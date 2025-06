Tout savoir sur le Supplément de revenu garanti

Vous êtes une personne aînée à faible revenu vivant au Canada? Vous pourriez être admissible à une aide financière supplémentaire pour couvrir vos dépenses courantes. Si vous touchez la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), vous pourriez aussi recevoir le Supplément de revenu garanti (SRG) – un montant additionnel prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Le SV et le SRG ont pour objectif d’assurer une allocation universelle versée par l’État. Pour éviter les abus, des règles de récupération limitent l’accès à ces prestations en fonction du revenu déclaré.

Dès que vous commencez à recevoir le SRG, son montant est ajusté automatiquement chaque année, selon votre plus récente déclaration de revenus. Ce montant peut donc changer d’une année à l’autre. Pensez à vérifier le montant applicable pour l’année d’imposition en cours.

Qui peut recevoir le Supplément de revenu garanti?

Le SRG est une aide financière destinée aux personnes aînées à faible revenu qui reçoivent – ou pourraient recevoir – la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Vous pourriez y avoir droit si vous remplissez toutes les conditions suivantes :

Vous avez 65 ans ou plus

Vous vivez au Canada

Vous recevez actuellement la pension de la SV

Votre revenu annuel (ou le revenu combiné de votre couple) est inférieur au seuil maximal établi

Votre admissibilité est revue chaque année à partir des renseignements fournis dans votre déclaration de revenus fédérale. Si vous y avez encore droit, vos versements sont renouvelés automatiquement.

Si vous touchez déjà le SRG, vous recevrez une lettre vous informant :

que votre prestation a été renouvelée ou interrompue, ou

que vous devez fournir des renseignements supplémentaires pour confirmer votre admissibilité.

Si vous êtes une personne immigrante non parrainée, vous pourriez avoir droit au SRG selon que vous recevez ou non la SV. Les personnes parrainées peuvent également y être admissibles, sous certaines conditions.

Le seuil de revenu maximal varie selon votre situation conjugale. Si vous êtes en couple, il dépend aussi du statut de votre partenaire – notamment s’il ou elle touche l’Allocation ou la SV. Ces montants sont révisés tous les trimestres pour tenir compte de l’inflation, en fonction de l’Indice des prix à la consommation.

Voici, selon le gouvernement du Canada, les montants mensuels maximaux et les revenus annuels admissibles pour recevoir le SRG entre avril et juin 2025 :

Votre situation Votre revenu annuel doit être Montant mensuel maximal Je suis célibataire, divorcé·e ou veuf·ve Moins de 22 056 $ Jusqu’à 1 086,88 $ J’ai un·e conjoint·e qui reçoit la pension complète de la SV Moins de 29 136 $ (revenu combiné du couple) Jusqu’à 654,23 $ J’ai un·e conjoint·e qui reçoit l’Allocation Moins de 40 800 $ (revenu combiné du couple) Jusqu’à 654,23 $ J’ai un·e conjoint·e qui ne reçoit ni la SV ni l’Allocation Moins de 52 848 $ (revenu combiné du couple) Jusqu’à 1 086,88 $

En règle générale, le calcul du SRG se fonde sur votre revenu de l’année précédente. Toutefois, si vous – ou votre partenaire – prenez votre retraite ou subissez une baisse importante de revenus, Service Canada peut exceptionnellement utiliser une estimation de votre revenu pour l’année en cours afin d’évaluer votre admissibilité.

Cette estimation est revue une fois votre déclaration de revenus produite. Si le revenu déclaré diffère du revenu estimé, le montant du SRG sera ajusté en conséquence. Vous pourriez recevoir un montant supplémentaire, ou devoir rembourser un trop-perçu, généralement sous forme de retenue sur vos versements futurs.

Le montant du Supplément de revenu garanti est établi à partir de votre revenu net de l’année civile précédente. À noter : l’année de versement du SRG s’étend de juillet à juin, et non de janvier à décembre. Par exemple, les versements effectués entre juillet 2025 et juin 2026 sont basés sur votre revenu de 2024.

Le montant du SRG diminue de 0,50 $ pour chaque dollar de revenu supplémentaire déclaré, à partir du montant maximal auquel vous pourriez avoir droit. Le calcul tient compte de plusieurs facteurs, notamment votre situation familiale et le revenu de votre partenaire, surtout si cette personne reçoit la SV ou l’Allocation.

Pour estimer votre admissibilité, vous devrez déclarer vos revenus nets et certaines déductions. Voici les éléments pris en compte :

Vos prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ)

Tout autre revenu de retraite (y compris les régimes privés ou étrangers)

Retraits effectués dans un REER au cours de l’année

Prestations d’assurance-emploi

Revenu tiré de biens locatifs

Revenu de placement, incluant les intérêts

Dividendes et gains en capital

Autres revenus, comme les pensions alimentaires reçues ou les indemnités de la CNESST

Revenu d’emploi net, moins l’exemption de 5 000 $, les cotisations au RPC ou au RRQ et les primes d’assurance-emploi

Revenu net tiré d’un travail autonome, moins les cotisations au RPC/RRQ et les primes d’assurance-emploi

Déductions fiscales : cotisations REER, cotisations syndicales, frais d’emploi, etc.

Pour vous faire une idée, vous pouvez utiliser votre plus récente déclaration de revenus comme point de départ, puis consulter les tableaux de calcul fournis par le gouvernement.

Si vos revenus baissent en cours d’année – par exemple en cas de départ à la retraite ou de perte d’emploi – vous pouvez demander un recalcul de votre SRG en fonction de votre revenu de l’année en cours.

Dans ce cas, vous devrez contacter Service Canada pour obtenir le formulaire permettant d’estimer vos revenus actuels.

Si vous êtes admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse, vous êtes normalement inscrit·e automatiquement. Cette inscription automatique s’applique aussi au SRG. Service Canada devrait vous envoyer un avis par la poste le mois suivant votre 64ᵉ anniversaire pour vous informer de votre admissibilité à l’inscription automatique. Si vous ne recevez pas cette lettre, vous devrez remplir une demande.

Si vous n’avez pas pu faire votre demande au moment prévu en raison d’un problème de santé, vous pouvez remplir une Déclaration d’incapacité, disponible auprès de Service Canada. Si vous êtes admissible, vous pourriez recevoir des versements rétroactifs.

Pour remplir votre demande de SRG, vous aurez besoin des renseignements suivants :

Votre numéro d’assurance sociale (NAS)

Votre date de naissance

Votre adresse

Le NAS et la date de naissance de votre partenaire, s’il y a lieu

Toutes les adresses où vous avez vécu depuis l’âge de 18 ans

Vos renseignements bancaires pour le dépôt direct

La date à laquelle vous souhaitez commencer à recevoir la pension

Vous pouvez faire une demande en ligne ou remplir un formulaire papier. Pour faire une demande en ligne, vous devez :

Être âgé·e d’au moins 64 ans (un mois après votre anniversaire)

Ne pas avoir déjà demandé ou reçu la SV

Vivre au Canada

Ne pas avoir de procuration ou de représentant légal inscrit à votre dossier

Connectez-vous à votre compte Mon dossier Service Canada (MDSC) pour faire votre demande. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez vous inscrire sur le site de Service Canada.

Demande par formulaire papier

Vous pouvez également remplir le formulaire ISP-3550 (Demande de pension de la SV et de Supplément de revenu garanti) et l’envoyer par la poste. L’adresse postale se trouve à la dernière page du formulaire. Vous pouvez aussi faire une demande en ligne à l’aide de votre compte Mon dossier Service Canada (MDSC).

Joignez des copies certifiées conformes de tous les documents requis à votre demande papier, puis envoyez le tout au bureau de Service Canada le plus près de chez vous. Vous pouvez trouver ce bureau en ligne.

Autre option : apporter le formulaire rempli et tous vos documents dans un bureau de Service Canada. Trouvez le bureau le plus proche de votre domicile en ligne. Un avantage de déposer votre demande en personne est qu’un·e employé·e de Service Canada peut certifier vos documents gratuitement sur place.

Les personnes de 65 ans et plus qui reçoivent déjà la pension de la SV, mais qui n’ont pas été inscrites automatiquement au SRG, devraient faire une demande dès que possible si elles estiment y avoir droit. Cela leur évitera de perdre des versements. Les personnes admissibles peuvent recevoir jusqu’à 11 mois de paiements rétroactifs à partir de la date de leur demande.

Dans ce cas, vous devez faire une demande écrite pour le SRG. Remplissez le formulaire ISP-3025 (Demande de Supplément de revenu garanti) pour l’année de paiement visée. Joignez des copies certifiées conformes de tous les documents requis.

Une fois le formulaire et les documents transmis, Service Canada examinera votre demande. Vous recevrez un avis vous indiquant si elle est acceptée, refusée ou si des renseignements ou documents supplémentaires sont nécessaires.

Que se passe-t-il si votre demande de SRG est approuvée?

Service Canada vous enverra une lettre confirmant que votre demande de SRG a été acceptée. Cette lettre précisera le montant mensuel auquel vous avez droit, la date de votre premier versement ainsi que tout paiement rétroactif applicable.

Vous recevrez vos versements du SRG chaque mois, en même temps que votre pension de la SV. Le versement commencera à la plus tardive des dates suivantes :

Le mois suivant celui où vous devenez admissible au SRG

Le mois où vous commencez à recevoir la pension de la SV

Le mois suivant votre 65ᵉ anniversaire

Jusqu’à 11 mois avant la date de votre demande, si vous avez fait la demande après vos 65 ans

Recevoir le SRG une fois ne garantit pas que vous y aurez toujours droit. Vos versements peuvent cesser si :

Vous ne produisez pas votre Déclaration de revenus et de prestations auprès de l’Agence du revenu du Canada au plus tard le 30 avril, ou si vous ne fournissez pas l’information sur votre revenu net (ou celui du couple) avant le mois de juin

Vous vivez hors du Canada pendant plus de six mois consécutifs

Votre revenu net (ou celui du couple) dépasse le seuil maximal annuel autorisé

Vous purgez une peine de deux ans ou plus dans un pénitencier fédéral

Vous décédez

En résumé

Si vous êtes admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) – ou si vous la recevez déjà – prenez le temps de vérifier si vous pouvez aussi recevoir le Supplément de revenu garanti (SRG). Ce programme s’adresse aux personnes aînées à faible revenu et peut aider à combler un manque à gagner.

L’inscription au SRG est automatique si vous êtes admissible à la SV. Cela dit, en cas de baisse de revenu, ça vaut toujours la peine de vérifier si vous pouvez y avoir droit.