Comment investir dans des fonds indiciels

Si vous respectez la règle d’or de la diversification, vous connaissez sûrement déjà les fonds indiciels. Ce type de fonds communs de placement (ou de FNB) reproduit à petite échelle un indice boursier bien établi, comme l’indice composé S&P/TSX ou le Dow Jones Industrial Average. Un fonds indiciel contient des fractions d’actions de toutes les composantes d’un indice particulier et en reflète le rendement.

Les fonds indiciels sont populaires parmi les personnes ayant une stratégie d’investissement passive, axée sur la croissance du marché à long terme. En investissant dans un fonds indiciel, vous accédez à l’ensemble des actions d’un marché donné, ce qui diversifie automatiquement votre portefeuille.

1. Choisissez l’indice boursier que vous voulez suivre

Les fonds indiciels reflètent des indices boursiers précis, vous avez donc l’embarras du choix. Voulez-vous investir dans l’indice S&P/TSX, qui vous donne accès à 225 grandes entreprises canadiennes? Ou dans son équivalent américain, le S&P 500, qui couvre les 500 géants de la bourse de divers secteurs? Et pourquoi pas regarder à l’international avec l’indice MSCI World, qui regroupe des entreprises de 23 pays différents?

2. Décidez comment acheter vos fonds

Vous pouvez opter pour une plateforme d’investissement ou une maison de courtage. Selon que vous souhaitiez vous impliquer activement ou non, il existe une foule de plateformes en ligne parmi lesquelles choisir. Certaines vous permettent de décider quand acheter et vendre des titres, de gérer vos placements vous-même ou de confier cette tâche à un gestionnaire de portefeuille et de définir la fréquence de vos investissements. N’oubliez pas que les frais varient : plus il y a de services, plus il y a de frais, logiquement.

3. Comparez les coûts

Les frais liés à l’investissement dans des fonds indiciels dépendent de la plateforme que vous choisissez. Certaines demandent un solde minimum élevé pour ouvrir un compte, tandis que d’autres fixent des seuils d’investissement initial importants. Faites aussi attention aux commissions et aux frais de transaction et de service qui peuvent s’ajouter

Devrais-je investir dans des fonds indiciels?

Les fonds indiciels ne conviennent pas forcément à tout le monde; ça dépend vraiment de vos objectifs, de votre style et de votre tolérance au risque.

Le gros avantage des fonds indiciels? Leur coût réduit. Comme ils imitent le marché, les fonds indiciels ne nécessitent pas de gestionnaire hyperactif qui cherche à battre la bourse en achetant et en vendant constamment des actions. Le marché a déjà choisi les actions pour vous. Les coûts de transaction sont également plus bas, car vous n’avez pas à négocier les actions une par une. En général, les frais de gestion d’un portefeuille de fonds indiciels tournent autour de 0,05 % à 0,25 % par an, alors que, pour des fonds gérés activement, ils peuvent grimper à 1 % ou 2 %.

Un autre avantage des fonds indiciels est qu’ils permettent aux investisseurs de profiter du potentiel de croissance à long terme d’un marché boursier particulier. Mais attention : tous les marchés et fonds indiciels ne se valent pas. Vérifiez bien que le marché que vous choisissez affiche un bon historique de rendements à long terme.

Le mot clé ici, c’est « long terme ». Comme vos placements suivront un indice, attendez-vous à des fluctuations à court terme.

Historiquement, les grands marchés ont offert des rendements stables aux investisseurs patients qui ne passent pas trop de temps à jouer avec leur portefeuille. Des experts, dont Warren Buffett, affirment que, sur le long terme, les fonds indiciels surpassent généralement les fonds gérés activement. Le rendement total annualisé moyen du S&P 500 a dépassé les 10 % au cours des 90 dernières années! Certes, les performances passées ne prédisent pas les résultats futurs, mais ça donne plutôt confiance.

Et les inconvénients alors? Eh bien, si vous aimez avoir le contrôle sur vos placements individuels et voulez miser sur un secteur particulier, comme les technologies, les fonds indiciels, qui reflètent le marché dans sa globalité, risquent de vous décevoir. Ces fonds sont des portefeuilles préétablis; vous ne pouvez donc pas modifier leur composition. Certaines personnes préfèrent pouvoir réagir lorsqu’elles perçoivent qu’un secteur du marché est surévalué ou sous-évalué.

Combien de fonds indiciels devrais-je acheter?

Comme chaque fonds indiciel couvre tout un secteur de marché, il offre déjà une certaine diversification. Mais plus vous en achetez, plus votre portefeuille sera diversifié.

Bien entendu, vous pouvez toujours optimiser vos actifs à l’aide d’un robot-conseiller, qui répartira vos investissements dans différents secteurs, par exemple dans des FNB englobant actions, obligations, immobilier et marchés internationaux. Ainsi, vous évitez de vous concentrer sur un seul marché et maximisez la diversification de vos placements.