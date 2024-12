Qu’est-ce que la diversification?

La diversification consiste à répartir ses placements dans différents types d’actifs et de secteurs, et choisir une variété de titres qui ont tendance à bien performer à différents moments.

Cette stratégie est employée par tous les types de personnes qui font des placements — des novices aux plus expérimentées —, afin de limiter le risque, de stabiliser un portefeuille en période de volatilité ou de mouvements inattendus du marché, et de favoriser un potentiel de rendement soutenu au fil de votre période de placement.

Pour diversifier son portefeuille, il faut créer un éventail de placements variés. Ainsi, plutôt que d’investir seulement dans les actions par exemple, vous répartiriez vos placements dans divers actifs, comme des actions, des obligations et des titres immobiliers.

Il s’agit là d’une des stratégies de diversification, mais il existe aussi d’autres méthodes, basées sur différents éléments des placements. Voici un portrait plus détaillé des différents facteurs de diversification.

Classes d’actifs

Investir dans différentes catégories d’actifs est un moyen courant de diversifier son portefeuille. Vous pourriez donc miser sur un mélange de :

Actions

Obligations

Capital-investissement

Crédit privé

Produits de base

Immobilier

Liquidités ou quasi-espèces (ex. : fonds monétaires ou certificats de placement garanti (CPG))

Cryptomonnaies

Secteurs

La stabilité varie d’une branche d’activité à l’autre. Certaines ont tendance à être assez constantes, tandis que d’autres fluctuent en fonction des aléas de leur industrie. En optant pour des actions ou des FNB diversifiés issus d’un éventail de secteurs, votre portefeuille ne dépendra pas entièrement de la vitalité d’une seule industrie. Les secteurs les plus courants sont :

Technologie

Énergie

Biens de consommation

Services publics

Télécommunications

Soins de santé

Régions géographiques

Comme pour la diversification par secteur, le fait de répartir vos placements dans des sociétés basées dans différents pays permet d’éviter que votre portefeuille ne dépende de la vitalité économique d’un seul pays. En effet, les phénomènes météo, l’instabilité politique et bien d’autres événements peuvent influencer les économies. Voici quelques marchés à envisager :

Canada et É.-U.

Marchés internationaux développés (pays présentant des économies matures et stables, et des systèmes réglementaires stables, comme le Japon, la France, le R.-U., la Suède, Singapour, etc.).

Marchés émergents (pays en transition vers une économie moderne et industrialisée qui présentent un bon potentiel de croissance, comme le Mexique, la Chine, le Brésil, l’Arabie saoudite et le Pakistan).

Risque, étape du cycle de vie, taille du marché

Pour diversifier encore plus votre portefeuille, choisissez des actifs présentant différents niveaux de risque (tant que vous êtes à l’aise avec ces variations). Pour les actions ou le capital-investissement, vous pourriez aussi varier les étapes du cycle de vie et la capitalisation boursière.

Profil de risque : Le niveau de risque d’un placement est évalué selon une foule de facteurs, dont sa volatilité au fil du temps et les conditions du marché qui l’influencent.

Valeur défensive : des actions ayant des rendements attendus similaires, mais qui performent aussi assez bien à différents moments. Cette approche ne maximise pas nécessairement le rendement, mais elle réduit le risque tout en maintenant des attentes stables.

Étape du cycle de vie : On s’attend des actions de sociétés en croissance qu’elles prennent de la valeur plus rapidement que le marché global, mais elles sont aussi souvent plus instables. Au contraire, les actions dites dépréciées proviennent d’entreprises établies qui ne devraient plus connaître une forte croissance, mais qui sont plus stables.

Capitalisation boursière : la valeur totale des actions en circulation d’une société, qui représente sa valeur générale perçue par le marché. Les actions à plus forte capitalisation sont généralement liées à des sociétés plus stables et établies, tandis que celles à faible capitalisation sont souvent plus risquées, mais historiquement plus rentables.

Pourquoi la diversification est-elle importante?

La diversification est une stratégie de gestion de risque, et la capacité à garder le cap sur sa stratégie à travers les aléas du marché est un élément clé de l’investissement. En diversifiant votre portefeuille, vous évitez de mettre tous vos œufs dans un même panier et de dépendre d’un seul type d’actif. Cette stratégie permet donc non seulement de protéger vos placements des fluctuations, mais aussi de maximiser votre niveau de confort face au risque, et ce, même en période de turbulences ou d’insécurité. En gros, si votre portefeuille limite le risque, il offrira souvent un meilleur rendement net à long terme.

Imaginez un magasin de bonbons en vrac. Parmi les rangées de bacs remplis de toutes les couleurs, on retrouve les grands incontournables (les bons vieux jujubes en oursons) et les nouveautés inusités (les hot-dogs en guimauve au goût mystère). Disons que vous avez un beau 10 $ à dépenser et la dent particulièrement sucrée : comment dépenseriez-vous votre argent?

Vous pourriez vous en tenir aux classiques, mais le gain en saveurs serait plutôt modeste. C’est aussi tentant de remplir son sac de bonbons-découvertes multicolores. Mais que ferez-vous si leur texture est désagréable ou qu’ils goûtent presque tous la réglisse noire? Ce serait comme jeter votre argent par la fenêtre (et vos bonbons dans la poubelle).

Par contre, si vous remplissez votre sac avec une majorité de valeurs sûres – oursons, vers de terre – et quelques nouveautés audacieuses, ce sera bien moins grave si le hot-dog en guimauve goûte vraiment le moutarde-chou! Il vous restera tout plein de valeurs fiables à vous mettre sous la dent. Bref, le rendement positif de certains bonbons compensera la faible performance de certains autres.

C’est là toute la force de la diversification. Et ça ne s’applique pas qu’aux bonbons : lors de la crise financière de 2008, les personnes avec des portefeuilles presque entièrement constitués d’actions liées à l’immobilier (banques et sociétés de prêt hypothécaire) ont subi de grandes pertes quand le marché immobilier s’est effondré et que ces sociétés auparavant rentables ont fait faillite, ou presque. De leur côté, les gens qui avaient misé sur un éventail d’actifs variés s’en sont généralement mieux tirés et s’en sont remis plus vite, et ce, même si leur portefeuille contenait une portion d’actions de banques et de sociétés de prêt hypothécaire.

Les méthodes de diversification de votre portefeuille dépendent de votre profil d’investissement. Êtes-vous du type placements autonomes ou gérés?

Placements autonomes

Vous êtes responsable de choisir le niveau et le profil (secteurs, géographie ou types d’actifs) de diversification. La stratégie peut donc être différente pour chaque portefeuille, dépendamment des montants investis, des types d’actifs privilégiés et du niveau de confort face au risque. Le plus important est de bien comprendre le profil de risque de chacun de vos placements individuels et de bien réfléchir au niveau de risque que vous êtes en mesure de tolérer avant de décider combien et où investir.

Placements gérés

Un portefeuille bien géré (par un.e spécialiste, une firme ou une plateforme) est fort probablement déjà diversifié. Pensez à consulter l’analyse de votre portefeuille pour bien comprendre la répartition de vos actifs. Pour diversifier encore plus votre portefeuille, demandez un rééquilibrage, changez le niveau de risque (si vous vous sentez confortable et que la stratégie est cohérente avec vos objectifs) ou ajoutez quelques placements autonomes à votre éventail.

Le pour et le contre de la diversification

L’investissement comprend toujours une part de risque, et ce, même si votre portefeuille est bien diversifié. Voici les pour et les contre.

Les pour de la diversification

Diminution du risque . La diversification peut aider à réduire le risque au minimum. Un portefeuille présentant seulement un actif ou un secteur s’expose au danger de repli de la société ou de l’industrie en question. Il est en effet beaucoup moins probable que, disons, 25 sociétés issues d’industries et de secteurs variés subissent un ralentissement au même moment.

Préservation du capital. Bien que la diversification ne mène généralement pas à une très grande croissance à court terme, elle peut être un bon outil pour préserver le capital que vous avez déjà accumulé tout en profitant d’une croissance stable et régulière à long terme.

Accès à différents actifs. Envie de tâter le terrain des actions de cannabis? Les énergies renouvelables vous passionnent? En quête de quelques actions de premier ordre? La diversification vous permet d’explorer plusieurs types d’actifs en même temps, en s’appuyant aussi sur des valeurs sûres pour équilibrer le tout.

Possibilité de meilleurs rendements sur le long terme. Comme nous le disions plus tôt, l’investissement n’offre jamais de garantie. Mais un portefeuille diversifié peut assurément aider à maximiser vos chances de toucher votre part du gâteau quand certaines sociétés ou industries performent particulièrement bien. Et même si ça reste le calme plat, votre portefeuille dûment diversifié générera probablement une croissance régulière (même si parfois lente) qui reflétera celle du marché.

Les contre de la diversification

Gains limités à court terme. Puisque la stratégie de diversification ne mise pas de montant précis sur une société ou secteur donné, il se peut que vous passiez à côté de gains considérables sur le court terme. Par exemple, imaginons que vous avez réparti également 100 000 $ sur 10 actions différentes et qu’une d’entre elles profite d’une croissance importante et imprévue, doublant presque de valeur. Vous auriez ainsi un investissement de 20 000 $ dans cette action, comparativement à 200 000 $ si vous aviez choisi de miser uniquement sur cette action précise. Il faut toutefois se rappeler que le risque de pertes considérables serait aussi plus élevé.

Possiblement plus difficile à gérer. Si vous optez pour les placements autonomes, vous devrez passer beaucoup de temps à analyser et rééquilibrer votre portefeuille pour le garder diversifié.

Frais possiblement plus élevés . Que vous gériez vous-même votre portefeuille ou que vous payiez quelqu’un pour le faire, un plus grand nombre d’actifs se traduit parfois en frais de gestion plus nombreux. Vous paierez probablement une commission et des frais de transaction, surtout si vous négociez souvent.

Risque plus élevé en l’absence de stratégie. Si vous investissez à tâtons juste pour cocher la case « diversification », vous pourriez en fait vous exposer à un plus grand risque. C’est pourquoi il est essentiel de bien évaluer le niveau de risque de chaque type d’investissement.

Pour conclure

La diversification n’est pas un bouclier absolu contre les pertes. Mais un portefeuille bien diversifié sera presque toujours moins risqué et porteur de rendements plus stables et réguliers – même si on ne remarque pas de grandes hausses marquées. Rappelez-vous toutefois que, comme pour toutes les stratégies financières, la diversification portera fruit seulement si elle est en accord avec vos objectifs, votre style d’investissement, et surtout, votre tolérance au risque.