L’Offre (Sur)réelle
Jusqu’à 3 % de prime. Et une maison à 3 M$.
Trop beau pour être vrai? Non, c’est bien réel. Faites vite, l’offre se termine le 31 mars.
Notre prime, à votre rythme.
En quête de rapidité? Adepte de jeu de patience? Un peu entre les deux? Peu importe votre échéancier, on a la prime qu’il vous faut.
Prime de 1 % versée en 12 paiements mensuels. Gardez les nouveaux fonds dans votre compte 1 an après la fin de votre période d’admissibilité.
Ex. : Transférez 100 000 $, obtenez une prime de 1 000 $, soit environ 83 $ par mois pendant 1 an.
Si vous retirez plus de 20 % du montant transféré, nous récupérons un montant proportionnel au retrait, à moins que vous ne rétablissiez le montant au cours de notre période de 30 jours.
Prime de 2 % versée en 36 paiements mensuels. Gardez les fonds transférés dans votre compte pendant 3 ans après la fin de votre période d’admissibilité.
Ex. : Transférez 180 000 $, obtenez une prime de 3 600 $, soit environ 100 $ par mois pendant 3 ans.
Si vous retirez plus de 20 %, nous ajusterons les paiements restants, mais vous avez une période de 30 jours pour rétablir le montant, et vous gardez les paiements déjà versés.
Prime de 3 % versée en 60 paiements mensuels. Gardez les fonds transférés dans votre compte pendant 5 ans après la fin de votre période d’admissibilité.
Ex. : Transférez 120 000 $, obtenez une prime de 3 600 $, soit environ 60 $ par mois pendant 5 ans.
Si vous retirez plus de 20 %, nous ajusterons les paiements restants, mais vous avez une période de 30 jours pour rétablir le montant, et vous gardez les paiements déjà versés.
Et cette maison à 3 M$ de Vancouver
Le trois chanceux : trois chambres à coucher, trois salles de bain, trois étages. Votre maison de rêve (à 3 millions!) pourrait bel et bien devenir réalité.
Des vues à perte de vue
Nichée à Lions Bay et bordée par l’océan, la forêt et les montagnes. Des paysages à couper le souffle dans chaque fenêtre.
Spacieuse et toute équipée
Terrasse privée avec spa, gym complet avec sauna et chambre principale sur tout l’étage supérieur.
Les coûts? On s’en occupe.
Votre nouvelle maison est entièrement meublée et on vous donne aussi 100 000 $ pour vos dépenses d’emménagement.
Invitez un proche, obtenez 20 000 participations.
Comment améliorer vos chances de gagner? Parlez de nous à vos contacts! Lorsqu’ils s’inscrivent à Wealthsimple et provisionnent un compte, vous recevrez automatiquement les participations supplémentaires.
Oh! et si vous choisissez la prime de 3 %, nous doublons vos chances. Pas mal, hein?
Envie de profiter de cette offre plus vraie que nature?
Inscrivez-vous pour courir la chance de gagner la maison, puis lancez un transfert pour accéder à votre prime.
FAQ
Comment fonctionne la prime?
Si vous vous inscrivez à l’offre et lancez des transferts de compte d’au moins 25 000 $ durant la période de provisionnement de 30 jours, nous vous verserons une prime correspondant à 1 %, 2 % ou 3 % de votre montant provisionné net, selon la prime choisie.
Quels transferts de compte sont admissibles?
Le transfert d’un compte existant à partir d’une autre institution financière. La plupart des transferts de compte effectués à partir des comptes suivants sont admissibles à la prime :
- REER
- REER de conjoint
- CRI
- CELI
- Compte non enregistré
- Compte de cryptomonnaie
- CELIAPP
- REEE
- FERR
- FRV
- Compte pour entreprise/société
Les dépôts en espèces ne sont pas considérés comme des dépôts admissibles à la prime. En savoir plus sur les types de comptes admissibles.
Quand vais-je recevoir ma prime?
Le montant total de la prime sera ajouté à votre compte chèques en versements mensuels échelonnés sur 1 an, 3 ans ou 5 ans. Vous recevrez le premier versement dans les 30 jours suivant votre choix de prime.
Pendant combien de temps dois-je conserver le montant transféré dans mon compte?
Vous devez conserver le montant transféré dans votre compte pendant aussi longtemps que vous recevez des versements de la prime. Si vous devez retirer un montant supérieur au montant minimal à conserver, pas de problème—nous rajusterons les versements en conséquence.
Comment participer
Inscription
D’abord, il vous faut un compte Wealthsimple avec au moins 1 $ en solde. Puis, il suffit de s’inscrire sur l’appli ou en ligne d’ici le 31 mars pour avoir droit à la prime et à 5000 participations pour le tirage de la maison.
Transfert
Transférez au moins 25 000 $ dans les 30 jours suivant l’inscription pour obtenir une prime. Chaque dollar déposé ou transféré chez Wealthsimple vous donne une chance de plus de gagner la maison – et la prime de 3 % double vos chances!
Paiement
Vous recevrez le premier versement de la prime quand tous les fonds admissibles seront encaissés. Le 4 mai, jour du tirage! Ce pourrait bien être votre premier jour à votre nouvelle adresse.