L’analyse fondamentale : ses forces, ses limites et les pièges à éviter

L’analyse fondamentale est l’une des principales méthodes d’évaluation des investissements. Elle va au-delà du cours de l’action et examine de près les résultats de l’entreprise, pour que vous puissiez déterminer si une entreprise a le potentiel d’offrir des rendements à long terme supérieurs à la moyenne.

Les investisseurs de tout type utilisent cette technique, car son application est large (elle peut être appliquée à tous les secteurs et cycles économiques). Elle permet en outre de prendre des décisions fondées sur l’analyse, et non sur la spéculation, l’engouement ou l’émotion.

Mais l’analyse fondamentale n’est certainement pas parfaite.

Comme toute autre méthode d’évaluation, l’analyse fondamentale a des avantages, des inconvénients et des limites. En les comprenant, vous pouvez optimiser l’utilité de cette méthode.

Biais comportementaux

L’analyse fondamentale se base sur des faits et des chiffres, et non sur l’engouement ou l’émotion, afin de prendre des décisions d’investissement. Mais la personne qui effectue l’analyse est humaine, et tous les humains ont des biais qui peuvent influer sur l’exactitude de l’analyse fondamentale.

Voici certains des biais qui peuvent changer l’évaluation d’une entreprise :

Biais de confirmation. Chercher seulement des données qui confirment ce que vous croyez déjà au sujet d’une entreprise.

Biais d’ancrage. Faire une fixation sur un chiffre, comme le ratio cours/bénéfice d’une action, et ne pas tenir compte de nouvelles données qui peuvent offrir une perspective différente.

Biais d’excès de confiance. Croire que votre analyse fondamentale garantit votre succès.

Effet de récence. Accorder plus de poids aux résultats ou événements récents qu’aux données fondamentales à long terme.

Biais de comportement grégaire. Ignorer vos propres recherches en faveur du consensus ou des tendances du marché.

Si vous n’y faites pas attention, ces biais peuvent vous amener à prendre de mauvaises décisions d’investissement. En raison du biais de confirmation, vous pourriez être trop émotivement attaché à une action. Le biais d’ancrage pourrait vous faire rater des signaux d’alerte ou des occasions. Le biais d’excès de confiance pourrait vous inciter à prendre une position beaucoup trop importante, vous exposant ainsi à des risques accrus.

Pièges de valeur

L’analyse fondamentale peut vous aider à découvrir des actions sous-évaluées ayant un potentiel élevé. Mais ces actions sont parfois sous-évaluées avec raison.

Un piège de valeur, c’est quand l’action d’une entreprise semble peu chère compte tenu des données fondamentales, mais que son cours reste bas (ou diminue) parce que le chiffre d’affaires est en fait à la baisse. Si vous tombez dans ce piège de valeur, vous pourriez essuyer d’importantes pertes.

Les pièges de valeur peuvent être difficiles à détecter. Pour les éviter, il faut beaucoup plus de contexte que des chiffres seulement. Vous ne savez pas si le cours d’une action est une bonne affaire ou un piège? Vous devez alors effectuer des recherches et des analyses qualitatives.

Voici quelques signes à surveiller :

De faibles ratios de valorisation (comme le ratio cours/bénéfice) qui ne s’améliorent pas. Comparez les communiqués et les conférences sur les résultats [link to reports and earning calls article] pour en dégager les tendances.

Baisse de la demande pour les produits ou services de l’entreprise. Le secteur en entier connaît-il un déclin? Le modèle d’affaires de l’entreprise est-il désuet?

Mauvaises décisions de gestion. La dégradation des résultats peut parfois s’expliquer par un leadership inefficace.

Gains de faible qualité. Il s’agit de revenus ou de profits non durables, comme une hausse unique découlant de la vente d’actifs de l’entreprise.

Déséquilibre de l’horizon temporel : données fondamentales et réalité du marché

L’analyse fondamentale est surtout efficace pour l’investissement à long terme, mais pas pour les transactions à court terme. La valeur intrinsèque et les cours boursiers n’évoluent pas toujours au même rythme, ce qui signifie que même si votre analyse fondamentale est exacte, le marché ne reconnaîtra peut-être pas cette valeur pendant des mois, voire des années.

Ce déséquilibre temporel survient quand votre horizon d’investissement ne correspond pas au temps nécessaire pour que la valeur réelle d’une entreprise se reflète dans le cours de l’action.

Le cours des actions et les données fondamentales peuvent diverger en raison de plusieurs facteurs :

Nouvelles à court terme. Les manchettes peuvent avoir un effet immédiat sur le sentiment du marché et éclipser le potentiel à long terme.

Événements macroéconomiques. Les hausses de taux d’intérêt, les fluctuations de la croissance du PIB, l’inflation ou les événements mondiaux inattendus influencent le marché et le cours d’une action, même si la valeur intrinsèque de l’entreprise est stable.

L’écart entre les données fondamentales et le cours peuvent vous donner l’impression que votre analyse est erronée. Vous pourriez alors vendre trop tôt et obtenir des résultats décevants. Il faut faire preuve de patience quand il y a un déséquilibre de l’horizon temporel.

Autres limites

Qualité de l’information. L’évaluation d’une action est fiable seulement si l’information sous-jacente l’est également. Les états financiers d’une entreprise sont censés être véridiques, mais les chiffres peuvent être manipulés, minimisés ou soulignés de manière à cacher les véritables résultats. Des méthodes de comptabilité biaisées peuvent gonfler les revenus, et les risques peuvent être dissimulés dans les notes de bas de page.

Différences entre les secteurs. Les secteurs ne sont pas tous évalués de la même manière. Par exemple, les entreprises en démarrage du secteur des technologies peuvent avoir une croissance marquée, mais aucun historique de profits. Les entreprises de ressources naturelles dépendent des prix des marchandises de base, qu’elles ne peuvent pas contrôler. Les banques ont des bilans complexes qui sont presque impossibles à comparer.

Marchés en évolution. Nous vivons une époque de changements rapides et d’innovation constante. Les technologies se succèdent, les nouveaux modèles d’affaires durent peu de temps, et les préférences des consommateurs changent rapidement. Les analyses historiques sont donc beaucoup moins pertinentes et utiles.

Pour optimiser l’utilité de l’analyse fondamentale, il faut savoir comment l’appliquer et éviter les écueils.

Voici quelques manières d’améliorer votre approche :

Diversifiez vos placements. La diversification est toujours une bonne idée. Dans le contexte de l’analyse fondamentale, ça signifie qu’il ne faut pas se fier seulement à une thèse. En répartissant vos investissements entre plusieurs entreprises et secteurs, vous pouvez réduire les effets néfastes d’un piège de valeur ou des bouleversements temporaires causés par des facteurs macroéconomiques.

Placez les chiffres dans leur contexte réel. Évaluez des facteurs comme la concurrence, les tendances liées à la clientèle et les changements technologiques pour confirmer si l’entreprise a de bonnes chances de croître et d’obtenir de bons résultats à long terme.

Normalisez vos analyses. Utilisez une liste de contrôle simple qui contient les mêmes critères d’évaluation pour chaque entreprise. Ainsi, vous pourrez éviter les biais et prendre des décisions plus objectives.

Ajoutez des recherches macroéconomiques. Tenez compte des taux d’intérêt, de l’inflation, de la croissance du PIB, de l’emploi et du sentiment des consommateurs pour comprendre le contexte dans lequel une entreprise mène ses activités. Si vous connaissez bien le contexte global, vous prendrez de meilleures décisions.

Tout investisseur axé sur le potentiel à long terme devrait utiliser l’analyse fondamentale dans le cadre de sa stratégie d’investissement. L’important, c’est de placer les chiffres dans leur contexte réel, de rester au courant des facteurs externes qui peuvent changer les perspectives et de questionner vos suppositions. Comme tout type d’évaluation, l’analyse fondamentale est un processus, et non un résultat fixe. Revoyez vos recherches périodiquement pour vérifier que votre investissement reste sur la bonne voie.