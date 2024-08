Qu’est-ce qu’une marge?

L’achat sur marge est une stratégie de négociation qui consiste à emprunter de l’argent à une maison de courtage pour acheter des placements (généralement des titres tels que des actions ou des obligations). Cette stratégie amplifie votre pouvoir d’achat, ce qui vous permet d’investir encore plus de capital et d’augmenter vos rendements potentiels. Autrement dit, vous pouvez investir de l’argent qui ne vous appartient pas tout en récoltant des gains qui, eux, vous appartiennent.

Bien entendu, la négociation sur marge comporte des coûts et des risques. Vous payez des intérêts sur l’argent que vous empruntez et, si vos placements baissent, vous amplifiez le montant de vos pertes. Dans le pire des cas, vos pertes pourraient dépasser votre placement initial. Pour toutes ces raisons, l’achat sur marge est une stratégie risquée.

Le montant réel de votre « marge » correspond au montant que vous devez déposer pour avoir le privilège d’emprunter. Par exemple, si votre maison de courtage exige une marge de 30 % et que vous désirez acheter 10 000 $ en actions, vous devez déposer au moins 3 000 $ dans votre compte. La maison de courtage vous prêtera les 70 % restants et vous facturera des intérêts sur l’emprunt. Quelle que soit la nature de vos achats sur marge, la maison de courtage détient les titres en garantie. Lorsque vous dénouez votre position, la maison de courtage se rembourse en premier avant de vous remettre le profit restant.

Qu’est-ce qu’un compte sur marge?

Vous ne pouvez pas effectuer des opérations sur marge à l’aide d’un compte enregistré (comme un CELI ou un REER ) ni même d’un compte non enregistré. En fait, vous avez besoin d’un « compte sur marge », qui vous permet d’emprunter de l’argent pour acheter des titres et effectuer certains types d’opérations, comme la vente à découvert et la négociation d’options complexes.

Comme l’achat sur marge est une stratégie de placement risquée, vous devez remplir de nouvelles formalités pour ouvrir un compte sur marge. En règle générale, les maisons de courtage demandent plus de renseignements ou imposent des critères plus serrés pour les comptes sur marge que pour tout autre type de compte de placement.

Étape 1 : Ouvrir et approvisionner votre compte

Une fois que vous avez ouvert votre compte sur marge, vous devez l’approvisionner. La plupart des comptes sur marge sont soumis à des exigences minimales d’approvisionnement qui peuvent varier. Pour approvisionner votre compte, il vous suffit de déposer des espèces ou de transférer des titres admissibles à des exigences de marge en provenance d’autre institution (par exemple, des actions négociées sur une grande bourse à un prix minimum, ce qui exclut les actions cotées en cents).

Étape 2 : Déterminer votre pouvoir d’achat

Votre pouvoir d’achat, c’est-à-dire le montant total dont vous disposez pour acheter des titres, dépend à la fois de vos fonds disponibles et des exigences de votre maison de courtage. Dans l’exemple ci-dessus, si vous avez approvisionné votre compte avec 3 000 $ et que votre maison de courtage exige une marge de 30 %, vous disposez d’un pouvoir d’achat maximal de 10 000 $ (vos 3 000 $ + les 7 000 $ qui vous sont prêtés), mais vous n’avez aucune obligation d’utiliser le montant intégral.

Étape 3 : Effectuer un achat

Lorsque vous effectuez un achat, votre emprunt commence à courir des intérêts, qui dépendent du taux d’intérêt, du montant emprunté et du temps pendant lequel vous détenez le titre. (Au Canada, les intérêts payés à même les gains et les pertes de votre compte sont déductibles d’impôt.)

Étape 4 : Tenir votre compte

Vous pouvez continuer à détenir les titres aussi longtemps que vous remboursez les intérêts et que le solde d’espèces et la valeur des titres dans votre compte demeurent au-dessus de la « marge de maintien » (le pouvoir d’achat minimum que vous devez maintenir en tout temps). Si votre solde tombe en dessous de la marge de maintien, c’est généralement parce que la valeur des titres dans votre compte a diminué. Lorsque c’est le cas, votre maison de courtage émet un appel de marge. (Nous y reviendrons plus loin.)

Étape 5 : Vendre votre position

Lorsque vous demandez à votre maison de courtage de liquider votre position, elle vend les titres pour vous, rembourse son prêt et ses intérêts à même le produit de la vente, puis vous remet le solde restant. Si le cours de l’action a augmenté pendant la durée de votre placement, vous réaliserez un bénéfice. Si le cours de l’action a baissé, vous ne ferez aucun profit. Vos pertes seront déduites de la marge à partir de laquelle vous avez approvisionné le compte. Si vos pertes sont supérieures à la marge, vous devrez couvrir le solde à payer en déposant des fonds ou des titres dans votre compte.

Qu’est-ce qu’un appel de marge?

Si vous ne maintenez pas la marge requise sur votre compte, votre maison de courtage émet un appel de marge. Vous avez alors l’obligation de déposer, dans votre compte, des fonds ou des titres admissibles à des exigences de marge jusqu’à ce que le solde remonte au-dessus de la marge de maintien. Si vous ne régularisez pas votre compte avant la date limite, votre maison de courtage se réserve le droit de liquider vos titres.

Exemples d’achat sur marge

Supposons que vous avez approvisionné un compte sur marge avec 5 000 $ et que l’exigence de marge est de 50 %. Vous pouvez emprunter 5 000 $ de plus, ce qui porte votre pouvoir d’achat à 10 000 $. Vous suivez de près une certaine action et croyez qu’elle y a de fortes chances de s’apprécier à court terme.

Scénario 1 : Le cours de l’action augmente

Vous achetez 10 000 $ d’actions. Une semaine plus tard, la valeur de l’action augmente de 5 %, ce qui vous rapporte 500 $. Vous vendez l’action et remboursez les 5 000 $ que vous avez empruntés, ce qui vous permet de réaliser un profit de 500 $, moins les intérêts sur l’emprunt.

Si vous n’aviez pas acheté sur marge et que vous aviez investi uniquement votre propre argent (5 000 $), votre rendement aurait été de 250 $.

Scénario 2 : Le cours de l’action diminue

Si le cours de cette même action baisse de 5 %, la valeur de votre placement tombe à 9 500 $. Vous vendez l’action et remboursez les 5 000 $ que vous avez empruntés. Il vous reste alors 4 500 $, moins les intérêts sur l’emprunt. Résultat : vous perdez environ 500 $.

Si vous n’aviez pas acheté sur marge et que vous aviez investi uniquement votre propre argent (5 000 $), votre perte aurait été coupée de moitié (250 $).

Combien puis-je emprunter à l’aide de mon compte sur marge?

La marge est le montant que vous devez déposer, tandis que la valeur d’emprunt est le montant que vous pouvez emprunter sur les titres (s’ils sont admissibles). Votre valeur d’emprunt dépend de plusieurs facteurs :

Organismes de réglementation. L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) fixe des exigences minimales pour chaque type de titre achetable sur marge. Le montant peut varier en fonction du rendement du titre. Autrement dit, le taux de marge dépend du type de titre. Par exemple, les titres à risque relativement faible comme les CPG échéant dans moins d’un an peuvent avoir un taux de marge de seulement 1 %, soit le pourcentage le plus bas autorisé par l’OCRI. En règle générale, vous pouvez emprunter jusqu’à 70 % pour les actions.

Prix du titre. Un autre facteur qui peut influer sur la valeur d’emprunt est la valeur du titre en soi. Par exemple, si une action se négocie à 2 $ ou plus, l’OCRI exige un taux de marge minimum de 50 %. Pour déterminer le montant que vous pouvez emprunter sur un titre, vous devez trouver la valeur de marché de l’opération et la multiplier par une action moins le taux de marge. Supposons que vous souhaitez acheter 10 actions à 2 $ chacune et que vous voulez connaître votre valeur d’emprunt :

Valeur de marché : 10 actions x 2 $ = 20 $ Valeur d’emprunt nette : 20 $ x (1 - 0,50) = 10,00 $

Par conséquent, vous pouvez emprunter jusqu’à 10 $ sur cette action.

N’oubliez pas que la valeur d’emprunt fluctue selon le prix du marché. Dans le scénario ci-dessus, si le cours de l’action passe à 4 $, votre valeur d’emprunt augmente à 20 $. Mais si l’action tombe en dessous de 1 $, le taux de marge minimum exigé par l’OCRI passe à 100 %, ce qui vous empêche d’emprunter pour investir dans l’action.

Votre situation. En règle générale, plus la valeur de votre compte sur marge est élevée, plus vous pouvez emprunter. Vous pouvez augmenter votre valeur d’emprunt en déposant, dans votre compte, des fonds supplémentaires ou des titres admissibles à des exigences de marge.

N’oubliez pas : les maisons de courtage peuvent fixer leurs propres exigences de marge initiale, pourvu qu’elles respectent les minimums fixés par l’OCRI. Elles peuvent également plafonner votre valeur d’emprunt pour l’ensemble de votre compte ou pour un titre en particulier, ce qu’on appelle également la limite de concentration. Selon le cas, la limite est fondée sur votre situation financière, votre portefeuille ou les maximums prévus par la maison de courtage.

Avantages de l’achat sur marge

L’achat sur marge présente trois grands avantages :

Rendements potentiels plus élevés. La marge augmente votre pouvoir d’achat, ce qui vous donne accès à des rendements potentiels supérieurs. Si vous pouvez investir 10 000 $ au lieu de 5 000 $ et que l’action s’apprécie, vous pouvez doubler vos profits.

Souplesse. L’achat sur marge vous permet de profiter des occasions sur le marché dès qu’elles se présentent, sans avoir à accumuler des liquidités suffisantes.

Accès à des espèces. Lorsque vous détenez un compte sur marge, vous pouvez retirer des fonds garantis par vos actifs jusqu’à concurrence de votre marge disponible. C’est le même principe qu’une marge de crédit garantie, dont la sûreté serait la valeur de vos titres. C’est ce qui en fait une solution pratique et peu coûteuse pour emprunter de l’argent. En prime, le montant du retrait n’est pas imposable, et les intérêts que vous payez sont déductibles d’impôt.

Risques liés à l’achat sur marge

En revanche, l’achat sur marge présente quelques risques importants :

Amplification des pertes potentielles. Lorsque vous faites un achat sur marge, vos pertes potentielles peuvent dépasser le montant de votre placement initial. Autrement dit, l’effet de levier peut tout aussi bien amplifier vos gains que vos pertes. Si vous achetez un titre et que sa valeur finit par chuter, vous perdez votre placement initial et en plus, vous devrez rembourser le montant que vous avez emprunté, par exemple en puisant dans vos économies ou autres placements.

Frais d’intérêts. Plus vous empruntez d’argent, plus vous devrez payer d’intérêts, comme c’est le cas pour n’importe quel produit de crédit.

Appels de marge. Si votre compte tombe en dessous de la marge de maintien, vous recevez malheureusement un appel de marge, qui vous oblige à ramener votre pouvoir d’achat en territoire positif. Pour ce faire, vous devez déposer des espèces ou des titres admissibles éligibles des exigences de marge (ou vendre certaines positions). Si vous ne le faites pas, votre maison de courtage peut liquider une partie ou l’ensemble de vos titres, conformément aux dispositions prévues dans les documents que vous avez signés à l’ouverture de votre compte.

La négociation sur marge vous convient-elle?

Lorsque vous rehaussez votre pouvoir d’achat, vous avez accès à plus d’occasions, mais vous augmentez vos pertes potentielles. C’est pourquoi la négociation sur marge ne convient qu’aux personnes qui ont cumulé beaucoup d’expérience de placement et qui ont une forte tolérance au risque. Bref, avant de vous lancer dans la négociation sur marge, renseignez-vous sur les conséquences potentielles.