Qu’est-ce qu’un dividende?

Les dividendes sont la manière dont une société redistribue une partie de ses profits à ses investisseurs. Quand une société réalise des profits, deux choix s’offrent à elle : réinvestir l’argent dans ses activités ou en partager une partie avec ses actionnaires.

Lorsque les sociétés partagent leurs profits avec leurs actionnaires, elles le font sous forme de dividendes. C’est le conseil d’administration de la société qui décide des dividendes à payer. En général, les dividendes sont versés chaque trimestre, mais peuvent être versés une fois par année ou par semestre. Une société peut aussi verser des dividendes exceptionnels non récurrents, de façon ponctuelle ou en plus des distributions déjà prévues.

Certaines sociétés versent des dividendes même si elles ne réalisent pas de profits. Elles le font pour maintenir des versements réguliers et stabiliser le prix de leurs actions au moment de la communication de leurs résultats.

Certaines personnes cherchent à vivre des dividendes. Dans un marché baissier, les sociétés qui ont l’habitude de verser des dividendes sont moins susceptibles de les réduire. De nombreuses sociétés de premier ordrequi versent des dividendes ont tendance à augmenter leurs versements au fil du temps.

Cependant, les dividendes ne sont pas des revenus garantis. Le conseil d’administration d’une société peut réduire ou même éliminer un versement de dividendes s’il choisit d’utiliser l’argent à d’autres fins ou si le rendement de la société est insuffisant. Les dividendes sur les actions ne sont pas comme des obligations, qui doivent verser un revenu stable, faute de quoi elles sont en situation de non-paiement. Les déclarations de dividendes font généralement augmenter ou baisser le prix des actions d’une société, selon les dividendes annoncés.

Les déclarations de dividendes et les paiements suivent un certain calendrier, ce qui permet de déterminer l’admissibilité d’un investisseur à recevoir des dividendes.

Les dates liées aux dividendes comprennent les suivantes :

Date de déclaration de dividendes : Date à laquelle une société annonce officiellement qu’elle versera des dividendes. Les actionnaires doivent approuver les dividendes avant leur versement.

Date ex-dividende : Aussi appelée date de détachement, c’est la date à laquelle un investisseur n’est plus admissible à recevoir des dividendes. Par exemple, si la date ex-dividende est le 7 septembre, les personnes qui achètent des actions ce jour-là ou après ce jour ne sont pas admissibles aux dividendes, contrairement aux investisseurs qui achètent le titre le 6 septembre ou avant (à condition qu’il s’agisse d’un jour ouvrable).

Date de clôture des registres : Tombant généralement un jour ouvrable après la date ex-dividende, cette date permet de déterminer qui est admissible à recevoir des distributions de dividendes. Les actionnaires inscrits au registre à cette date ont droit au versement de dividendes.

Date de paiement : Date à laquelle les dividendes sont payés. Les investisseurs qui détiennent des actions voient les sommes en espèces, les actions ou les autres actifs apparaître dans leur compte ce jour-là ou à une date ultérieure.

Pourquoi des dividendes sont-ils versés?

Les sociétés versent des dividendes sur leurs actions pour différentes raisons. Parfois, elles le font lorsqu’elles réalisent des bénéfices nets excédentaires qu’elles décident de distribuer à leurs actionnaires. Ces dividendes rendent souvent les actions plus attrayantes, puisque beaucoup d’investisseurs apprécient de toucher un revenu additionnel.

Certaines sociétés choisissent de verser des dividendes pour récompenser les investisseurs qui leur confient leur agent. Ainsi, elles maintiennent la confiance des investisseurs et bâtissent une solide réputation.

Les formes des versements de dividendes

La plupart des sociétés versent des dividendes sous l’une des formes suivantes :

Dividendes en espèces : Les dividendes correspondent à une somme par action. Par exemple, si une société verse des dividendes trimestriels de 5 $ par action et qu’une personne détient 100 actions, elle peut s’attendre à recevoir 500 $ en dividendes chaque trimestre (5 $ x 100 actions = 500 $).

Dividendes en actions : Les sociétés peuvent choisir de verser des dividendes sous forme d’actions au lieu d’espèces. Ces dividendes en actions seront imposables au moment de leur vente, contrairement aux espèces qui le sont dès leur distribution. Cette option offre plus de flexibilité aux investisseurs, car ils peuvent décider à quel moment ils paieront de l’impôt. C’est aussi avantageux pour les sociétés qui disposent de moins de liquidités, mais qui souhaitent quand même distribuer des dividendes. Les dividendes en actions sont semblables aux dividendes en espèces : les actionnaires reçoivent un certain nombre d’actions supplémentaires selon le nombre d’actions qu’ils détiennent déjà. Par exemple, si vous détenez 100 actions et que la société verse des dividendes de 10 %, vous obtiendrez 10 actions supplémentaires, portant votre total à 110 actions.

Dividendes en nature : Bien que ce ne soit pas pratique courante, certaines sociétés versent des dividendes en nature. Les dividendes peuvent prendre la forme de biens matériels que la société possède, comme des biens immobiliers, de l’équipement, etc. Les sociétés peuvent aussi offrir des actions d’une filiale à titre de paiement. Lorsque les dividendes sont versés, ils sont inscrits à leur valeur marchande. Les actionnaires peuvent choisir de vendre les actifs ou les garder jusqu’à ce qu’ils prennent une plus-value.

Dividendes exceptionnels : Un paiement de dividendes exceptionnels, aussi appelés dividendes supplémentaires, est une distribution non récurrente des profits d’une société qui est versée à ses actionnaires. D’habitude, il s’agit d’une somme plus élevée que les versements de dividendes réguliers, et le paiement peut être lié à un événement particulier, comme la vente d’un actif important. Ces dividendes peuvent s’ajouter aux dividendes réguliers.

Qu’est-ce que le ratio de couverture des dividendes d’une action?

Le ratio de couverture des dividendes (ou ratio de distribution des dividendes) est le rapport entre le bénéfice net d’une société et les dividendes versés aux actionnaires.

Les sociétés qui versent des dividendes utilisent une partie de leur bénéfice net pour distribuer des versements et gardent le reste pour le réinvestir dans leurs activités, rembourser des dettes, se constituer des réserves en espèces, lancer de nouvelles initiatives, et ainsi de suite.

Voici la formule pour calculer le ratio de distribution des dividendes :

Ratio de distribution des dividendes = dividendes versés par la société / bénéfice net de la société

Le ratio de distribution des dividendes d’une société peut varier selon le degré d’établissement de la société, ses projets d’expansion ou de croissance, ses versements de dividendes antérieurs, etc. Une jeune société en pleine croissance est plus susceptible de réinvestir la majorité de ses profits, ce qui peut réduire son ratio de distribution.

Les avantages des titres versant des dividendes

Il y a plusieurs avantages à ajouter des titres versant des dividendes à un portefeuille :

Revenus : Certains investisseurs cherchent des actions qui paient des dividendes comme source de revenus. Les revenus sous forme de dividendes ne sont pas garantis, mais les sociétés qui en versent depuis longtemps sont plus susceptibles de continuer de le faire. Les dividendes peuvent faire partie d’une stratégie financière bien équilibrée pour faire fructifier votre portefeuille et générer des revenus.

Plus-value en capital : En détenant des actions qui versent des dividendes, vous pouvez recevoir des paiements à deux moments : lorsque des dividendes sont distribués et lorsque vous vendez les actions (à condition qu’elles aient pris de la plus-value au moment de la vente). En effet, la valeur de votre placement dans la société peut s’accroître si le prix de l’action augmente.

Taux d’imposition des dividendes : Les dividendes ne sont pas imposés au même taux que les revenus d’emploi. Le taux applicable peut être moins élevé que le taux d’imposition standard, ce qui fait des dividendes une source de revenus avantageuse. Le taux est déterminé selon vos revenus et votre statut de déclaration et peut varier entre 0 % et 40 %.

Les investisseurs n’ayant pas besoin de revenus provenant des dividendes peuvent les réinvestir. Pour simplifier ce processus, certaines maisons de courtage offrent la possibilité de réinvestir automatiquement les dividendes. N’oubliez pas que les dividendes versés en espèces sont imposables, à moins qu’ils ne soient déposés dans un compte libre d’impôt, comme un CELI.

Les critiques envers les dividendes

Les dividendes peuvent sembler être avantageux tant pour les sociétés que pour leurs investisseurs, mais tout le monde n’est pas de cet avis. Les critiques des sociétés qui versent des dividendes, comme Warren Buffett, soutiennent qu'il serait plus avantageux pour une entreprise de réinvestir ses profits dans sa croissance, notamment dans l'expansion de ses activités et dans la recherche et développement.

Une jeune société devrait miser sur le réinvestissement de capital pour stimuler sa croissance, ce qui peut profiter aux investisseurs en faisant augmenter le prix de l’action et la valeur de leur investissement.

Certains critiques estiment que les sociétés qui versent des dividendes n’ont pas de plan de croissance solide. C’est la raison pour laquelle il est important d’effectuer des recherches sur les actions d’une société et de bien comprendre la stratégie de la direction avant de devenir actionnaire.

De plus, l’impact fiscal des dividendes varie selon la tranche de revenus de l’investisseur. Si vous vous trouvez dans une tranche d’imposition plus basse, vous pourriez bénéficier d’un traitement fiscal préférentiel s’appliquant aux dividendes, ce qui peut augmenter leur rendement après impôt. À l’inverse, si votre tranche d’imposition est plus élevée, l’imposition des dividendes pourrait être plus conséquente, ce qui pourrait diminuer certains des avantages qu'ils procurent.

Le fait de privilégier les actions versant des dividendes peut malencontreusement mener à la concentration géographique et sectorielle d’un portefeuille. Dans le marché canadien, les actions versant des dividendes sont souvent surreprésentées dans des secteurs comme les services financiers, l’énergie et les services publics et sont surtout axées sur le marché intérieur. Cette concentration peut réduire la diversification et ainsi limiter la possibilité de profiter de la croissance d’autres secteurs ou marchés internationaux.