Si vous investissez, c’est pour obtenir un rendement sur votre argent. L’une des meilleures façons d’évaluer vos résultats, c’est de calculer les rendements de vos placements. En d’autres termes, il s’agit de déterminer le revenu attendu de chacun de vos placements par rapport à sa valeur marchande et à la somme investie au départ.

Qu’est-ce que le rendement?

Le rendement est le revenu que vous touchez sur un placement. Il n’inclut pas les profits que vous réalisez sur le prix de l’investissement initial, aussi appelés gains en capital. En calculant votre pourcentage de rendement, vous pouvez connaître le revenu que vous pourrez toucher chaque année par rapport à la valeur marchande et au coût initial de vos placements.

Il y a différents types de rendements, par exemple les dividendes reçus sur les actions. Le rendement typique des actions de l’indice S&P 500 varie entre 2 % et 4 %.

Le rendement n’est qu’une partie de la somme totale que vous pouvez tirer d’un placement. L’autre élément est le prix réel du titre de placement ou de la propriété, qui fluctue selon le marché. Si la valeur d’un placement augmente, vous obtenez alors des gains en capital.

Rendement d’investissement et rendement historique

Qu’est-ce qui distingue le rendement d’investissement et le rendement historique? Beaucoup de gens pensent que ces deux rendements désignent l’argent que vous obtenez sur un placement. Mais il s’agit en fait de deux calculs distincts qui vous donnent des informations différentes sur vos placements.

Le rendement d’investissement désigne seulement les revenus et n’inclut pas les gains en capital. Il vous donne une idée du montant que vous pourrez toucher à l’avenir; c’est donc une mesure prospective.

Le rendement historique évalue tous les gains réalisés sur un placement au cours d’une certaine période. Il inclut les deux types de revenus (intérêts et dividendes) et les gains en capital. Ce rendement reflète seulement le passé; c’est donc une mesure rétrospective.

Pour évaluer votre portefeuille de placement, tenez compte de vos rendements historiques et de votre rendement d’investissement. Ensemble, ces mesures vous donnent un bon aperçu de la santé de vos placements.

Types de rendements

Il y a trois types de rendements :

Le rendement en dividendes, ou rendement des actions : Le rendement des actions prend la forme de dividendes, qui sont généralement trimestriels, mais parfois mensuels, semestriels ou annuels.

Le rendement en intérêts, ou rendement des obligations : Le rendement des obligations prend la forme de versements de coupons, qui sont généralement semestriels.

Le rendement en revenus de location, ou rendement de l’immobilier : Le rendement des investissements immobiliers correspond aux revenus de location, moins les dépenses de fonctionnement; c’est ce qu’on appelle le revenu net.

Plus le prix d’un investissement augmente, plus son rendement diminue. Le contraire est aussi vrai : si le prix baisse, le rendement de l’investissement augmente. Nous vous expliquons pourquoi un peu plus loin.

Vous pouvez calculer le rendement à l’aide d’une formule simple : divisez le rendement obtenu (dividendes, coupons ou revenu de location net) par la valeur de l’investissement. Vous obtiendrez alors un chiffre inférieur à 1, que vous multipliez ensuite par 100 pour obtenir le pourcentage de rendement annuel.

Il est important de souligner que ce calcul du rendement se fonde sur des valeurs passées; si les dividendes ou les taux d’intérêt changent, les rendements futurs peuvent être très différents de ceux obtenus récemment.

Cela dit, jetons un coup d’œil à quelques exemples de calcul du rendement de différents types de placements.

Actions

Servez-vous de la formule suivante pour calculer le rendement de vos actions :

Dividendes par action / prix de l’action x 100

Disons que vous songez à acheter une action de la société Acme et que vous voulez connaître son rendement. Les dividendes trimestriels d’Acme s’élèvent à 0,25 $ par action, pour un total de 1,00 $ par année, et le prix de l’action est de 38,75 $. Voici le calcul :

1,00 $/38,75 $ = 0,0258 x 100 = rendement de 2,58 %

Le calcul du rendement vous donne le pourcentage de l’investissement initial que vous récupérez chaque année.

Le lendemain, le prix par action augmente. Vous calculez la baisse de rendement que vous auriez obtenue si vous aviez attendu un jour de plus et payé l’action plus cher :

1,00 $/40,17 $ = 0,0249 x 100 = rendement de 2,49 %

Obligations

Servez-vous de la formule suivante pour calculer le rendement de vos obligations :

Prix du coupon / prix de l’obligation x 100

Vous voulez toucher un revenu fixe afin d’épargner une grosse somme pour les études universitaires de votre fils. Vous achetez quelques obligations d’une Grande Banque au prix de 102,93 $, avec un coupon de 4,65 %.

Il faut d’abord calculer le prix annuel du coupon. Vous pouvez le faire en multipliant le pourcentage du coupon par 100 :

4,65 % = 0,0465 x 100 = 4,65 $ par obligation par année

Ensuite, il faut diviser le prix du coupon par le prix de l’obligation, puis multiplier le résultat par 100 :

4,65 $/102,93 $ = 0,0452 x 100 = 4,52 %

Le calcul du rendement vous permet de savoir combien vous toucherez chaque année, selon le pourcentage du coupon et le prix de l’obligation.

Immobilier

Servez-vous de la formule suivante pour calculer le rendement de votre investissement immobilier, aussi appelé taux de capitalisation :

Revenu de location net / valeur du bien immobilier x 100

Vous possédez un condo d’une chambre que vous louez à un ami. Vous avez payé le condo 560 000 $ et vous le louez pour la somme de 2 350 $ par mois. Les frais liés au condo, y compris les taxes, l’assurance habitation et les frais de copropriété, s’élèvent à 850 $ par mois.

Pour calculer votre rendement, il faut d’abord calculer votre revenu de location annuel net :

2 350 $ – 850 $ = 1 500 $/mois x 12 mois = 18 000 $/année

Ensuite, il faut diviser votre revenu de location annuel par le prix du condo, puis multiplier le résultat par 100 :

18 000 $ / 560 000 $ = 0,0321 x 100 = 3,21 %

Le calcul du rendement vous indique le montant de votre investissement initial que vous récupérez chaque année en louant le condo. Étant donné que le rendement n’inclut pas les gains en capital, il ne tient pas compte du gain que vous toucherez en vendant le condo si sa valeur augmente.

Faites attention au rendement réel

Comme pour beaucoup d’autres calculs financiers, l’inflation pèse lourd dans la balance quand il est question de rendement. Comme le pouvoir d’achat d’un dollar (sa valeur réelle) diminue au fil du temps, il est important d’en tenir compte dans votre calcul pour savoir si vos placements génèrent assez d’argent. Vaudrait-il mieux simplement mettre votre argent dans un bas de laine?

Disons que, cette année, il vous faut 8 000 $ par mois pour payer vos dépenses et que les dividendes sur vos actions vous rapportent 2 000 $ (rendement de 2 % sur un investissement de 100 000 $). Si l’inflation s’élève à 3 %, le même train de vie vous coûtera 8 240 $ l’an prochain, soit 2 880 $ de plus par année. Avec le rendement de 2 % de vos placements, vous obtiendrez toujours 2 000 $. Mais au lieu du gain de 2 000 $ que vous aviez l’an dernier, vous aurez une perte de 880 $. Votre rendement réel est de –1 %, ce qui est nettement moins intéressant.

Voilà pourquoi vous devez porter attention au rendement réel lorsque vous créez et gérez votre portefeuille de placements.

Méfiez-vous des rendements en dividendes élevés

Des dividendes élevés peuvent sembler trop beaux pour être vrais, et dans bien des cas, ils le sont. Les investisseurs devraient se méfier des actions qui offrent des rendements extrêmement élevés, surtout si la société n’a pas maintenu ces rendements depuis plusieurs années.

Pendant la crise des prêts hypothécaires à haut risque de 2007-2008, certaines sociétés avaient des rendements de 10 % à 20 %. Même s’ils peuvent être attrayants, ces rendements élevés n’étaient que le résultat de la chute du prix des actions, ce qui faisait augmenter les dividendes par rapport au prix soudainement dévalorisé des actions.

D'autres sociétés versent des dividendes élevés, mais au lieu de les financer au moyen de leurs bénéfices, elles le font en vendant des actions. C’est une forme de spéculation financière qui vise à attirer les investisseurs axés sur les dividendes, et c’est souvent un signe que la société émettrice cherche désespérément des actionnaires.

Avant d’investir dans des actions offrant des dividendes élevés, il est crucial de se demander pourquoi le rendement est aussi élevé et si l’investissement est viable ou non. La réponse est plus souvent négative que le contraire.

N’ayez pas peur de calculer le rendement

Il est assez simple de calculer les rendements. Il s’agit de répondre à une question fondamentale : quel pourcentage de votre investissement récupérerez-vous chaque année?

C’est une donnée utile quand vous placez votre argent. Si vous connaissez votre rendement attendu, ainsi que votre rendement réel, vous pourrez éviter les erreurs coûteuses et continuer de faire fructifier vos investissements.