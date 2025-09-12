Si vous êtes à la retraite ou planifiez la prendre bientôt, vous avez probablement des questions concernant vos perspectives de revenus. Et bien qu’il n’existe pas de montant universel à prévoir pour la retraite, en savoir plus sur vos potentielles sources de revenus durant cette étape de la vie pourrait vous aider à la planifier avec confiance et sérénité. Bien sûr, des imprévus pourraient survenir, mais avoir ne serait-ce qu’un peu de contrôle et de planification peut faire une grande différence. Que la retraite soit pour bientôt ou que vous y soyez déjà, le fait de vous informer sur le revenu de retraite moyen au Canada et sur les dépenses qui y sont liées peut vous aider à élaborer un plan plus complet et fiable pour vos belles années.

Les trois piliers des revenus de retraite

Tout d’abord, il faut savoir qu’il y a plusieurs sources de revenus de retraite possibles. D’après le gouvernement du Canada, il y en a trois principales au pays :

Selon le site, le RPC ou le RRQ « assure un remplacement de revenu pour les personnes qui ont travaillé ou étaient travailleurs autonomes au Canada ». Le montant de revenu que vous recevez chaque mois dépend de vos gains, de vos cotisations au régime et de votre âge lorsque vous décidez de commencer à recevoir vos prestations de retraite. Vous pouvez choisir de retarder vos paiements de pension entre 60 et 70 ans. Plus vous attendez avant d’encaisser vos prestations, plus le paiement mensuel sera élevé. Si vous les percevez plus tôt, le montant mensuel sera plus bas.

Vous avez droit aux prestations de la SV à partir de 65 ans, même si vous travaillez encore ou si vous n’avez jamais travaillé. De plus, vous n’avez pas besoin de cotiser pour recevoir des prestations de cette catégorie. Tant que vous avez vécu au Canada pendant plus de 10 ans (après l’âge de 18 ans), vous êtes admissible à la SV. Vous pouvez prétendre à une pension complète de la SV si vous avez vécu au Canada pendant 40 ans, après l’âge de 18 ans. Sachez que les prestations peuvent faire l’objet d’une « récupération », si votre revenu annuel dépasse un certain seuil.

Parmi les autres sources possibles de revenu, mentionnons le Supplément de revenu garanti (SRG), une prestation mensuelle non imposable qui s’ajoute à la SV pour les personnes à faible revenu. Il y a aussi l’allocation pour les époux ou conjoints de fait d’un bénéficiaire du SRG.

Vous pourriez aussi être en mesure de bénéficier de régimes de retraite et de pension offerts par l’employeur comme un REER collectif ou un régime de pension agréé (RPA). Votre revenu de retraite personnel pourrait également provenir de REER et de CELI, qui peuvent tous deux comprendre de différents types de produits d’épargne ou de placement. Vous pourriez aussi gagner des revenus d’actions, d’obligations, de comptes d’épargne personnels et d’autres sources non enregistrées. Il va sans dire qu’il y a beaucoup d'options disponibles.

Quelles seront vos dépenses?

À la retraite, vos dépenses seront sans doute un peu différentes de celles que vous aviez quand vous travailliez et épargniez. Vous pouvez créer votre budget de retraite en examinant vos dépenses actuelles ainsi que celles d’autres personnes retraitées. Si vous n’êtes pas encore à la retraite, utilisez vos dépenses actuelles comme référence.

Parmi les dépenses propres à la retraite fréquentes, il y a l’augmentation des primes d’assurance, les coûts de soins de santé, l’aide ménagère et les voyages et loisirs. D’autre part, vous pourriez ne pas payer autant d’argent pour votre logement (votre hypothèque pourrait être remboursée) ou l’éducation des enfants. Ainsi, pour certaines choses, vous verrez les dépenses augmenter, tandis qu’elles diminueront pour d’autres.

Si vous n’êtes pas encore à la retraite, il pourrait être utile de parler avec des gens qui y sont déjà pour voir comment ils dépensent leur argent. Le montant de dépenses pour les petits-enfants, les voyages, les passe-temps ou les projets de rénovation qui se présenteront à mesure que votre temps se libère pourrait vous surprendre.

Enfin, si vous vous inquiétez de manquer d’argent à la retraite, il y a encore des choses que vous pouvez faire pour prendre votre planification de retraite en main. Première étape : déterminer combien vous aurez besoin pour prendre votre retraite et quelles pourraient être vos sources de revenus. En tenant compte des possibles lacunes identifiées, vous pouvez élaborer un plan de retraite solide. Cela pourrait impliquer de :

Maximiser vos prestations gouvernementales : Considérez l’âge optimal pour commencer à recevoir les paiements, et optimisez en pensant aux récupérations potentielles.

Réévaluer votre stratégie de placement : veillez à avoir un portefeuille bien diversifié et à un niveau de risque approprié.

Planifier des retraits efficaces sur le plan fiscal : Assurez-vous de comprendre les incidences fiscales des différentes sources de revenus, planifiez l’ordre des retraits des divers comptes, explorez différentes stratégies, telles que le fractionnement du revenu, pour réduire vos impôts et tirer le maximum de votre argent.

Demander des conseils professionnels : Envisagez de consulter un·e conseiller·ère financier·ère fiduciaire ayant une expertise en planification de retraite.

Tous les chemins mènent à Rome, mais il reste qu’il faut commencer quelque part! Faites toute la recherche nécessaire, puis passez à l’action. Ne vous laissez pas paralyser par l’analyse et ne reportez pas les décisions importantes concernant votre épargne-retraite! Quand on parle de placements, le temps, c’est de l’argent. Et comme le temps file, commencez dès que possible!