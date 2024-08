Comment choisir une ville pour y vivre

Pour la plupart d’entre nous, la réponse est simple. Si, par exemple, vous habitez déjà à Ottawa et que vous voulez y rester, vous allez naturellement chercher une maison à… Ottawa.

Supposons maintenant que vous êtes en télétravail et que même si votre employeur est à Winnipeg, vous pouvez élire domicile dans une ville ensoleillée et entourée de montagnes. Ou encore, vous avez vécu toute votre vie à Halifax et vous ne supportez plus l’odeur de la mer. Comment faites-vous pour choisir votre nouvelle ville?

Au Canada, dans un contexte où les prix des maisons explosent dans les grands centres urbains, les régions encore abordables font de plus en plus d’adeptes. Selon un récent sondage réalisé par le géant de l’immobilier Royal LePage, 60 % des locataires des grandes villes envisagent de déménager dans une ville plus petite. De plus, 29 % des gens de la région du Grand Toronto se disent prêts à poser leurs valises à Québec si les circonstances s’y prêtent, et 19 % des locataires de Vancouver pourraient s’installer à Edmonton.

Cette tendance ne reflète pas seulement une question de coûts, mais aussi un désir de se rapprocher de la nature – bref, de s’évader. « C’est une idée à laquelle les gens n’auraient jamais pensé autrefois », explique Karen Yolevski, cheffe de l’exploitation à Royal LePage. Aujourd’hui, l’essor post-pandémique du télétravail remet les petites villes sur la table. « La population canadienne prend de l’expansion rapidement, et de plus en plus de gens en ont assez de la circulation et des pannes de métro. »

Selon Mme Yolevski, les personnes qui achètent et recherchent le meilleur rapport qualité-prix ont tendance à miser sur un seul facteur : la taille. « Encore aujourd’hui, ils recherchent de grandes maisons avec de grands terrains, dont l’acquisition et l’entretien finissent par coûter cher. C’est sans compter toutes les précautions à prendre avant de partir en vacances. » Vous avez bien lu : selon elle, la taille n’a pas d’importance – ou du moins pas autant que vous ne le pensez. Dans certains cas, vous avez intérêt à ne pas vous limiter aux apparences et à opter pour une propriété plus petite, mais plus propice à une vie heureuse.