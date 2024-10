Quel est le bon moment pour commencer à recevoir les prestations du RPC et de la SV?

Les deux plus importants régimes de retraite au pays, le Régime de pensions du Canada (RPC) et la Sécurité de la vieillesse (SV), vous permettent de choisir quand vous commencerez à toucher les prestations. Toutefois – vous vous en doutiez sûrement –, il y a un « mais » : plus vite vous encaissez, moins d’argent vous recevrez. Si vous avez besoin d’argent ici, là maintenant, ou si votre santé est fragile et que vous devez en profiter plus tôt que plus tard, vous pourriez envisager un retrait rapide. Par contre, si vous attendez, vous récupérerez relativement rapidement – et le surpasserez même – l’argent dont vous vous priverez au début.

Le bon moment pour le RPC

Bien que les prestations du RPC soient conçues pour être touchées à 65 ans, vous pouvez commencer à les recevoir dès 60 ans, et jusqu’à 70 ans. En commençant tôt, votre pension sera réduite de 0,6 % pour chaque mois précédant vos 65 ans. En choisissant de recevoir votre premier chèque à 60 ans, vous subirez donc une coupe draconienne de 36 % sur votre revenu. (Ouille!) En commençant plus tard, vous recevrez au contraire une hausse mensuelle de 0,7 %, soit 8,4 % de plus par année ou 42 % de plus si vous attendez jusqu’à 70 ans.

Alors, comment faire le bon choix? Tout dépend du nombre d’années que vous passerez sur Terre, et à moins d’avoir le numéro de poste de Jojo Savard ou une boule de cristal bien astiquée, c’est presque impossible d’avoir une réponse claire.

Plusieurs ne jurent que par ce qu’on appelle le seuil de rentabilité, c’est-à-dire l’âge jusqu’auquel il faut vivre pour rentabiliser ces cinq ou dix ans où on ne reçoit pas les prestations. On décortique le tout dans un de nos fameux petits tableaux.

Je pense vivre jusqu’à : Âge à partir duquel il serait avantageux de recevoir le RPC <74 ans 60 ans 74 à 82 ans 65 ans >82 ans 70 ans

De manière générale, si vous pouvez vous passer de votre RPC pendant les premières années de votre retraite, c’est souvent une bonne idée d’attendre tant que vous le pouvez. Ça vous permettra de limiter le risque si jamais vous vivez beaucoup plus longtemps que vous ne l’aviez imaginé (un beau « problème », on s’entend). Aussi, plus longtemps l’argent reste bien au chaud dans le régime et plus longtemps il sera de la responsabilité de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada de le faire fructifier. Dès que vous commencez à encaisser votre pension, la responsabilité vous revient.

Le bon moment pour la SV

Contrairement aux prestations du RPC, celles de la SV ne peuvent pas être touchées avant 65 ans. Toutefois, si vous repoussez jusqu’après cet anniversaire phare, vous profiterez de la même hausse mensuelle de 0,6 %. Peu importe quand vous recevrez votre premier chèque, l’Agence du revenu du Canada vous réserve une belle surprise pour votre 75e : une autre hausse de 10 %.

La conclusion demeure donc la même que pour la pension RPC. Si vous pouvez attendre, c’est probablement mieux de la faire. (Et dans le cas où vous atteignez la quatre-vingtaine, cette patience sera généralement récompensée par un revenu plus élevé.) Cela dit, il est aussi tout à fait correct d’encaisser votre dû à la première occasion. Et peu importe de quel côté vous penchez, c’est toujours une bonne idée de discuter de votre situation avec un·e spécialiste.