Petit lexique de l’analyse technique

Vous trouverez ici tous les termes essentiels à connaître pour débuter dans l’analyse technique et la sélection d’actions. Vous pourrez ainsi commencer à investir de façon autonome en toute confiance!

Pourquoi l’analyse technique est-elle si importante?

L’analyse technique consiste à transposer les données historiques de prix et de volume sur des graphiques pour identifier des tendances et prédire les mouvements de prix futurs. Elle suppose que toutes les informations disponibles sur une entreprise se reflètent déjà dans le prix, et que l’histoire a tendance à se répéter. Connaître ces termes peut vous aider à poser les bonnes questions et à prendre des décisions plus éclairées lorsqu’il s’agit de sélectionner des actions et d’atteindre vos objectifs financiers.

Voici quelques-uns des termes d’analyse technique les plus courants :

Les types de graphiques : différents façons de voir l’histoire

Graphique à barres : plus détaillé qu’un graphique linéaire, chaque barre indique les cours d’ouverture et de clôture et les cours les plus hauts et les plus bas pour une période donnée. La ligne verticale marque le plus haut et le plus bas pour cette période, et les petites lignes horizontales qui dépassent indiquent les cours d’ouverture (à gauche) et de clôture (à droite).

Graphique en chandeliers : comme un graphique à barres, mais chaque « chandelier » présente également les mêmes données de façon encore plus visuelle. Le « corps » de la chandelle représente les prix d’ouverture et de clôture, et les « mèches » (ou ombres) indiquent le cours le plus haut et le plus bas. De plus, ils présentent un code de couleur : vert ou blanc lorsque le prix de clôture est supérieur à celui d’ouverture, et rouge ou noir lorsqu’il est inférieur.

Graphique linéaire : relie les prix de clôture sur une période donnée, vous donnant un aperçu rapide de la tendance générale. Cette vue simple est idéale pour saisir l’essentiel.

Graphique en points et figures : un type de graphique unique qui utilise des X et des O pour représenter les mouvements de prix. Il fait fi du temps et n’enregistre que les changements de prix significatifs, ce qui en fait un excellent outil pour repérer les changements dans l’offre et la demande.

Graphique Renko : filtre les mouvements de prix mineurs en dessinant une nouvelle « brique » lorsque le prix bouge d’un montant donné. Utile pour repérer les tendances importantes sans la distraction des petites fluctuations.

Tendances et niveaux : marqueurs de la direction et des limites

Cassure du niveau de support (ou breakdown) : lorsque le cours chute de façon décisive sous un niveau de soutien.

Cassure du niveau de résistance (ou breakout) : lorsque le prix d’une action dépasse de façon décisive un niveau de résistance. Cela signale souvent le début d’une nouvelle tendance.

Ligne de tendance : une ligne tracée sur un graphique qui relie des hauts ou des bas significatifs, indiquant la direction générale du prix.

Marché latéral (tendance horizontale) : lorsque les prix évoluent horizontalement dans une fourchette définie, sans direction claire vers le haut ou vers le bas. On dirait que le marché fait une pause, rebondissant entre deux murs invisibles.

Renversement : un changement majeur dans la direction d’une tendance. Le prix de l’action fait essentiellement demi-tour; une tendance haussière devient baissière ou vice versa.

Résistance : un niveau de prix qui agit comme un plafond qu’il peine à percer, où l’intérêt vendeur est suffisamment fort pour empêcher le prix de monter davantage.

Ressac : une baisse temporaire du prix durant une tendance haussière ou une hausse temporaire durant une tendance baissière. C’est comme si le marché faisait un petit pas en arrière avant de poursuivre son parcours.

Support : un niveau de prix qui agit comme un plancher qu’il peine à franchir, où l’intérêt acheteur est suffisamment fort pour empêcher le prix de chuter davantage.

Tendance baissière : lorsque les prix évoluent généralement à la baisse, formant des hauts et des bas de plus en plus bas.

Tendance haussière : lorsque les prix évoluent généralement à la hausse, formant des hauts et des bas de plus en plus élevés.

Les modèles graphiques : indicateurs de l’humeur du marché

Les graphiques révèlent souvent des formes précises qui peuvent annoncer la direction future d’un cours.

Double creux : deux creux au même niveau, signalant un renversement haussier.

Double sommet : forme deux pics à peu près au même niveau, signalant un renversement baissier.

Drapeaux et fanions : modèles de continuité à court terme qui ressemblent à un petit rectangle (drapeau) ou triangle (fanion) après un mouvement de prix marqué. Ils peuvent annoncer une brève pause avant que la tendance originale reprenne.

Tasse et anse : une forme en « U » suivie d’une légère pente vers le bas, qui rappellent la forme d’une tasse de thé avec une anse. C’est un motif de continuité haussière.

Tête-épaules : une figure ressemblant à une tête avec deux épaules (un pic central avec deux pics plus petits de chaque côté, tous partant d’une ligne de base commune) qui signale souvent un renversement baissier depuis une tendance haussière.

Triangles (ascendants, descendants ou symétriques) : lorsque les cours convergent vers deux lignes de tendance et indiquent que le marché se prépare à un grand mouvement.

Ascendant : résistance horizontale et soutien montant (souvent haussier)

Descendant : résistance déclinante et soutien horizontal (souvent baissier)

Symétrique : lignes de tendance convergentes (peut percer dans les deux sens)

Les modèles de graphiques en chandeliers : en solo ou en duo

Doji : un chandelier avec un corps très petit (ou inexistant). Cela signifie que les prix d’ouverture et de clôture pour cette période sont très proches et indique la présence d’indécision sur le marché.

Englobement (ou engloutissement, avalement, engulfing pattern en anglais) : une figure à deux chandelles où une plus grande dépasse complètement la précédente, plus petite. Un englobement haussier (grande verte englobant une petite rouge) indique un renversement à la hausse, tandis qu'un englobement baissier (grande rouge engloutissant une petite verte) suggère un renversement à la baisse.

Étoile du matin : une figure de renversement à trois chandelles qui signale un renversement haussier, illustrée par une chandelle baissière, une petite chandelle d’indécision, puis une autre chandelle haussière.

Étoile du soir : une figure de renversement à trois chandelles qui signale un renversement baissier, illustrée par une chandelle haussière, une petite chandelle d’indécision, puis une autre chandelle baissière.

Étoile filante : une figure de renversement baissier avec un petit corps en bas et une longue mèche supérieure, lui donnant l’apparence d’une étoile qui tombe. Cette figure indique que les acheteurs ont poussé le prix vers le haut, mais les vendeurs l’ont fait redescendre.

Marteau : une figure de renversement haussier avec un petit corps en haut et une longue mèche inférieure, lui donnant l’apparence d’un marteau. Un marteau indique que les personnes vendeuses ont poussé le prix vers le bas, mais les achats l’ont fait remonter.

Marteau inversé : un chandelier avec une longue mèche supérieure et un petit corps en bas — comme la figure du marteau mais inversée. Ce chandelier indique un renversement haussier.

Toupie : un chandelier avec un petit corps, une longue mèche et une longue ombre, similaire à un Doji mais avec un corps légèrement plus grand. Une figure en toupie peut indiquer de l’indécision.

Indicateurs et autres concepts clés : des outils pour une perspective approfondie

Action des prix : illustre sur un graphique l’évolution du cours d’une action au fil du temps. Il s’agit d’un indicateur central pour de nombreux·ses analystes techniques.

Bandes de Bollinger : deux lignes standard placées au-dessus et en dessous d’une moyenne mobile des prix. Ces lignes s’élargissent et se contractent avec la volatilité du marché, aidant à identifier les niveaux de surachat ou de survente et les renversements potentiels.

Croisement (croisement de moyennes mobiles) : lorsqu’une moyenne mobile (MM) en croise une autre, passant au-dessus ou en dessous.

Croisement doré ou haussier : lorsqu’une MM à court terme croise une MM à long terme et passe au-dessus. Indique souvent une tendance haussière.

Croisement de la mort ou baissier : lorsqu’une MM à court terme croise une MM à long terme et passe en dessous. Indique souvent une tendance baissière.

Divergence : le prix d’une action évolue dans une direction, mais un indicateur technique évolue dans la direction opposée. Cela peut signaler un affaiblissement de la tendance ou un renversement imminent.

Indicateur MACD (ou convergence/divergence des moyennes mobiles) : un indicateur de momentum qui montre la relation entre deux moyennes mobiles du cours d’une action. Il aide à identifier les changements de force, de direction, de momentum et la durée d’une tendance. MACD vient de l’anglais Moving average convergence divergence.

Indice de force relative (IFR) : montre la vitesse et l’ampleur des mouvements de prix par une valeur variant de 0 à 100. Les IFR au-dessus de 70 indiquent habituellement des conditions de surachat, tandis que les valeurs inférieures à 30 indiquent habituellement des conditions de survente.

Moyenne mobile (MM) : une ligne qui lisse les données de cours sur une période donnée, aidant à identifier les tendances générales.

Ordre de protection (ou stop-loss) : un ordre placé auprès d’une maison de courtage pour acheter ou vendre des parts d’une action une fois qu’elle atteint un certain prix. Visant à limiter les pertes potentielles, il agit un peu comme un filet de sécurité financier.

Oscillateur stochastique : détecte le momentum en comparant le cours actuel d’une action à ses hauts et bas sur une période donnée. À l’aide d’une valeur de 0 à 100, il aide à identifier si une action est en surachat ou en survente, ou s’il pourrait y avoir des renversements de tendance imminents.

Période : la période spécifique que chaque point de données (comme un chandelier ou une barre) sur votre graphique représente. Cela pourrait être des minutes, des heures, des jours, des semaines ou des mois.

Plage réelle moyenne (ou ATR, d’après l’anglais average true range) : mesure la volatilité d’une action en se basant sur ses écarts de prix habituels sur une période donnée. Une valeur plus élevée signifie que les prix sont plus volatils.

Points d’entrée : le niveau de prix précis auquel un négociateur prévoit entrer ou acheter une action selon ses recherches.

Points de sortie : le niveau de prix précis auquel un négociateur prévoit sortir ou vendre une action selon ses recherches.

Ratio risque-rendement : un calcul qui aide les investisseurs à décider s’ils négocieront ou non une action. Il compare le montant de pertes potentielles à celui des gains potentiels. Un ratio rendement-risque plus élevé est généralement plus recherché et aide à évaluer l’attrait d’une occasion de placement.

Sentiment du marché : essentiellement, le sentiment du marché reflète les émotions des investisseurs dans l’ensemble et reconnaît la psychologie impliquée dans les placements (considéré comme un indice de peur et de cupidité). Ce sentiment peut faire fluctuer les prix à court terme et créer des tendances. Il est considéré comme un indicateur contraire, donc lorsque la peur domine, c’est souvent signe que c’est le moment d’acheter, et la cupidité, au contraire, le moment de vendre.

Test rétroactif (ou backtesting) : l’équivalent en investissement d’un tour d’essai. Il consiste à soumettre une hypothèse de placement à un test de résistance basé sur les conditions de marché passées pour voir ce qui se serait produit. Bien que le test rétroactif puisse être extrêmement utile, notons que le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.

Volatilité : fluctuations du prix de négociation d’une action au fil du temps. Une volatilité élevée signifie que les prix changent beaucoup, une faible volatilité signifie qu’ils sont relativement stables.

Volume : sert d’indicateur de l’enthousiasme du marché. Le volume mesure le nombre d’actions ou de contrats négociés pour une action durant une période donnée. Un volume élevé confirme de forts mouvements de prix, un faible volume laisse croire à moins de conviction.