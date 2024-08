Choisir le bon compte enregistré était déjà compliqué lorsque vous n’aviez que le REER et le CELI, imaginez ce que c’est depuis l’introduction du CELIAPP!

CELI s, REER s et CELIAPP s ont de avantages fiscaux. Ils ont aussi chacun leurs règles et limites de cotisation annuelles. Généralement, l’option qui vous convient dépend de vos revenus et de vos dettes. Voici donc un graphique simple et pratique pour vous aider à faire le bon choix! Vous n’aurez que quelques questions faciles à répondre.