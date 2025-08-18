Avoir une boule de cristal pour investir, ce serait pratique. Mais apprendre à interpréter les graphiques d’analyse technique, c’est presque comme acquérir un superpouvoir sur le marché. Ce sont des sources précieuses d’information et des outils essentiels pour prendre des décisions éclairées et progresser vers vos objectifs financiers.

Qu’est-ce qu’un graphique d’analyse technique?

Vous avez déjà vu un graphique où la ligne monte et descend, n’est-ce pas? Vous étiez probablement devant un graphique d’analyse technique. Ces graphiques racontent l’histoire d’un titre : ils illustrent comment son prix a évolué dans le temps et donnent un aperçu du comportement des parties acheteuses et vendeuses. Ils affichent des données clés comme :

le cours d’ouverture

le cours de clôture

le cours le plus élevé

le cours le plus bas

le volume des échanges

Compte sur marge à faible taux d’intérêt Si vous avez de l’expérience et n’avez pas peur du risque, vous pouvez emprunter à même votre portefeuille grâce à un compte sur marge. Les taux de Wealthsimple sont moins élevés que ceux des banques canadiennes, alors vous pouvez accroître votre pouvoir d’investissement à moindre coût. En savoir plus.

Les adeptes de la négociation se servent de ces graphiques pour repérer des figures, des tendances et des niveaux de soutien et de résistance (si ces termes ne vous disent rien, notre glossaire est là pour ça). Différents types de graphiques présentent différents types de données. Celui qui sera pertinent pour vous dépend de deux facteurs : ce que vous cherchez à savoir et le niveau de précision dont vous avez besoin.

Si vous voulez vous lancer en analyse technique, commencez par les trois incontournables : le graphique linéaire, le graphique à barres et le graphique en chandeliers.

Graphiques linéaires

Le graphique linéaire brille par sa simplicité et va droit au but.

L’axe des x représente le temps.

L’axe des y représente le prix.

Chaque point indique le cours de clôture de l’action à une date donnée.

La ligne qui relie les points montre comment le prix a évolué sur la période choisie.

Objectif : Montrer de façon claire et concise la tendance du cours de clôture d’une action sur une période donnée.

Pour qui :

Les gens qui investissent à long terme

Toute personne qui veut visualiser l’évolution du cours d’une action dans le temps

Utilité :

Offrir un aperçu rapide de la direction générale d’un titre

Comparer différentes entreprises de façon simplifiée

Repérer facilement les tendances à long terme

Avantages et inconvénients des graphiques linéaires

Avantages :

Faciles à lire et à comprendre

Présentation claire de la tendance générale

Plus épurés que les graphiques très détaillés

Inconvénients :

Informations limitées

Variations à court terme parfois moins visibles

Graphiques à barres (graphique OHLC)

Pour un peu plus de détails, on passe au graphique à barres. Aussi appelé graphique OHLC (pour open, high, low, close), il fournit plus d’informations qu’un graphique linéaire tout en restant facile à lire.

Chaque barre verticale représente une période donnée.

L’encoche horizontale à gauche indique le cours d’ouverture.

L’encoche horizontale à droite indique le cours de clôture.

Le sommet de la barre verticale correspond au cours le plus élevé de la période.

La base de la barre verticale correspond au cours le plus bas de la période.

Objectif : Afficher le cours d’ouverture, le cours de clôture, ainsi que le cours le plus élevé et le plus bas enregistrés sur une période donnée.

Pour qui :

Les personnes à la recherche d’un niveau de détail supérieur à celui d’un graphique linéaire

Les négociateurs et négociatrices qui souhaitent connaître l’amplitude des variations de prix dans le temps

Utilité :

Repérer les tendances d’un titre sur une plus longue période pour optimiser ses décisions d’achat et de vente

Analyser les prix à court terme de façon plus détaillée

Avantages et inconvénients des graphiques à barres

Avantages :

Informations plus complètes que sur un graphique linéaire (cours d’ouverture, cours de clôture, cours le plus élevé et cours le plus bas)

Amplitude des variations de prix visible pour chaque période

Inconvénients :

Lecture parfois moins intuitive qu’avec un graphique linéaire

Moins facile à interpréter en un coup d’œil qu’un graphique en chandeliers

Graphiques en chandeliers

Parmi les trois types de graphiques, ce sont ceux qui illustrent le plus clairement l’évolution d’un titre et restent un choix privilégié en analyse technique. Voici comment les interpréter :

Chaque « chandelier » représente une période donnée.

La partie large de la chandelle (le corps) montre l’écart entre le cours d’ouverture et le cours de clôture.

La fine ligne qui s’étend au-dessus du corps (la mèche) indique le prix le plus élevé de la période.

La fine ligne sous le corps (l’ombre) indique le prix le plus bas de la période.

Une chandelle verte ou blanche signifie que le prix de clôture est supérieur au prix d’ouverture : la valeur a donc augmenté.

Une chandelle rouge ou noire signifie que le prix de clôture est inférieur au prix d’ouverture : la valeur a donc baissé.

Objectif : Présenter l’évolution du prix de façon complète (en incluant le prix d’ouverture, le plus haut et le plus bas de la période, ainsi que le prix de clôture), tout en utilisant un code de couleurs et une chandelle plus large pour repérer les tendances d’un coup d’œil.

Pour qui :

Toute personne qui souhaite obtenir un maximum d’informations en un coup d’œil.

Les investisseuses et investisseurs qui cherchent à déterminer le bon moment pour acheter ou vendre un titre.

Utilité :

Identifier des figures de prix pouvant annoncer un renversement ou la poursuite d’une tendance

Aider à planifier le moment où acheter ou vendre un titre

Avantages et inconvénients des graphiques en chandeliers

Avantages :

Riches visuellement, avec un code de couleurs et de nombreux points de données

Faciles à interpréter une fois les bases acquises

Utiles pour repérer les tendances et les renversements

Inconvénients :

Peuvent sembler complexes pour les personnes débutantes

Nécessitent un apprentissage pour comprendre et détecter les tendances

Comparaison des graphiques d’analyse technique

Ce tableau comparatif des caractéristiques clés vous permettra de comprendre rapidement ce qui distingue chaque type de graphique, surtout entre chandeliers et barres. Vous pouvez également voir un exemple visuel ci-dessous.

Graphique linéaire Graphiques à barres Graphique en chandeliers Données Prix de clôture Prix d’ouverture, haut, bas et prix de clôture CPrix d’ouverture, haut, bas et prix de clôture; Pression acheteuse et vendeuse Idéal pour Repérer les tendances à long terme; Comparer plusieurs titres; Observer la tendance générale du marché Analyse à moyen terme; Analyse intrajournalière (au cours de la journée); Évaluer la force d’une tendance; Comprendre la fourchette de prix sur une période Analyse à court, moyen et long terme; Analyse de configurations; Planifier le moment d’entrer ou de sortir d’un titre; Analyser les figures de prix et le sentiment du marché Avantages Simple; Épuré Affiche toutes les données OHLC Visuel; Très utilisé Inconvénients Peu de détails Moins intuitif à lire Courbe d’apprentissage plus abrupte

L’unité de temps détermine la portion du graphique affichée et permet d’agrandir ou de réduire certaines sections en fonction de ce que vous souhaitez analyser. Les graphiques d’analyse technique peuvent être personnalisés pour couvrir différentes périodes. Voici quelques exemples :

Quotidien : chaque point, barre ou chandelle représente une séance de bourse. Idéal pour les swing traders , qui conservent un titre de quelques jours à quelques semaines afin de profiter des tendances à court terme ou de spéculer sur l’amplitude des variations de prix.

Hebdomadaire : chaque point, barre ou chandelle représente une semaine de négociation. Apprécié des investisseur·euses à long terme qui cherchent à repérer les grandes tendances, car il atténue le « bruit » quotidien et met en évidence des signaux plus nets.

Horaire (ou inférieur) : chaque point, barre ou chandelier représente une heure, voire moins (par exemple une minute ou cinq minutes). Adapté aux investisseur·euses très actifs, comme les spéculateur·rices sur séance (day traders), qui suivent l’évolution des prix minute par minute.

Comme l’unité de temps choisie influence fortement ce que vous observez et la manière dont vous interprétez un graphique, il est essentiel de l’adapter à vos objectifs de placement.

Vous pouvez également croiser plusieurs unités de temps. Les analystes le font souvent pour obtenir une vue d’ensemble plus complète : par exemple, un graphique quotidien pour repérer la tendance générale, puis un graphique horaire pour déterminer les points d’entrée et de sortie.

Maîtriser les différents types de graphiques d’analyse technique et savoir les interpréter est une étape importante pour analyser le marché de façon éclairée. Bien qu’ils ne puissent prédire l’avenir, les graphiques offrent un précieux aperçu de la tendance et du rythme du marché. À vos graphiques!