Analyse technique : un guide pour identifier les tendances

L’analyse technique peut vous aider à repérer de manière experte les tendances sur le marché et à saisir les bonnes occasions.

Les pros de la finance savent bien que les tendances en disent long sur le comportement des marchés. Savoir les identifier aide à se synchroniser avec la dynamique du marché et à saisir les occasions qui se présentent.

Qu’est-ce qu’une tendance?

Dans le domaine de l’analyse technique, une tendance est la direction générale que prend le cours d’une action. Repérer les tendances contribue à se faire une idée d’où se dirige une action, un peu comme le feraient des lignes d’offre et de demande. Il y a trois principales tendances :

Tendance haussière : les cours évoluent généralement à la hausse. Avantage acheteur.

Tendance baissière : les cours évoluent généralement à la baisse. Les vendeur·euse·s prennent les devants.

Marché latéral ou neutre : les cours sont plutôt stables et se déplacent à l’horizontale. Comme un bras de fer entre acheteurs et vendeurs.

Les tendances existent sur différents horizons temporels; une action peut suivre une tendance haussière à long terme sur son graphique hebdomadaire, et une tendance baissière à court terme sur son graphique quotidien. C’est comme regarder une chaîne de montagnes (long terme) par rapport à une colline spécifique de la chaîne (court terme). Les personnes qui négocient à court terme pourraient se concentrer sur les tendances horaires, tandis que les investisseur·euse·s à long terme pourraient examiner les tendances mensuelles ou annuelles.

Les types de tendances du marché

Apprenons à mieux connaître ces tendances :

Tendance haussière

Lorsque le cours de l’action atteint des sommets et des creux de plus en plus élevés de manière constante. Cela peut ressembler à un escalier qui monte – chaque marche est plus haute que la précédente – ce qui laisse deviner que les acheteurs et acheteuses sont plus enthousiastes et font grimper les prix.

Exemple : l’action POIRE atteint 50 $, descend à 48 $, remonte à 55 $, redescend à 52 $, et ainsi de suite. Les sommets (50 $, 55 $) sont de plus en plus élevés, et les creux (48 $,52 $) sont aussi de plus en plus élevés. C’est une tendance haussière.

Tendance baissière

Lorsque le cours d’une action atteint des sommets et des creux de plus en plus bas. Cela peut ressembler à un escalier qui descend. Les vendeurs et vendeuses dominent, ce qui fait chuter les prix.

Exemple : l’action BLEUET commence à 100 $, chute à 90 $, remonte à 95 $ et redescend à 88 $, et ainsi de suite. Les sommets (100 $,95 $) deviennent de plus en plus bas, et les creux (90 $,88 $) sont aussi de plus en plus bas. C’est une tendance baissière.

Marché latéral ou neutre

Lorsque le prix évolue dans une fourchette relativement horizontale — comme un match de ping-pong où la balle reste entre deux lignes. Ni les acheteur·euse·s ni les vendeur·euse·s ne poussent le prix de manière décisive dans une direction. Cela signale souvent une période où le marché reprend son souffle avant de repartir dans une nouvelle tendance.

Exemple : l’action CAROTTE oscille entre 70 $ et 75 $ pendant des semaines. Elle peut toucher 70 $, monter à 74 $, redescendre à 71 $, puis remonter à 75 $. Elle reste dans cette bande étroite.

En analyse technique, tracer des lignes de tendance est l’un de vos outils les plus puissants. Ces lignes aident à visualiser la tendance et à identifier les niveaux de support ou de résistance potentiels.

Pour une tendance haussière

Vous reliez au moins deux creux ascendants (idéalement plus) par une ligne diagonale. Cette ligne agit comme un support dynamique, ce qui signifie que le prix rebondit souvent dessus lorsqu’il monte.

La bonne façon de faire : imaginez relier les points bas des « marches » de notre escalier de tendance haussière. La ligne devrait suivre la trajectoire générale ascendante du prix.

À éviter : n’essayez pas de forcer une ligne. Vous cherchez le « plancher » naturel de la tendance.

Pour une tendance baissière

Vous reliez au moins deux creux descendants (idéalement plus) par une ligne diagonale. Cette ligne agit comme une résistance dynamique, ce qui signifie que le prix s’y heurte souvent avant de descendre.

La bonne façon de faire : reliez les points hauts des « marches » de notre escalier de tendance baissière. La ligne devrait suivre la trajectoire générale descendante du prix.

À éviter : forcer une ligne qui n’apparaît pas naturellement.

Les lignes de tendance peuvent nous en apprendre beaucoup parce qu'elles agissent comme un niveau de support ou de résistance dynamique. Plus le prix touche une ligne de tendance sans la franchir, plus cette ligne de tendance est considérée comme solide et fiable.

Vous pouvez utiliser les lignes de tendance en combinaison avec le comportement du cours (action des prix) pour confirmer la direction de la tendance. Un rebond fort sur une ligne de tendance haussière, par exemple, confirme que les acheteurs et acheteuses ont toujours le contrôle.

Que disent des hauts et bas de plus en plus élevés ou de plus en plus bas?

Pour bien identifier les tendances, il faut comprendre la structure des prix, qui se trouve dans deux modèles clés :

Les hauts et bas de plus en plus élevés

C’est le signe qui révèle une tendance haussière.

Hauts de plus en plus élevés : le cours s’est déplacé au-dessus de son sommet précédent.

Bas de plus en plus élevés : après un ressac, le cours a trouvé un niveau de support plus élevé que son creux précédent.

Lorsque vous voyez cette séquence de manière constante, cela signifie que les acheteurs et acheteuses ont le contrôle et font grimper les prix.

Les hauts et bas de plus en plus bas

Ce modèle annonce un mouvement à la baisse.

Hauts de plus en plus bas : malgré un rebond, le cours n’a pas réussi à atteindre le niveau de son sommet précédent.

Bas de plus en plus bas : le cours chute sous son précédent creux.

Cette séquence indique que les vendeurs et vendeuses ont le gros bout du bâton et font baisser les prix.

Une tendance est généralement considérée comme intacte tant que la structure de prix correspondante se maintient. Par exemple, si vous êtes dans une tendance haussière et que le prix fait soudainement un creux plus bas, c’est un signe que la tendance haussière pourrait s’affaiblir ou même s’inverser. Les gens utilisent ces changements dans la structure des prix pour mieux déterminer quand acheter ou vendre une action.

Identifier les tendances avec l’analyse technique est certes très utile, mais rien n’est pas garanti. Gardez ces quelques éléments à l’esprit pour éviter les faux pas courants :

Les tendances peuvent être capricieuses Les marchés sont influencés par une pluie constante de nouvelles, de rapports économiques et de sentiments des investisseurs et investisseuses. Une tendance qui semble solide un jour peut changer de manière surprenante en raison d’une annonce inattendue ou d’un changement soudain de l’humeur du marché. Préparez-vous toujours à faire face à l’imprévu!

Tracer des lignes de tendance est subjectif Bien qu’il y ait des règles, le placement exact d’une ligne de tendance peut parfois sembler un peu subjectif. Ce qui ressemble à une ligne de tendance parfaite pour une personne pourrait être légèrement différent pour une autre. Visez une représentation claire de la direction générale et concentrez-vous sur la constance.

Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier L’identification des tendances est à son meilleur au sein d’une stratégie plus large. Se fier uniquement aux lignes de tendance ou aux sommets et creux de plus en plus élevés ou bas, c’est comme essayer de construire une maison avec seulement un marteau. Combiner l’analyse des tendances avec d’autres outils, comme le volume de négociation (combien d’actions sont négociées), les indicateurs techniques (calculs mathématiques basés sur le prix et le volume) ou les modèles en chandeliers (représentations visuelles des mouvements de prix) donne une image plus complète. Plus vous avez d’informations confirmant une tendance, plus vous pouvez avoir confiance en votre analyse.