Passer au contenu principal
Personnel
Entreprises
Inscription
Nos produits
Dépenses et épargne
Compte chèques
Carte de crédit
Compte épargne USD
Compte d'épargne enregistré
Placements autogérés
Placements autonomes
Négociation active
-
Nouveau
Options
Achats sur marge
Or
-
Nouveau
Cryptomonnaie
Gestion de placements
Portefeuilles
-
Nouveau
Portefeuille Classique
Indexation directe
-
Nouveau
Portefeuilles de revenu
-
Nouveau
Travailler avec une experte
Impôts
Wealthsimple Impôt
Placements pour société
Compte pour société
Avantages
Avantages
Comparer les plans
Caractéristiques Avantage et Génération
Conseils
Wealthsimple Présente
Automne 2025 : Pour les nerds
-
Nouveau
Printemps 2025 : la révolution bancaire?
Guides
Guide pour transférer un compte
Acheter une maison
Guide de la retraite
Ressources sur les options
Ressources – opérations sur marge
Guide fiscal
Guide d'analyse technique
Outils
Calculateur d’impôt
Calculateur de retraite
Calculateur pour virements internationaux
-
Nouveau
Articles
Astuces financières
Conseils de nos spécialistes
Wealthsimple Infoproduits
Magazine Wealthsimple
Aide
Connexion
Inscription
Menu
Personnel
Entreprises
Menu
Page d'accueil
Nos produits
Retour
Dépenses et épargne
Compte chèques
Carte de crédit
Compte épargne USD
Compte d'épargne enregistré
Placements autogérés
Placements autonomes
Négociation active
-
Nouveau
Options
Achats sur marge
Or
-
Nouveau
Cryptomonnaie
Gestion de placements
Portefeuilles
-
Nouveau
Portefeuille Classique
Indexation directe
-
Nouveau
Portefeuilles de revenu
-
Nouveau
Travailler avec une experte
Impôts
Wealthsimple Impôt
Placements pour société
Compte pour société
Avantages
Retour
Avantages
Comparer les plans
Caractéristiques Avantage et Génération
Conseils
Retour
Wealthsimple Présente
Automne 2025 : Pour les nerds
-
Nouveau
Printemps 2025 : la révolution bancaire?
Guides
Guide pour transférer un compte
Acheter une maison
Guide de la retraite
Ressources sur les options
Ressources – opérations sur marge
Guide fiscal
Guide d'analyse technique
Outils
Calculateur d’impôt
Calculateur de retraite
Calculateur pour virements internationaux
-
Nouveau
Articles
Astuces financières
Conseils de nos spécialistes
Wealthsimple Infoproduits
Magazine Wealthsimple
Aide
Connexion
Inscription
Conseils
Achat d’une maison
Tous les articles
Tout ce que vous devez savoir sur achat d’une maison
1
Comment tirer parti de la valeur de ma maison à la retraite?
Lecture : 2 min
Comment choisir un prêt hypothécaire
Lecture : 5 min
Conclusion d’une transaction immobilière : le déroulement habituel
Lecture : 2 min
Trouver l’agent.e idéal.e
Lecture : 6 min
Les travaux que tout nouveau propriétaire doit prévoir
Lecture : 5 min
Comment faire une offre pour une maison (sans payer trop cher)
Lecture : 7 min
Combien puis-je me permettre de payer pour mon hypothèque?
Lecture : 3 min
Comment choisir la ville où acheter une maison
Lecture : 1 min
CELIAPP, REER, CELI : lequel choisir?
Lecture : 11 min
Qu’est-ce qu’un CELIAPP et comment fonctionne-t-il?
Lecture : 5 min
Le RAP, qu’est-ce que c’est?
Lecture : 6 min
Prêt hypothécaire à taux fixe et variable : quelle est la différence?
Lecture : 2 min
1