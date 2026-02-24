La négociation d'options tourne autour des marges. Si vous négociez des options américaines à l’aide d’un compte en dollars canadiens (CAD), vous essuyez probablement une perte de 1,5 % à 3 % chaque fois.

Pourquoi? Parce que votre maison de courtage vous facture des frais de conversion chaque fois que vous achetez ou vendez un contrat en dollars américains (USD).

Sur une transaction de 10 000 $, ce sont entre 150 $ et 300 $ qui s’envolent avant même que les actions changent de main. Et si votre transaction vous rapporte gros et que vous reconvertissez cette somme en CAD, vous payez encore des frais!

Le gambit de Norbert offre une meilleure stratégie. Oui, ça sonne comme un coup aux échecs, mais c’est en fait la meilleure manière pour les personnes qui investissent au Canada de convertir des sommes en USD sans que les grandes banques leur en prennent une partie.

Les personnes qui négocient activement ont ainsi la possibilité d’éviter ces frais et peuvent garder des centaines de dollars à leur place, c’est-à-dire dans leurs poches.

Qu’est-ce que le gambit de Norbert?

Nommée en l’honneur de Norbert Schlenker, le conseiller financier qui l’a fait connaître, cette méthode permet de convertir des devises en achetant un titre à double cotation.

Un titre à double cotation est une action ou un fonds négocié en bourse (FNB) qui est inscrit à la fois à la Bourse de Toronto (TSX) et à une bourse américaine (p. ex., NYSE ou NASDAQ).

Au lieu de demander à votre courtier de convertir votre argent, ce qui entraîne des frais de change, vous transférez vous-même un actif de l’autre côté de la frontière.

Vous achetez des actions en CAD de la bourse canadienne, puis vous demandez à votre courtier de les transférer du côté américain de votre compte pour ensuite les vendre en USD.

C’est un peu comme la différence entre payer des frais à un agent de voyages pour réserver un vol et simplement conduire vous-même pour vous rendre de l’autre côté de la frontière.

Pourquoi les personnes qui négocient des options utilisent le gambit de Norbert

Si vous vous contentez d’acheter 500 $ d’actions canadiennes à dividendes une fois par mois, le gambit de Norbert n’en vaut pas vraiment la peine. Mais si vous négociez des options, ça change énormément les choses.

Négocier des options implique habituellement de transférer des sommes plus importantes ou de faire des transactions plus fréquentes. Les frais de conversion se présentent donc deux fois :

1re fois – frais d’entrée : Vous convertissez des CAD en USD pour acheter une option d’achat.

2e fois – frais de sortie : Vous réalisez un profit sur la vente de l’option et le courtier reconvertit automatiquement la somme en CAD.

Une fois la transaction terminée, vous aurez peut-être perdu 4 % de vos capitaux simplement parce que vous avez utilisé le service de change du courtier.

Avec un compte en USD, vous pouvez vendre et acheter autant d’options américaines que vous le souhaitez, sans aucuns frais de conversion. Vous payez des frais de change une seule fois lorsque vous transférez les fonds de l’autre côté de la frontière.

Le processus peut sembler digne d’un film d’espionnage des années 1920, mais une fois que vous aurez essayé le gambit de Norbert, ça deviendra une seconde nature.

Avant de commencer, il vous faudra un compte en CAD et un compte en USD dans lesquels vous pouvez investir, et vous devrez avoir des fonds dans votre compte en CAD. Le gambit de Norbert peut servir à convertir des CAD en USD et vice versa. Mais pour cet exemple, nous commencerons en CAD :

Étape 1 : Acheter des titres en CAD

Dans votre compte d’investissement en CAD, achetez des titres à double cotation hautement liquides.

La plupart des investisseurs canadiens se tournent vers un actif réputé stable, comme un FNB de devises.

Calculez le nombre d’actions que vous achèterez selon le montant en USD qu’il vous faut. Par exemple, si le titre se vend 14 $ CA et que vous voulez convertir 7 000 $, vous devrez acheter 500 actions.

Conseil d’exécution : Servez-vous d’un ordre à cours limité, et non d’un ordre au marché. Vous voulez obtenir le prix fixé, au lieu de subir une baisse soudaine en raison de la volatilité.

Étape 2 : Effectuer le transfert de cote des actions

C’est l’étape la plus importante! Vous devrez demander à votre maison de courtage (en ligne, au téléphone ou par clavardage sécurisé) d’effectuer un transfert de cote des actions, pour qu’elles passent de votre compte canadien à votre compte en dollars US.

Étape 3 : Vendre le titre en USD

Quand les actions apparaissent dans votre compte en dollars US (d’habitude de 3 à 4 jours ouvrables après l’achat), vendez-les sur le marché américain.

Le produit en espèces de cette vente apparaîtra dans votre compte en USD.

Félicitations! Vous avez converti vos fonds sans que la banque en prenne une part importante

Les risques et les frais cachés du gambit de Norbert

Le gambit de Norbert est la meilleure manière de convertir des devises à peu de frais, mais ce n’est quand même pas gratuit.

Vous utilisez votre temps au lieu de payer des fraiset vous acceptez une petite part de risque. N’oubliez donc pas ces inconvénients avant de vous lancer. Est-ce que le coût potentiel vaut les 1,5 % que vous épargnez?

1. Risque de volatilité : écart de prix

Au cours des quelques jours qu’il faut pour effectuer le transfert de cote, vous ne possédez pas d’argent, seulement un titre.

Si la valeur du dollar US par rapport au dollar CA diminue beaucoup pendant que vos actions sont en cours de transfert, vous pourriez perdre de l’argent.

De plus, l’utilisation d’une action pour cette manœuvre comporte des risques parce que son cours peut fluctuer.

Si l’entreprise sous-jacente publie de mauvais résultats ou annonce de mauvaises nouvelles pendant que vous attendez le transfert de cote, vous pourriez perdre 5 % ou plus de la valeur, ce qui annulera complètement les 2 % que vous épargnez.

2. Friction liée à l’écart acheteur-vendeur

Avec le gambit de Norbert, vous épargnez sur les frais de conversion, mais vous devez composer avec les écarts acheteur-vendeur (la différence entre le cours d’achat et le cours de vente) deux fois : une fois lors de l’achat des actions en CAD et une autre fois lors de la vente des actions en USD.

Dans le cas des FNB hautement liquides, cela pourrait représenter à peine quelques cents par action. Mais dans le cas d’actions moins liquides, cet écart peut gruger votre capital.

3. Coût d’opportunité : capitaux immobilisés

Quand vous utilisez le gambit de Norbert, vos fonds sont immobilisés pendant 3 à 5 jours ouvrables.

Si la transaction du siècle se présente mardi et que votre argent est immobilisé jusqu’à jeudi, vous raterez votre chance.

Alors, si vous avez besoin de capitaux rapidement, ce n’est pas la façon de les obtenir.

4. Risque d’exécution : frais d’intérêt

Si vous vous impatientez et vendez les actions américaines avant que les actions canadiennes soient officiellement réglées et transférées de cote, votre courtier pourrait traiter la vente comme un prêt.

Dans ce cas, votre courtier pourrait vous facturer des intérêts très élevés (pouvant atteindre jusqu’à 20 % par an).

Attendez toujours jusqu’à ce que les actions figurent réellement dans votre compte en USD avant de procéder à leur vente.

5. Incidences fiscales : comptes non enregistrés

Si vous utilisez le gambit de Norbert dans des comptes imposables (comme un compte sur marge), l’Agence du revenu du Canada (ARC) considère qu’il s’agit d’un événement lié au capital.

Même si vous avez détenu les titres pendant trois jours seulement, vous devez consigner le prix de base rajusté et déclarer les gains ou les pertes. Si le taux de change a varié pendant ce temps et que vous avez techniquement gagné de l’argent durant le transfert, vous devrez de l’impôt sur ce gain.

Négociation d’options : choses à faire et à éviter

À faire

Utiliser un outil de calcul du gambit. Il y a quelques outils en ligne qui vous disent exactement combien d’actions acheter et si le montant épargné grâce à la manœuvre en vaut les commissions.

Utiliser la manœuvre seulement pour les sommes importantes. D’habitude, la stratégie vaut la peine seulement pour des montants de 1 500 $ à 2 000 $ CA ou plus, en raison de l’effort et des commissions à payer (auprès d’autres maisons de courtage).

Utiliser les ordres à cours limité. Ils vous protègent d’une dégringolade (un prix plus bas que prévu) en cas de volatilité inattendue.

À éviter