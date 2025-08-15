Comprendre l’analyse technique, dont font partie les notions de support et de résistance, c’est apprendre à lire l’histoire que raconte le marché. C’est une compétence qui demande de la pratique, mais qui peut être très utile dans votre boîte à outils de placement en vous aidant à prendre des décisions plus éclairées – et même en insufflant un peu de plaisir au parcours!

Qu’est-ce que l’analyse technique, au juste?

Avant de nous lancer dans l’étude des lignes, parlons rapidement de l’analyse technique. C’est un peu comme l’étude du comportement passé d’une action pour avoir une idée de ce qu’elle pourrait faire ensuite. Au lieu de se pencher sur les bilans d’entreprises (ce qui est l’affaire de l’analyse fondamentale), les analystes techniques cherchent dans les graphiques des tendances, des modèles répétitifs et des niveaux de support et de résistance.

Qu’est-ce que le support?

Le support (ou parfois « soutien ») est comme le plancher du cours d’une action. Imaginez que vous dribblez avec un ballon de basketball. Quand il touche le sol, il rebondit vers le haut, n’est-ce pas?

Sur le marché boursier, le niveau de support est comme le plancher du terrain de basketball. C’est le prix où une tendance baissière fait une pause parce que suffisamment d’investisseurs et investisseuses sont intervenues et ont acheté des actions.

Le support peut apparaître de deux façons :

Support horizontal : c’est le plus facile à repérer. Il s’agit d’un prix bas atteint par l’action dans le passé dont elle a rebondi. Si elle redescend à ce niveau, il y a de bonnes chances qu’elle trouve de nouveau des acheteurs.

Support diagonal (tendance) : lorsque le prix d’une action augmente, il pourrait occasionnellement redescendre pour toucher cette ligne de tendance avant de continuer sa montée. Cette ligne de tendance agit comme un niveau de support dynamique.

Exemple du support

Disons que l’action de la Société des Fruits a chuté à 50 $ trois fois au cours des six derniers mois, et chaque fois, elle a rapidement rebondi. Cette marque de 50 $ est un niveau de support assez solide, et les acheteurs semblent l’adorer à ce prix.

Qu’est-ce que la résistance?

Si le support représente le plancher, la résistance est le plafond. C’est un niveau de prix où l’élan haussier tend à stagner parce que les personnes qui vendent interviennent, prêts à encaisser leurs profits ou à sortir de leurs positions.

Tout comme le support, la résistance peut être horizontale ou diagonale :

Résistance horizontale : c’est un prix élevé atteint par le passé auquel l’action a fait demi-tour et baissé. Si elle remonte à ce niveau, des détenteurs de l’action pourraient vouloir vendre.

Résistance diagonale (lignes de tendance) : dans une tendance baissière, vous pouvez tracer une pente descendante qui relie une série de points hauts. Lorsque l’action tente de se redresser, elle pourrait toucher cette ligne de tendance et retomber, ce qui constitue une résistance dynamique.

Exemple de résistance

Disons que l’action de la Société des Légumes semble incapable de dépasser 70 $. Elle l’a atteint plusieurs fois avant de reculer. Alors 70 $ agit comme un niveau de résistance significatif.

Pour repérer ces niveaux sur un graphique, il est préférable d’identifier des « zones » où les cours ont historiquement réagi plutôt que de chercher à tracer des lignes parfaites. Voici ce qu’il faut rechercher :

Sommets et creux historiques : cette méthode simple consiste à rechercher les pics et vallées auxquels le cours a changé de direction. Plus un cours a atteint un niveau souvent avant de s’inverser, plus ce niveau est généralement solide.

Zones de congestion récentes : parfois, les prix des actions stagnent dans une zone pendant un moment, presque comme s’ils se demandaient quoi faire ensuite. Ces zones de « congestion » ou de mouvement latéral peuvent devenir de futurs niveaux de support ou de résistance.

Analyse du volume : en portant attention au volume de transactions, vous pouvez évaluer la force du niveau. Un rebond à fort volume depuis le support ou une chute à fort volume depuis la résistance peuvent confirmer la fiabilité du niveau.

Lorsque vous repérez ces zones, quelques outils graphiques aident à les documenter :

Lignes de tendance : comme nous l’avons déjà mentionné, relier les sommets ou les creux peut révéler un support et une résistance diagonaux.

Lignes horizontales : simplement tracer une ligne droite aux points de prix historiques significatifs peut aider à identifier la résistance historique.

Retracements de Fibonacci : ces ratios mathématiques correspondent souvent aux zones communes de support et de résistance. Un peu plus avancé pour les débutants, mais quelque chose à explorer plus tard!

À présent, mettons nos outils au travail! Vous pouvez les utiliser pour trouver :

Les signaux d’entrée et de sortie : certaines personnes tentent d’acheter près du niveau de support, s’attendant à un rebond, et de vendre près de la résistance, anticipant un recul.

Le passage des ordres de protection stop (ou stop-loss ) : essentiel pour la gestion du risque. Lors d’un achat près du niveau de support, les investisseurs passent parfois des ordres de vente stop juste en dessous de ce prix. Si le prix passe en dessous, c’est signe que l’hypothèse de départ était erronée et cela aide à limiter les pertes. La même logique s’applique à la vente à découvert près de la résistance et au passage d’un ordre de vente stop juste au-dessus.

Cassures des niveaux de support et de résistance (ou breakdown et breakout) : lorsque le prix traverse un niveau de support ou de résistance avec un fort volume, cela s’appelle une cassure ou percée. Cela signale souvent une nouvelle tendance ou une dynamique de prix accélérée. Mais attention aux « fausses cassures », qui se produisent quand le prix traverse brièvement un niveau pour rapidement revenir en arrière. Dans ce cas, il peut valoir la peine d’attendre une confirmation, comme une clôture solide au-dessus ou en dessous du niveau.

Principaux modèles de support et de résistance

Le support et la résistance sont les éléments de base de nombreux modèles graphiques courants, comme :

Le double sommet : deux pics à peu près au même niveau de résistance, signalant souvent un renversement vers une tendance baissière.

Le double creux : l’opposé d’un double sommet, soit deux creux à un niveau de support, laissant prédire un renversement vers une tendance haussière.

Le canal : des lignes parallèles de support et de résistance qui contiennent le mouvement des prix lorsqu’ils évoluent à la hausse ou à la baisse.

La formation tête-épaules : ce motif ressemble bel et bien à une tête avec deux épaules. C’est un motif de renversement complexe où un pic central (la tête) est plus élevé que les deux pics qui l’entourent (les épaules). Tous rebondissent habituellement sur une « ligne de cou » (le support). Une cassure en dessous de la ligne de cou laisse entendre qu’une forte tendance baissière s’en vient.

Zone de consolidation : parfois, le prix d’une action rebondit d’avant en arrière entre des niveaux clairs de support et de résistance pendant une période prolongée, sans casser ni vers le haut ni vers le bas. Il s’agit de la zone de consolidation. Cela arrive souvent avant un mouvement important.

Support et résistance : les pièges à éviter

Certes, le support et la résistance sont de puissants outils d’analyse, mais ils ne sont pas parfaits. Voici quelques problèmes courants à garder en tête :