Comment acheter des actions

Si vous souhaitez posséder un petit bout d’une compagnie publique cotée en bourse, vous êtes au bon endroit. Nous vous avons préparé une tonne d’info pertinentes.

Lorsque vous décidez d’investir dans quelque chose, par où commencer? Ce serait bizarre de vous rendre au siège social d’une entreprise et de leur lancer votre argent. La plupart des compagnies requièrent que vous passiez par une maison de courtage soit n’importe quelle entité en ligne ou non, autorisée à acheter et vendre des actions, ou encore un courtier individuel enregistré.

Vraiment important à savoir : les actions fluctuent naturellement. Leur cours augmente et diminue sans préavis. C’est pour ça qu’il y a toujours un avis de non-responsabilité qui mentionne que « le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs ». Et c’est entièrement vrai! La raison pour laquelle les actions ont historiquement un meilleur rendement que les placements plus prudents, comme les obligations d’État, est que la prise de risque est récompensée.

Comment commencer à investir dans les actions

Investir dans des actions, c’est trois choses : savoir ce que vous voulez acheter, avoir de l’argent à investir et trouver un courtier pour effectuer la transaction. Ce que vous souhaitez acheter variera selon vos objectifs et votre tolérance au risque.

Trouver où faire la transaction est souvent la partie la plus facile de l’investissement. (On y arrive bientôt.) La partie difficile est de décider quoi acheter. Devriez-vous investir dans des actions individuelles? Un fonds commun de placement? Ou un FNB? On va y revenir sous peu, quoique brièvement. C’est un article sur les actions, c’est là-dessus qu’on va se concentrer.

Où commencer pour investir dans les actions

Si vous connaissez déjà les actions que vous voulez acheter, vous pourriez envisager de faire affaire avec une maison de courtage à escompte en ligne, généralement faciles à utiliser et abordables. Si vous prenez cette route, veillez à ce qu’elle possède les fonctionnalités souhaitées et que vous soyez à l’aise avec les frais. (Certaines maisons ne facturent même pas de frais!)

Un point important à considérer est le montant minimal d’investissement pour ouvrir un compte. Ensuite, certaines maisons facturent des frais pour chaque transaction effectuée. La plupart applique un frais fixe qui se situe entre 5 $ et 10 $ par transaction, peu importe le type d’action, son prix ou la quantité dans une même transaction.

Si vous ne voulez pas choisir vos actions, les services automatisés sont une manière simple d’investir tout en étant abordables. Les conseillers financiers et les courtiers offrent un service vraiment personnalisé, mais ils sont souvent l’option la plus dispendieuse.

Comment réduire le risque en investissant dans les actions

Lorsqu’on parle du risque dans le contexte d’investissement, on parle du risque de perte à court et moyen terme. Il y a une façon simple de réduire ce risque : la diversification. C’est simplement d’avoir un portefeuille diversifié, soit différents groupes d’actions (plusieurs pays ou différentes entreprises) qui réagissent différemment aux événements du marché et de les combiner avec d’autres actions comme des obligations ou même de l’or. L’avantage de diversifier ses actions est de réduire le risque sans sacrifier un possible retour sur investissement.

Une façon simple d’avoir une vision d’ensemble du marché est d’acheter un mélange de FNB à faible coût, nationaux et internationaux. Mais les FNB, bien qu’ils soient négociés en bourse comme les actions individuelles, contiennent des dizaines voire des centaines d’actions. Un service d’investissement automatisé peut aussi le faire pour vous. Avec un seul achat, vous pouvez suivre la trace de quelques actions ou du marché boursier d’un pays entier plutôt que de mettre tous vos œufs dans le même panier.

À moins d’être Jojo Savard, il n’y a pas de moyen sûr de faire de l’argent avec des actions. Toutefois, les garder pendant une longue période s’est toujours avéré fiable, surtout si vous possédez un groupe d’actions diversifiées, comme nous le disions plus tôt. La période pendant laquelle vous pouvez garder vos placements se nomme « horizon de placement ». Oui, ça sonne un peu comme une couleur de peinture.

Si vous avez besoin d’argent pour un projet à court terme, à cause de la fluctuation naturelle des actions, votre argent ne sera peut-être pas disponible au moment où vous en aurez besoin. Si vous disposez de plus que ce qui est nécessaire pour vos besoins à court terme, investir dans des actions ou des actifs plus risqués, mais plus payants que les liquidités peut être un bon moyen de faire croître votre patrimoine et de suivre le rythme de l’inflation.

Historiquement, celles et ceux qui ont la patience de garder leurs actions plus de 10 ans sont plus susceptibles d’être récompensés par des rendements positifs qui compensent les risques à court terme, en présumant de la stabilité de l’entreprise, bien sûr. C’est une leçon assez simple sur la façon dont les extrêmes finissent par s’atténuer à long terme permettant de réduire la volatilité des titres, ce qui peut être bon ou mauvais. Généralement, plus longtemps vous gardez une action, plus la moyenne du prix sera stable.

À quel moment devrais-je investir dans le marché boursier?

Il n’y a pas de moment parfait pour se lancer à l'assaut du marché boursier, mais plus longtemps vous investissez, plus vous avez de chance d’avoir des rendements élevés.

Beaucoup de titres vedettes des secteurs technologiques et autres industries en plein essor sont inaccessibles pour la grande majorité d’entre nous. Certaines actions se vendent bien au-delà de 1000 $ chacune, mais grâce à certaines plateformes de courtage, vous pouvez acheter une fraction d’action, plutôt qu’un titre entier, à une fraction du prix.

Alors que certaines maisons de courtage ont commencé à offrir des actions fractionnées (et même des cartes-cadeaux!), une des façons les plus facile d’en obtenir est avec un FNB. Les FNB contiennent une grande variété d’investissements, incluant les actions, les obligations, l’immobilier, etc. Puisque les FNB se négocient sur le marché boursier, acheter une fraction est aussi simple que d’acheter une action dans une société. Quelques FNB se concentrent sur un secteur ou une classe d’actifs précis, alors que d’autres peuvent être plus généraux et suivre certains marchés.

Acheter des actions, conseils pour novices

Si vous faites vos premiers pas à la bourse, il pourrait être intéressant de regarder les FNB, qui sont en soi très diversifiés. Si vous souhaitez acheter des actions individuelles, alors privilégiez une faible exposition (des expert·es recommandent de limiter les actions individuelles à 5 % à 10 % du total de votre portefeuille). De cette manière, vous ne souffrirez pas trop d’une mauvaise passe boursière. Il est difficile de prévoir la valeur d’une seule action, mais avec plusieurs actions diversifiées, les chances d’un rendement positif à long terme sont plus grandes.

Avant d’acheter une action

Choisir des actions peut être difficile. Tellement difficile que Warren Buffett a longtemps découragé les gens de le faire. D’après lui :

L’objectif des non-professionnels ne devrait pas être de choisir des titres gagnants – ni eux ni leurs conseillers n’y parviendront. Ils devraient plutôt viser à détenir un éventail d’entreprises qui, ensemble, sont vouées à réussir.

De plus, la plupart des fonds gérés professionnellement sous-performent par rapport au marché. Alors, que devriez-vous faire? Au lieu de choisir des actions individuelles ou de confier votre argent à une personne qui est payée pour le faire, vous pouvez investir dans un fonds indiciel, qui répartit les placements entre plusieurs entreprises et tente de reproduire le rendement du marché dans son ensemble.

Il y a deux façons de faire de l’argent avec des actions : soit l’entreprise dépasse les attentes du marché, soit le rendement dépasse par celui d’un placement prudent (comme une obligation d’État) – ce qu’on appelle la « prime de risque sur capitaux propres ». Sur le long terme, les investisseurs seront récompensés pour leur prise de risque, et toute augmentation du niveau de risque devrait s’accompagner d’un meilleur rendement potentiel. Ce concept garde les actions viables. Si une action ne laissait pas espérer un rendement supérieur à un placement prudent, on n’investirait que dans les actions à faible risque, ce qui engendrerait une baisse de la demande et le prix des actions chuterait.

Une manière facile de tester votre habileté à choisir une action est d’écrire vos raisons de vouloir acheter la dite action. Surtout ne l’achetez pas, mais observez-la. Attendez une période de temps prédéterminée et si l’action bouge de la façon dont vous l’aviez prédit pour les raisons précises écrites précédemment, vous pouvez peut-être vous lancer.

Une brève terminologie du marché boursier

Voici les concepts de base que vous devriez comprendre avant même de considérer acheter votre première action :

Croissance des revenus : Une entreprise est publique, car elle doit partager publiquement ses résultats financiers à chaque trimestre. Les revenus ont-ils augmenté par rapport au dernier trimestre? Un graphique de l’historique des revenus indique si une entreprise est dans une trajectoire haussière, baissière ou stable. Une ligne qui monte de manière constante est une bonne indication (mais pas une promesse!) du rendement de la compagnie dans le futur.

Prix historique : Ça pourrait paraître évident, mais plus vieille est l’entreprise, plus vous avez d’informations pour évaluer sa santé financière. Si elle a été en mesure de passer au travers de conditions économiques lamentables, d’un ralentissement de secteur et autres catastrophes économiques, et que ses actions ont quand même réussi à monter, on peut présumer que l’entreprise fait les choses comme il faut.

Bénéfices par action : Les bénéfices représentent le montant d’argent qui reste une fois que toutes les dépenses de l’entreprise en bourse ont été payées. Le bénéfice par action (BPA) correspond à ce montant divisé par le nombre d’actions émises par l’entreprise. Un BPA élevé peut être perçu positivement et augmenter le prix de l’action, mais ce n’est pas simple parce que les compagnies sont reconnues pour acheter leur propre actions afin de réduire le nombre en circulation, ce qui fait gonfler artificiellement le BPA.

Ratio cours/bénéfices : Puisque le ratio cours/bénéfices peut être calculé pour toute entreprise en bourse, c’est un outil essentiel pour évaluer la valeur des actions et une façon de comparer des pommes avec des pommes. Il suffit de diviser le prix de l’action actuel par le bénéfice par action des quatre derniers trimestres. Ce nombre reflète le montant que les gens sont prêts à payer pour chaque dollar de bénéfice annuel. Pour cette raison, on l’appelle le « multiple de bénéfice ». La moyenne du ratio cours/bénéfices d’une entreprise TSX tourne autour de 18. Un chiffre plus bas suggère des attentes modestes envers l’entreprise, tandis qu’un chiffre plus haut peut indiquer des attentes élevées. À vous de voir comment utiliser ces chiffres dans votre processus de décision.

Dividendes : Certaines entreprises offrent des dividendes, une sorte de programme de partage des profits pour les investisseurs qui reçoivent un montant précis à chaque trimestre et qui n’a aucun lien direct avec le prix des actions. Le conseil d’administration d’une compagnie peut quand même décider d’augmenter ou réduire les futurs dividendes en se basant sur sa santé financière. Partir à la recherche de programmes de dividendes peut être intéressant parce que, dans certains cas, les dividendes qu'offrent une entreprise peuvent équivaloir à autant sinon plus que ce qu’on peut espérer gagner avec un compte d’épargne. Contrairement aux comptes de banque et aux intérêts, les actions peuvent perdre de la valeur et les programmes de dividende peuvent disparaître complètement. Si une entreprise a régulièrement versé des dividendes ou les a augmentés, c’est une indication de sa santé financière et d’un potentiel de performance de son action dans l’avenir.