter la série de données sur KIWI. Nous trouverons ainsi la MMS sur 10 jours à la clôture du jour 11.

MMS pour le jour 11

Step 1: First we’ll input Étape 1 : Nous allons d’abord utiliser les cours des jours 2 à 11 dans la formule, puis le nombre de jours à utiliser pour la division (dans ce cas, 10).

MMS = (20,50+21,00+21,50+21,20+21,80+21,70+21,90+21,50+22,00+22,00)/10

Étape 2 : Nous additionnons les cours pour obtenir une somme de 215,10 $.

MMS = (215,10)/10

Étape 3 : Nous pouvons maintenant diviser ce résultat par le nombre de jours (10) pour obtenir la MMS pour le jour 11, soit 21,51 $.

MMS = 21,51

Ce processus se poursuit jusqu’à ce que vous obteniez une ligne mobile de points pour la MMS pour les jours 10 à 20.

Calcul de la MME

Voici comment commencer le calcul de la MME sur 10 jours :

Étape 1 : Nous pouvons réutiliser les MMS obtenues ci-dessus pour éviter de repartir de zéro.

Étape 2 : Nous disposons aussi du paramètre de lissage.

Où s = le paramètre de lissage,

s= 2/(période choisie + 1)

Étape 3 : Nous disposons également de la formule de la MME.

Où P = le prix de l’actif, s = le paramètre de lissage, t = la journée actuelle et y = la journée d’avant,

MMEt = (Pt x s) + MMEy x (1-s)

Étape 4 : Étant donné que pour calculer la MME sur 10 jours, nous devons connaître la MME de la journée précédente, nous pouvons commencer à calculer la MME seulement à partir du jour 11.

MME pour le jour 11

Étape 1 : Nous utilisons la formule pour le paramètre de lissage en utilisant la période sélectionnée (dans ce cas, 10). Nous obtenons 0,18.

s= 2/(10 + 1)

s= 2/11

s=,18

Étape 2 : Maintenant que nous avons notre paramètre de lissage, nous pouvons utiliser les autres valeurs pour compléter nos calculs.

Où P = le prix de l’actif, s = le paramètre de lissage, t = la journée actuelle et y = la journée d’avant,

MMEt = (Pt x s) + MMEy x (1-s)

MMEt = (22 x .18) + 21.31 x (1- .18)

MMEt = (3.96) + 21.31 x (.82)

EMAt = (3.96) + 17.47

MMEt = 21.43

Tout comme la MMS, la MME est également mobile. Vous pouvez donc continuer à calculer la MME pour les jours 11 à 20.

Maintenant que vous savez calculer les moyennes mobiles et les tracer sur un graphique, vous vous demandez probablement ce que vous pouvez tirer de ces lignes lissées. Hé bien, beaucoup de choses!

Une moyenne mobile qui monte peut indiquer une tendance haussière.

Une moyenne mobile qui descend peut indiquer une tendance baissière.

Une moyenne mobile stable peut indiquer une phase latérale ou une consolidation.

En plus de la trajectoire des cours, vous pouvez tirer encore plus de détails utiles en ajoutant d’autres données au graphique. Une façon de faire consiste à suivre plusieurs moyennes mobiles en même temps, comme :

la MMS et la MME;

des moyennes mobiles sur différentes périodes, comme une moyenne à long terme (généralement 200 jours) et une autre à court terme (généralement 50 jours).

L’un des indicateurs les plus révélateurs des moyennes mobiles superposées est le croisement des lignes, qui se produit lorsque deux moyennes mobiles différentes se croisent ou croisent la ligne montrant l’évolution du cours lui-même. Voici quelques croisements fréquents et ce qu’ils peuvent révéler :

Le cours grimpe au-dessus de la moyenne mobile

Ce croisement apparaît lorsque le prix d’un actif dépasse sa moyenne mobile. Il s’agit généralement d’un indicateur de tendance haussière, car il suggère que la dynamique d’achat s’accélère et que la trajectoire du cours dépasse la moyenne historique. On pourrait y voir un virage favorable du marché pour cette action.

Le cours tombe en dessous de la moyenne mobile

À l’inverse, ce croisement apparaît lorsque le prix d’un actif devient inférieur à sa moyenne mobile. Cet indicateur montre généralement une tendance baissière, car il suggère que la pression vendeuse s’intensifie et que le cours actuel de l’action se dirige en dessous de la moyenne historique. On pourrait y voir un virage défavorable du marché pour cette action, qui devient moins intéressante.

Croisement doré

Le croisement doré apparaît lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse celle à long terme pour un même actif. Il est réputé pour indiquer une tendance fortement haussière.

Croisement de la mort

C’est l’inverse du croisement doré. Il apparaît lorsque la moyenne mobile à court terme passe sous la moyenne mobile à long terme pour un même actif. Ce croisement indique une tendance fortement baissière.

Les moyennes mobiles comme indicateurs dynamiques de niveaux de support et de résistance

Les moyennes mobiles ne sont pas uniquement des indicateurs de tendance. Elles peuvent également servir à établir un niveau de support et de résistance dynamique.

Contrairement à des niveaux statiques à points fixes, les moyennes mobiles évoluent selon le cours de l’action.

Par exemple, dans une forte tendance haussière, la moyenne mobile agit souvent comme un plancher. Lorsque le cours tombe au niveau de la moyenne mobile, il peut rebondir et poursuivre à la hausse.

En revanche, dans une tendance baissière, la moyenne mobile peut représenter un plafond qui vous permet de refuser d’acquérir un actif qui tend vers cette moyenne. Vous pourrez mieux gérer le risque de prendre de mauvaises décisions, car le titre pourrait avoir du mal à briser ce plafond.

Les types de moyennes couramment utilisées en négociation sont la MME sur 20 jours, la MMS sur 50 jours et la MMS sur 200 jours.

Stratégies courantes fondées sur les moyennes mobiles

Maintenant que nous avons acquis une bonne base sur des moyennes mobiles, passons à la partie passionnante : la stratégie!

Certaines stratégies de négociation reposent sur les moyennes mobiles. Les renseignements ci-dessous peuvent vous être utiles pour déterminer si elles vous conviennent :

Suivi de tendance avec une seule moyenne mobile. Cette stratégie toute simple se fonde sur une seule moyenne mobile pour définir les tendances de négociation. Par exemple, si le cours d’une action est supérieur à la moyenne mobile, vous recherchez uniquement des occasions d’achat et s’il est inférieur, des occasions de vente.

Croisements de moyennes mobiles. Il s’agit d’une stratégie classique en matière de moyenne mobile qui se fonde sur une moyenne « rapide » (courte période) et une moyenne « lente » (longue période ). L’idée est de négocier un actif lorsque la moyenne rapide croise la moyenne lente, ce qui indique très probablement un renversement de tendance.

Moyennes mobiles jumelées à d’autres indicateurs. On combine souvent les moyennes mobiles avec d’autres indicateurs techniques tels que l’indice de force relative ou la convergence/divergence des moyennes mobiles (MACD) afin de confirmer le bien-fondé des signaux et d’accroître notre certitude quant à la trajectoire du cours d’une action.

Les limites des moyennes mobiles

Même si les moyennes mobiles peuvent être extrêmement utiles pour saisir de bonnes occasions, elles ne sont pas parfaites. Avant de tenir compte des moyennes mobiles dans vos décisions de placement, vous devez connaître leurs limites :

Décalage . Les moyennes mobiles sont calculées à partir de données passées. Elles ne font que montrer ce qui s’est déjà produit et peuvent parfois tarder à refléter une nouvelle tendance. Voilà une limite à garder à l’esprit lorsque vous négociez sur des marchés qui fluctuent rapidement.

Spéculations malheureuses . Sur un marché instable (où les cours fluctuent sans direction claire), les moyennes mobiles peuvent déclencher de nombreuses fausses alertes, ce qui peut vous tirer dans une longue succession de mauvaises décisions. C’est ce qu’on appelle la spéculation malheureuse.

Ajustement excessif. Une période de moyenne mobile ajustée en fonction d’une action précise ou des données historiques peut ne pas du tout convenir à un autre actif ou ne pas être utile pour de la négociation en temps réel.

Utilisation des moyennes mobiles : le mot de la fin

Les moyennes mobiles sont pratiques, mais elles ne montrent qu’une partie du portrait global. Nous vous proposons ces conseils pour vous aider à les utiliser efficacement :