Dates de versement du RPC pour la retraite en 2025 : à combien ai-je droit?

Lancé en 1965, le Régime de pensions du Canada (RPC) est un programme de retraite gouvernemental qui peut ajouter un peu plus d’or à votre âge d’or. Il a été conçu à la base pour vous offrir 25 % de vos revenus moyens préretraite, mais grâce à la Bonification du RPC, déployée graduellement depuis 2019, il offre maintenant jusqu’à 33 % de vos revenus avant la retraite.

Si vous avez gagné plus de 3 500 $ par an (sauf si vous vivez au Québec, qui dispose de son propre régime de retraite, soit le RRQ), vous avez déjà cotisé au RPC, tout comme votre employeur, à hauteur des 50 % exigés par le gouvernement. La bonne nouvelle, c’est qu’à partir de 60 ans, vous pouvez commencer à toucher votre pension.

Toutefois, selon votre situation financière, vous ne voudrez peut-être pas toucher vos prestations du RPC tout de suite, car chaque année d’attente augmente le montant des prestations. Le montant des prestations du RPC dépend de deux facteurs principaux : les revenus gagnés au cours de votre carrière et l’âge auquel vous commencez à toucher votre pension.

Le montant maximum est atteint à 70 ans. Si vous pouvez vous permettre de patienter jusque-là, il est souvent préférable d’attendre. Nous expliquons ci-dessous les avantages et les inconvénients des différents délais d’attente pour recevoir le RPC.

Les paiements du RPC sont effectués vers la fin de chaque mois. Voici les dates pour 2025 :

29 janvier

26 février

27 mars

28 avril

28 mai

26 juin

29 juillet

27 août

25 septembre

29 octobre

26 novembre

22 décembre

Qui cotise au RPC?

Si vous résidez au Canada (sauf au Québec) et que vous avez gagné plus de 3 500 $ en 2024, vous devez cotiser au RPC. Comme mentionné ci-dessus, si vous vivez au Québec, vous cotiserez au RRQ, dont le taux est légèrement plus élevé. Le RPC reçoit deux types de cotisations des contribuables : une part provient des employeurs et l’autre, des personnes salariées. (Les personnes à leur compte payent les deux cotisations). Si vous êtes salarié.e, vous partagez les cotisations au RPC avec votre employeur jusqu’à un plafond établi en fonction de votre salaire annuel.

Quelle est la cotisation maximale au RPC en 2025?

Pour recevoir le paiement maximal du RPC, vous devez avoir cotisé au RPC chaque année pendant au moins 39 ans. La cotisation maximale change chaque année. En 2025, c’était le montant le moins élevé entre 4 034,10 $ ou 5,95 % de votre salaire (moins 3 500 $). Pour les personnes à leur compte, qui payent à la fois la cotisation de l’employeur et de l’employé.e, la cotisation maximale au RPC est de 8 068,20 $.

Pour les personnes ayant gagné plus que le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de 2024, soit 68 500 $, il y a un deuxième taux de cotisation appelé RPC2. Si c’est votre cas, vous payerez le taux de 5,95 % du « premier RPC » ainsi qu’un taux supplémentaire de 4 % pour le RPC2, applicable aux personnes salariées et aux employeurs, jusqu’à hauteur de 188 $ par année.

La limite des gains annuels ouvrant droit à pension pour le RPC2 est de 73 200 $ pour 2024. Cela signifie que même si vous gagnez plus et que vous payez les 188 $, vous ne payerez rien de plus pour le RPC2.

Quels sont les avantages et les inconvénients de repousser les prestations du RPC?

Vous pouvez commencer à bénéficier du RPC à l’âge de 60 ans, mais vous perdrez jusqu’à 36 % de votre pension de façon permanente si vous commencez à y toucher aussi tôt. En effet, les prestations du CPP sont réduites de 0,6 % pour chaque mois entre votre 60e et votre 65e anniversaire. Ainsi, si vous commencez à percevoir le RPC le jour de votre 60e anniversaire, cela équivaut à une réduction de 7,2 % par an (12 mois/an x 0,6 % par mois).

Si vous retardez le versement de votre RPC jusqu’à l’âge de 70 ans, vos paiements seront augmentés de façon permanente de 0,7 % pour chaque mois suivant votre 65e anniversaire où vous retardez le versement, soit 8,4 % par an. Cela signifie que si vous repoussez les prestations du RPC jusqu’à l’âge de 70 ans, vous recevrez 42 % de plus qu’une personne qui commencerait à recevoir des paiements à 60 ans.

La plupart des gens ont intérêt à attendre l’âge de 70 ans, ou le plus près possible de cet âge, pour toucher les prestations du RPC. Voici pourquoi : 1. Pendant les années où vous ne percevez pas de pension, les risques associés à l’investissement et à l’inflation sont le problème de l’État, et non le vôtre. Les prestations du RPC sont indexées à l’inflation. Ainsi, en cas de période d’inflation élevée, le paiement prévu suit le cours de l’inflation. Ces versements sont également calculés avec une formule basée sur les cotisations passées au RPC; ils ne sont pas basés sur les rendements du marché. Ainsi, lorsque les marchés baissent, vos revenus ne sont pas affectés. 2. Le CPP offre une protection pour la longévité, puisqu’il verse des prestations jusqu’à la fin de votre vie. Étant donné que votre pension est beaucoup plus élevée si vous la prenez à 70 ans qu’à 60 ans, vous commencez à « rattraper » les sommes reçues et vous atteignez un point d’équilibre entre le début et le milieu de votre quatre-vingtaine. Si vous vivez jusqu’à 90 ans ou plus, vous percevrez beaucoup plus d’argent de l’État si vous reportez votre pension à 70 ans au lieu de commencer à la toucher à 60 ans. C’est une bonne chose, car le risque que craignent de nombreux retraités est de se retrouver à court d’argent à un âge avancé. 3. Le RPC a un bon taux de rendement implicite (c’est-à-dire la différence entre le taux futur et le taux actuel).

Alors, quel est le compromis? Vous devez dépenser une plus grande partie de votre épargne pendant les années où vous attendez de percevoir les prestations gouvernementales. Si vous ne pouvez pas vous permettre d’attendre ou si vos perspectives de longévité sont limitées, vous pourriez avoir intérêt à demander le RPC le plus tôt possible.

Le RPC est-il imposé comme un revenu?

Oui, le RPC est considéré comme un revenu et est entièrement imposable à votre taux d’imposition marginal. Pour éviter un gros choc fiscal en fin d’année, vous pouvez demander que l’impôt sur le revenu soit déduit de chaque paiement.

Puis-je partager mon RPC avec mon ou ma conjoint.e?

Oui, les prestations du RPC que vous recevez peuvent être partagées avec un.e conjoint.e ou partenaire dont les revenus sont moins élevés. Elles peuvent également être divisées en cas de séparation ou de divorce. Si l’un.e des conjoint.e.s n’a pas travaillé ou a travaillé à temps partiel pour s’occuper d’un bébé ou d’un enfant, il existe une clause d’exclusion pour élever des enfants qui exclut les années de revenus inférieurs du calcul du paiement du RPC, ce qui a pour effet d’augmenter la prestation du RPC que vous pouvez percevoir.

Quelle est la différence entre le RPC et la SV?

La Sécurité de vieillesse (SV) est une pension distincte du RPC qui est versée aux Canadiens et Canadiennes de plus de 65 ans. Voici d’autres points qui les différencient : RPC Les versements ne commencent pas automatiquement. Vous devez présenter une demande. Pour être admissible au RPC, vous devez :

avoir eu 59 ans il y a au moins 1 mois

avoir l’intention de commencer à percevoir vos prestations du RPC dans les 12 prochains mois

avoir travaillé au Canada et effectué au moins une cotisation valide au RPC

SV Contrairement au RPC, la SV est entièrement financée par le gouvernement fédéral, alors vous n’avez pas à y cotiser. Service Canada peut inscrire automatiquement certaines personnes à la SV, mais pas toutes. On vous avisera si vous avez été inscrit.e automatiquement. Sinon, vous devrez le faire vous-même.

Pour être admissible à la SV, vous devez :

avoir 65 ans ou plus

avoir vécu au Canada au moins 10 ans depuis vos 18 ans si vous habitez actuellement au Canada; si vous habitez à l’extérieur du Canada, vous devez avoir habité au Canada au moins 20 ans depuis vos 18 ans

avoir la citoyenneté ou la résidence canadienne au moment de l’approbation de votre demande, ou avant de quitter le Canada pour vous établir ailleurs

avoir vécu au Canada au moins 40 ans sur 47 ans entre votre 18e et 65e anniversaire (pour être admissible à la prestation maximum)

La SV est considérée comme un revenu et est entièrement imposable à votre taux d’imposition marginal. La SV est soumise à des conditions de revenu, ce qui signifie que si vous gagnez plus qu’un certain revenu au cours d’une année, vos prestations de la SV seront réduites.

Le RPC en soi est-il suffisant pour la retraite?

D’après les données les plus récentes, si vous avez plus de 75 ans et que vous recevez le montant moyen du RPC pour 2024 (808,14 $ par mois), cela ne représenterait que 9 697,68 $ pour l’année, ce qui est probablement insuffisant pour permettre à la plupart des gens d’avoir une retraite confortable au pays.

Si vous vivez simplement et que votre maison est payée, vous pouvez vous en sortir avec le RPC et la SV seulement, mais il est toujours bon d’avoir un plan B. Quelle sorte de plan B? Le CELI ou le REER sont deux bonnes options.

Foire aux questions

Qu’est-ce que le RPC au Canada?

Le Régime de pensions du Canada (RPC) est une prestation mensuelle imposable destinée à remplacer une partie de vos revenus après votre départ à la retraite. Si vous y avez droit, vous pouvez commencer à toucher le RPC à 60 ans pour obtenir une prestation réduite, à 65 ans pour obtenir une prestation complète, ou à 70 ans pour obtenir une prestation bonifiée.

Comment puis-je faire ma demande pour le RPC?

Vous pouvez faire une demande de prestations du RPC soit en ligne ou à l’aide d’un formulaire papier. Si vous envoyez une demande papier, vous devrez compter environ 120 jours pour recevoir un avis de décision écrit.

La demande en ligne est beaucoup plus rapide et la décision est généralement rendue entre 7 et 14 jours ouvrables après la réception de la demande. Pour ce faire, vous avez besoin d’un compte Mon dossier Service Canada et vous recevrez une estimation de vos prestations lors du dépôt de votre demande.

Comment le RPC est-il calculé?

Vos prestations du RPC sont calculées en fonction des cotisations que vous avez versées au cours de votre vie professionnelle et de l’âge auquel vous commencez à recevoir les prestations.

Vous pouvez déterminer le montant que vous seriez en droit de recevoir du RPC en utilisant la calculatrice du revenu de retraite canadien.

De combien augmentera le RPC cette année?

Le revenu du RPC est indexé à l’indice d’ensemble des prix à la consommation. Chaque année, en janvier, des augmentations des prestations sont calculées afin d’assurer que les prestations de retraite du RPC suivent les augmentations du coût de la vie.

Quel est le montant du RPC déduit de mon salaire?

Les déductions du RPC sont basées sur un pourcentage de votre revenu jusqu’au maximum des gains ouvrant droit à pension moins 3 500 $, soit le montant d’exemption de base de 2025. En 2025, le maximum des gains ouvrant droit à pension est de 71 300 $.

Jusqu’à ce plafond, vous versez 5,95 % de votre revenu au RPC.

Quelles sont les conditions requises pour bénéficier des prestations d’invalidité du RPC?

Plusieurs conditions physiques et mentales donnent droit aux prestations d’invalidité du RPC. Les critères actuels sont les suivants :

Vous avez moins de 65 ans.

Vos cotisations au RPC ont été suffisantes.

Vous souffrez d’un handicap mental ou physique qui vous empêche régulièrement d’effectuer un travail suffisamment rémunéré.

Vous souffrez d’un handicap de longue durée ou d’une durée indéterminée, ou d’un handicap susceptible d’entraîner la mort.

Combien de temps faut-il pour que la demande de prestations d’invalidité du RPC soit approuvée?

Vous pouvez demander les prestations d’invalidité du RPC en ligne ou en envoyant un formulaire papier. Quelle que soit la méthode de demande choisie, vous devez prévoir jusqu’à 120 jours pour qu’une décision soit rendue et vous soit communiquée.

Qu’advient-il de votre RPC si vous décédez avant de l’avoir perçu?

Si vous décédez avant d’avoir reçu vos prestations du RPC, l’État versera une prestation de décès à vos bénéficiaires. Votre conjoint.e est automatiquement inscrit.e comme bénéficiaire, sauf s’il ou elle renonce à ses droits.

Les modalités de versement de votre RPC dépendent de si vous étiez encore sur le marché du travail ou si vous touchiez déjà des prestations du RPC. Si vous décédez avant l’âge de retraite le plus précoce, votre bénéficiaire peut choisir parmi les options suivantes :

Une pension mensuelle immédiate payable à vie

Un paiement forfaitaire égal à la valeur de vos cotisations plus les intérêts accumulés, ou à la valeur de rachat forfaitaire, selon le montant le plus élevé.

Si vous décédez après l’âge de retraite le plus précoce, votre conjoint reçoit automatiquement la pension mensuelle viagère.