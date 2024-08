Imaginez que, par une journée ensoleillée, vous vous prélassez dans votre cour en sirotant une limonade, pendant que vous regardez les enfants s’amuser sur la nouvelle balançoire que vous venez d’installer. C’est ça la vie de propriétaire!

Mais tout à coup, vous remarquez une odeur. Catastrophe! Une racine du majestueux arbre qui vous a fait tomber sous le charme de cette propriété est en train de briser le tuyau de vidange de votre fosse septique et a causé une fuite. Il vous en coûtera 5 000 $ pour réparer le tout. Et oubliez la balançoire pendant quelques semaines. Désolé, les enfants! C’est ça la vie de propriétaire!

« Être propriétaire d’une maison, c’est dur », dit Roy Berendsohn, éditorialiste et expert en rénovation domiciliaire du magazine Popular Mechanics (en anglais seulement). Il faudra inévitablement faire des réparations et il ne faut pas en faire une affaire émotionnelle. « Il faut jeter un regard froid sur la maison », ajoute M. Berendsohn. Que vous soyez propriétaire d’une maison, d’un appartement ou d’un condo, l’entretien demande beaucoup de temps, d’argent et d’efforts. En règle générale, on estime que vous devrez dépenser en moyenne 2 % du prix d’achat en entretien chaque année. (Donc, si votre maison coûte 650 000 $, il faut prévoir 13 000 $ par année en entretien.) « Ça vous pousse à revoir vos priorités » ajoute M. Berendsohn. « Vous ne prendrez peut-être pas les vacances dont vous rêviez ou vous devrez vous contenter d’un plus petit véhicule. »

Si vous n’avez pas froid aux yeux, la bonne nouvelle est qu’il est possible d’éviter bien des casse-têtes en prenant quelques précautions avant d’acheter la maison, notamment en faisant appel à un.e spécialiste expérimenté.e d’inspecter la propriété . La personne pourra détecter des problèmes avant qu’ils se manifestent. Vous pourrez peut-être même exiger que la partie vendeuse paie les frais des réparations avant la conclusion de la vente.

Mais la réalité, c’est qu’il y aura toujours des choses à réparer, entretenir ou remplacer. Nous énumérons ici seulement quelques-unes des rénovations que vous devrez effectuer. Nous vous disons quand vous devrez les faire et environ combien elles coûteront.

Chauffage, ventilation et climatisation : Au Canada, nos hivers sont longs et impitoyables, et c’est pourquoi il faut porter une attention particulière au chauffage. Heureusement, les systèmes de chauffage modernes ont rarement besoin d’être remplacés au complet. Ils sont conçus pour durer aussi longtemps que vous occuperez la maison (30 ans ou plus). Les coûts dépendent donc de l’âge du système lorsque vous emménagez dans la maison. Sauf s’il faut le remplacer au complet, le système de chauffage ne coûte pas trop cher à réparer. ($$)

Toiture : Si vous achetez une nouvelle construction, vous n’aurez pas à vous soucier du toit pendant longtemps. Mais si vous emménagez dans une maison déjà habitée, attendez-vous à devoir faire des réparations partielles à quelques années d’intervalle. Comme ces travaux sont dangereux, vous devrez engager un couvreur ou une couvreuse pour les faire. Encore une fois, il est rare de nos jours qu’il faille remplacer complètement une toiture, sauf si un arbre tombe sur la maison (ça peut arriver). ($$$)

Fosse septique : Ouf! Les problèmes de fosse septique sont très stressants. Même en cas de problème mineur, vous ne pourrez peut-être pas vivre dans votre maison pendant les réparations. Et si vous devez faire creuser votre cour pour ces travaux, les coûts grimpent. Heureusement, les fosses septiques sont conçues pour durer, ce qui signifie que vous ne devriez pas avoir de problème grave. Mais c’est sans compter la bêtise humaine. Disons que votre fils met toutes ses figurines de superhéros dans la toilette et tire la chasse. Vous vous retrouverez avec des dizaines de milliers de dollars en réparations à payer et un tracteur dans votre cour, et vous devrez vous reloger à l’hôtel ou chez vos beaux-parents. Avant d’acheter la maison, demandez combien de personnes y habitaient auparavant, car plus la famille était nombreuse, plus il y avait de la pression sur la fosse septique. (Ne nous demandez pas d’expliquer pourquoi.) ($$$$)

Fenêtres : Aujourd’hui, la plupart des fenêtres ont un vitrage isolant, aussi appelé vitrage double. Elles sont constituées de deux feuilles de verre séparées par un matelasde gaz isolant (argon ou krypton). Les fenêtres à vitrage isolant durent normalement de 10 à 20 ans, mais plus le climat est froid, moins elles durent longtemps. Leur remplacement ne coûte pas très cher (environ 800 $ par fenêtre), mais il ne faut pas attendre trop longtemps après avoir remarqué un problème. « Les fenêtres peuvent se détériorer au point que la maison devient inhabitable » souligne M. Berendsohn. « Vos fenêtres sont tout embuées. Le sceau peut se dégrader jusqu’à ce que la condensation commence à se former à l’intérieur des fenêtres et à s’infiltrer jusque dans l’enveloppe du bâtiment. » C’est à éviter, car si ça se produit, vous n’aurez pas qu’une fenêtre à remplacer; vous devrez réparer tout un mur extérieur. ($$)

Entrée de cour : Si vous avez une entrée de cour, il faudra la réparer, surtout si vous habitez une région très froide. (Si vous avez une allée faite de pavés autobloquants, il faudra un jour réparer les pavés brisés et les remettre au niveau.) Mais contrairement à la fosse septique ou aux fenêtres, une entrée cabossée ne rend pas votre maison inhabitable, mais peut enlaidir votre devanture (et endommager la suspension de votre voiture). La bonne nouvelle : même sans aucune expérience, vous pouvez faire quelques réparations vous-mêmes avec l’aide de YouTube. Mais s’il faut refaire l’entrée au complet, il vaut mieux appeler un.e spécialiste. Ça ne coûte pas trop cher et le travail se fait en un seul jour. ($)