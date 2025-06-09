L’Offre (Sur)réelle

Prime de 1 % versée en 12 paiements mensuels. Gardez les nouveaux fonds dans votre compte 1 an après la fin de votre période d’admissibilité.

Ex. : Transférez 100 000 $, obtenez une prime de 1 000 $, soit environ 83 $ par mois pendant 1 an.

Si vous retirez plus de 20 % du montant transféré, nous récupérons un montant proportionnel au retrait, à moins que vous ne rétablissiez le montant au cours de notre période de 30 jours.