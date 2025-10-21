Estimation des économies de frais du portefeuille Ascension

En date du 21 octobre 2025. Nous avons estimé les frais économisés en comparant les frais de gestion annuels de notre portefeuille Ascension (0,44 %) à ceux d'un fonds commun de placement de premier plan (1,85 %) ayant une exposition au marché similaire. Modélisé selon un placement initial de 10 000 $, en supposant un rendement brut avant frais de 10 % sur une période de 30 ans pour les deux fonds, en supposant aussi des rendements constants et une composition mensuelle. Les impôts, frais de négociation, frais d’acquisition ou de transaction et frais de compte supplémentaires ne sont pas comptabilisés. Les résultats réels varient en fonction des rendements avant frais, des frais, des cotisations et de l'horizon temporel. Il s’agit d’un scénario hypothétique et non d’une garantie des coûts ou des rendements futurs. Utilisé à des fins d’illustration uniquement. Tous les investissements comportent des risques. Pour en savoir plus sur nos produits, nos décisions d'investissement, notre grille tarifaire, des témoignages de la clientèle, nos promotions et plus, visitez wsim.co/mentionslegales.