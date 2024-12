Au Canada, les gens à la retraite dépensent en moyenne de 65 000 $ à 75 000 $ par année. Mais vous n’êtes pas une personne moyenne, oh non! Vous êtes unique, avec vos propres besoins, vos habitudes de dépenses et vos goûts en ce qui a trait aux chambres avec vue sur la mer. Il vous faut donc votre propre budget annuel de retraite.

La plupart des gens se classent dans quatre types de train de vie : modeste, dans la moyenne, au-dessus de la moyenne et luxueux. Il arrive qu’une personne ait le même niveau de dépenses dans toutes les catégories, mais en général, c’est plus diversifié (par exemple : vous prenez la chambre avec vue, mais optez pour des hobbies plus abordables à la maison). C’est pourquoi il importe de parcourir chacune des catégories et de déterminer quel niveau de dépenses vous ressemble le plus. Ensuite, additionnez les montants, puis ajoutez 20 000 $, soit le coût annuel moyen pour la nourriture, les soins de santé et les assurances. Vous obtiendrez alors le montant estimé de vos dépenses annuelles à la retraite. (Pour faire des estimations plus poussées, nous vous conseillons de prendre rendez-vous avec un.e spécialiste en planification financière.)

Voici les principales dépenses à considérer. Notez que ces montants représentent un ménage de deux personnes. Si vous ne calculez que pour une personne, multipliez le total par 65 %.

Logement

Loyer ou paiements d’hypothèque, réparations et rénovations, sans oublier les taxes foncières.

Modeste (12 500 $ par année) : Abordable et pratique serait votre pastille de goût! Votre logement offre une excellente valeur, de par sa localisation (par exemple dans une petite ville ou une région rurale), sa taille ou les deux.

Moyen (25 000 $ par année) : Alliant confort et communauté, votre demeure est probablement située en banlieue d’une grande ville ou dans une ville de taille moyenne, vous donnant ainsi accès à divers services comme des écoles, des parcs et des centres commerciaux.

Élevé (50 000 $ par année) : La qualité et la commodité déterminent vos choix de vie à la retraite, mais vous espérez aussi vous payer un peu de confort de temps à autre. Vous vivez sans doute dans une maison bien aménagée dans un quartier recherché d’une grande ville ou dans une propriété spacieuse dans une zone moins dense.

Luxueux (75 000 $ par année): Votre maison respire le luxe, que ce soit une demeure en bordure de l’eau, un penthouse au sommet d’une tour ou un vaste domaine. Vous voulez des caractéristiques uniques et une localisation de premier choix.

Activités

Comptabilisez vos vacances, vos abonnements à des clubs ou centres sportifs et vos autres activités.

Modeste (6 500 $ par année) : Vous vous plaisez avec des passe-temps simples et satisfaisants qui ne coûtent pas une fortune. Jardiner, explorer les parcs locaux, lire ou faire de l’artisanat à la maison : vous aimez les activités relaxantes et le temps de qualité tout en simplicité.

Moyen (13 000 $ par année) : Vous faites parties de clubs, vous réunissez avec des ami.es et assistez à des événements locaux pour cultiver un sens d’appartenance. Dans les centres urbains ou dans de plus petites communautés, vous trouvez des activités pour avoir une vie sociale et communautaire active, et vous n’hésitez pas à payer pour y participer… sans toutefois exagérer.

Au-dessus de la moyenne (26 000 $ par année) : Vous valorisez le fait de faire de l’activité physique, d’être en santé et d’explorer, et êtes prêt.e à payer pour l’équipement ou les abonnements. Vous pratiquez peut-être le ski ou le golf, ou prenez peut-être des cours de mise en forme en groupe, et vous payez ce qu’il faut pour essayer de nouvelles choses.

Luxueux (39 000 $ par année) : Pour vous, la retraite, c’est le moment d’explorer et de vous adonner aux expériences les plus raffinées et recherchées que vous n’aviez pas le temps de vivre auparavant. Vous prévoyez voyager fréquemment à l'étranger et participer à des événements culinaires haut de gamme et à des expériences sur mesure.

Habitudes de vie

Cette catégorie comprend le magasinage, les restaurants, le transport et tout autre achat qui vous fait plaisir.

Modeste (6 000 $ par année) : Si c’est pratique, c’est pour vous. Vos habitudes en matière de dépenses reflètent votre style de vie raisonnable, où se côtoient harmonieusement simplicité et budget judicieux.

Moyen (12 000 $ par année) : Vous dépensez raisonnablement et maximisez votre budget sans sacrifier la qualité. Pour cela, vous trouvez d’excellentes aubaines autour de chez vous et en ligne. Votre philosophie consiste à profiter de ce que vous possédez déjà, sans pour autant sentir que vous faites des sacrifices.

Élevé (24 000 $ par année) : Vous profitez des petits et grands plaisirs de la vie, mais dépensez tout de même en toute conscience. Votre budget vous permet de vous gâter de temps en temps, que ce soit au restaurant ou en optant pour un service de luxe. Mais dans l’ensemble, vous valorisez tant le confort que les dépenses réfléchies.

Luxueux (36 000 $ par année) : Luxe et plaisirs! Qualité et expériences exclusives! Des plus grandes tables aux vêtements griffés, vous tirez joie et satisfaction dans le raffinement et les bonnes choses de la vie.

Cadeaux

Cela inclut les dons à des organismes de bienfaisance et les cadeaux à vos proches. Cette catégorie ne comprend que deux niveaux :

Important (3 000 $ par année) : La générosité fait partie de vos valeurs fondamentales. Que ce soit en aidant la famille ou en donnant à des œuvres de bienfaisance, vous tenez à avoir un impact positif et à laisser votre marque.

Pas important (0 $ par année) : Vous voulez d’abord assurer votre retraite. Donner serait merveilleux, mais ce n’est pas une priorité.

Félicitations! Vous savez maintenant combien d’argent vous devriez dépenser par année une fois la retraite arrivée. (Et n’oubliez pas qu’il s’agit d’un montant après impôt. Pour calculer quel montant avant impôt il vous faut, vous pouvez utiliser un calculateur d’impôt en ligne.) Avant de passer aux derniers calculs, une bonne nouvelle : grâce à la Sécurité de la vieillesse et au Régime de pensions du Canada (ou, pour le Québec, le Régime de rentes), vous n’avez pas à fournir la totalité de ce montant. Vous avez peut-être aussi un autre régime de retraite qui vous fournira un revenu.

Le gouvernement offre un calculateur pour vous aider à estimer le montant du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse, mais vous devrez estimer vous-même le montant de vos régimes privés. Voici comment faire :

Soustrayez ces sommes de vos dépenses totales, et vous obtiendrez une bonne approximation du montant d'argent que vous devrez fournir pour subvenir à vos besoins chaque année. Multipliez ensuite ce chiffre par 25 pour savoir combien il vous faudra pour tenir tout au long de la retraite. Multipliez ce nouveau chiffre par 1,104 pour tenir compte des cinq années prochaines d’inflation... et c’est terminé!

Vous avez là une estimation prudente du montant qu’il vous faut épargner pour profiter de votre retraite selon le mode de vie que vous souhaitez. Si vous ne parvenez pas à atteindre ce total au cours des cinq prochaines années, vous pouvez soit repousser votre départ à la retraite, soit modifier votre budget de retraite et vos objectifs d'épargne.

