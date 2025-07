Retraite

Pour planifier sa retraite sans stresser, il faut éviter de s’y mettre le jour de ses 65 bougies et plutôt commencer à y penser quand on est jeune. Voici des conseils sur comment épargner (puis dépenser) pour l’âge d’or des voyages, des condos dans le sud et des routes des vins. À moins que vous soyez plus du genre voilier et plongée?