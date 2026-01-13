Début du concours. Remplissez le formulaire d’inscription sur l’appli ou en ligne et obtenez 5000 participations. Si vous n’avez pas encore de compte Wealthsimple, ouvrez-en un et ajoutez-y des fonds (ou misez sur la méthode sans provisionnement) pour que vos participations soient comptabilisées.

N’oubliez pas : les dépôts et les invitations vous donnent aussi plus de participations. Et doublez-les lorsque vous choisissez la prime de 3 %.