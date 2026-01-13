L’Offre (Sur)réelle
Gagnez cette maison de 3 M$ à Vancouver
Vrai de vrai. Pour participer, inscrivez-vous avant le 31 mars. Aucun achat requis.
L’accès à la ville, en pleine nature
Au cœur de la forêt, à seulement 40 minutes du centre-ville de Vancouver.
Au cœur de la nature
Entourée de vaste forêt, d’océan et de montagnes, elle vous en met plein la vue.
Le plein d’espace et de sérénité
Ici, 3 chambres, 3 salles de bain et plus de 3 500 pi² pour vivre en grand.
Pour participer
Maison de rêve devenue réalité
Inscrivez-vous pour obtenir 5000 participations
Vous aurez d’abord besoin d’un compte Wealthsimple avec un solde d’au moins 1 $. Quand c’est fait (si ce n’est pas déjà le cas), inscrivez-vous et nous vous donnerons illico 5000 participations.
Obtenez 1 participation pour chaque dollar
Transférez ou déposez des fonds dans un compte Wealthsimple admissible et obtenez une participation supplémentaire pour chaque dollar reçu. Et pour les transferts de compte admissibles de 25 000 $ et plus, vous recevez aussi une prime allant jusqu’à 3 %.
Invitez vos proches (ou la famille éloignée)
Et pour vraiment optimiser vos chances de gagner, partagez la bonne nouvelle! Vous obtiendrez 20 000 participations de plus par invitation menant à la création d’un nouveau compte Wealthsimple.
Doublez vos participations
Vous voulez encore plus de chances de gagner? Disons le double? Choisissez la prime de 3 % et c’est ce que vous aurez!
Et un petit extra
100 000 $ en argent
Déménager, ça coûte cher. Mais gagner un prix, ça ne devrait rien coûter. C’est pourquoi la personne gagnante recevra 100 000 $ en argent pour couvrir les dépenses de la première année.
Touchez une prime allant jusqu’à 3 %
Vous aimeriez transformer votre argent en... plus d’argent? C’est ce qu’on pensait. Optez pour une prime de 1 %, 2 % ou 3 % sur les transferts admissibles et laissez‑les fructifier!
Dates clés
À vos calendriers
13 janvier 2026
Début du concours. Remplissez le formulaire d’inscription sur l’appli ou en ligne et obtenez 5000 participations. Si vous n’avez pas encore de compte Wealthsimple, ouvrez-en un et ajoutez-y des fonds (ou misez sur la méthode sans provisionnement) pour que vos participations soient comptabilisées.
N’oubliez pas : les dépôts et les invitations vous donnent aussi plus de participations. Et doublez-les lorsque vous choisissez la prime de 3 %.
31 mars 2026
Dernier jour pour vous inscrire. Pensez à maximiser vos participations : jusqu’à 10 000 000!
En attente d’un transfert? Pas de problème. Tant que les fonds sont arrivés avant le 30 avril, tout est beau.
4 mai 2026
Le tirage a lieu. Surveillez votre boîte de réception et croisez bien les doigts, parce que vous pourriez recevoir un courriel qui changera votre vie (ou, en tout cas, votre adresse).
FAQ
Comment fonctionne le tirage de la maison?
Vous pouvez obtenir des participations en vous inscrivant, en provisionnant votre compte ou en envoyant des invitations dans les 30 jours suivant votre inscription. Vous pouvez aussi doubler le nombre de participations lorsque vous êtes admissible à la prime de 3 % et que vous la choisissez. À la fin de la promotion, vos participations seront incluses dans le tirage au sort du grand prix.
Vous pouvez aussi participer sans aucun achat en rédigeant un texte. Voir les modalités pour obtenir tous les détails. En savoir plus sur la participation sans achat par rédaction.
Quels dépôts en espèces sont admissibles aux fins du tirage?
Un dépôt direct, des fonds envoyés directement à partir d’un autre compte bancaire, un virement électronique ou un télévirement reçu.
Quelles invitations sont admissibles?
Une invitation est admissible si un lien d’invitation est envoyé à une personne qui n’est pas déjà cliente de Wealthsimple, que cette personne s’inscrit durant votre période de provisionnement, puis ajoute des fonds à son compte dans les 30 jours suivant son ouverture.
Les retraits auront-ils un effet sur ma prime et mes participations?
Oui. Votre prime totale et le nombre total de participations que vous obtenez dépendent de votre montant provisionné net durant la période de qualification.