Investir, c’est essentiellement confier son argent à une entreprise, à un gouvernement ou à une autre entité dans l’espoir qu’il prenne de la valeur avec le temps. En général, on investit avec un objectif précis en tête : la retraite, les études des enfants, l’achat d’une maison, etc.

Investir, ce n’est pas la même chose qu’épargner ou acheter et vendre des actions en bourse. L’investissement est généralement associé à une approche à long terme plutôt qu’à des transactions fréquentes sur les marchés. Il comporte aussi plus de risques que l’épargne. Certains types d’épargne sont garantis, mais les placements, eux, ne le sont pas. Cela dit, si vous gardiez votre argent sous votre matelas au lieu de l’investir, il ne prendrait jamais de valeur.

Les points à considérer avant d’investir

Avant de commencer à investir, posez-vous ces deux questions essentielles pour déterminer si votre situation financière vous le permet.

1. Avez-vous beaucoup de dettes de cartes de crédit?

Peu d’investissements offrent un rendement qui dépasse de façon constante les quelque 20 % d’intérêt que vous payez probablement sur une dette de carte de crédit. Faites donc tout ce que vous pouvez pour la rembourser avant de commencer à investir.

2. Avez-vous un fonds d’urgence?

Les imprévus frappent sans prévenir : perte d’emploi, catastrophe naturelle, maladie… il y a mille et une façons de voir sa vie chamboulée. Pour encaisser les coups durs sans que votre situation financière ne parte en vrille, les conseillers en finance recommandent d’avoir en réserve l’équivalent de six à douze mois de dépenses courantes en liquidités ou dans un compte d’épargne. Si vous n’avez pas encore de coussin, c’est le bon moment pour commencer : épargnez d’abord, investissez ensuite. Et revenez nous voir quand votre fonds d’urgence sera bien garni.

Astuces pour commencer à investir

Avant de parler des options qui s’offrent à vous – actions, obligations ou la ferme d’alpagas du cousin Bruno –, voyons d’abord comment on investit.

Investir, c’est mettre de côté l’argent qu’il vous reste une fois vos factures payées pour bâtir votre avenir. Pas d’investissement sans épargne. Mais où dénicher ces satanés dollars qui semblent toujours vous filer entre les doigts? Voici quelques pistes.

Évitez l’inflation du mode de vie

Il y a de fortes chances que vous gagniez plus dans la trentaine qu’à vingt ans, et encore plus dans la quarantaine. Pour épargner, il est crucial d’éviter de tomber dans le piège de l’inflation du mode de vie. C’est ce qui arrive quand vos dépenses augmentent au même rythme que vos revenus, et que ce qui relevait autrefois du luxe vous apparaît soudain comme une nécessité. Un bœuf Wagyu et des pétoncles beurre noisette au Toqué, c’est exquis, mais ce n’est pas parce que vous pouvez vous offrir un menu dégustation à 600 $ que vous devez le faire. Plutôt que d’augmenter votre train de vie, conservez vos habitudes et mettez de côté vos hausses de salaire. Passez votre tour pour le Wagyu, faites-vous un bon croque-monsieur et investissez les 600 $ que vous venez d’économiser.

Commencez à investir, petit à petit

L’investissement n’est pas réservé aux Warren Buffett de ce monde. Si vous avez du mal à mettre de l’argent de côté chaque mois, essayez une application qui arrondit vos achats à l’unité supérieure pour investir la différence. Par exemple, si vous payez un café 3,39 $, l’application investira automatiquement 0,61 $.

Investir de petites sommes régulièrement est une habitude payante : avec le temps, petit pécule deviendra grand! Voici d’autres façons simples d’investir avec peu d’argent :

Programmez des virements mensuels automatiques, même petits Choisissez un service de placement à frais minimes Faites un budget Investissez immédiatement vos remboursements d’impôt Placez vos augmentations de salaire au lieu d’augmenter votre train de vie Plutôt que des cadeaux pour votre anniversaire ou les fêtes, demandez des sous à vos proches

Demandez-vous pourquoi vous voulez investir?

Votre façon d’investir doit être guidée par vos objectifs. Peut-être voulez-vous aider votre ado à payer ses études universitaires dans quelques années ou encore mettre de l’argent de côté pour la retraite dans 30 ans. Selon l’objectif, l’horizon de placement – c’est-à-dire le moment où vous aurez besoin de votre argent – varie considérablement. Si vous prévoyez d’utiliser vos fonds à court terme, mieux vaut adopter une approche plus prudente. À l’inverse, si vous investissez de l’argent dont vous n’aurez pas besoin avant longtemps, vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques.

Comprenez le risque que vous prenez

Les bons investisseurs connaissent leur tolérance au risque. En gros, il s’agit de savoir quelle part de votre investissement vous pouvez réellement vous permettre de perdre. Si vous avez besoin de cet argent pour payer votre loyer le mois prochain, votre tolérance au risque est très faible. Si, à l’inverse, voir cette somme partir en fumée ne changerait rien à votre quotidien, votre tolérance au risque est à son maximum. Dans bien des cas, l’horizon de placement détermine le niveau de risque.

Diversifiez vos placements

Au lieu de tout miser sur une action que vous espérez voir monter en flèche, diversifiez vos investissements. Comme ça, si une partie de vos placements perd de la valeur, vous n’aurez pas tout perdu. Diversifier son portefeuille, c’est investir dans différents pays, secteurs et types d’actifs (actions, obligations, immobilier, etc.).

Les fluctuations du marché ne sont pas forcément le plus grand risque si vous investissez à long terme. Le vrai risque, c’est souvent la façon dont vous y réagissez. Beaucoup ont du mal à s’en tenir à leur plan, surtout quand les marchés sont en dents de scie. Par exemple, lorsque les actions surpassent d’autres actifs, il peut être tentant d’en ajouter à son portefeuille. Mais si le marché chute, ça peut faire bien plus mal que si vous vous en étiez tenu à votre plan initial. Un portefeuille diversifié, c’est un excellent moyen de garder le cap et d’éviter de prendre des décisions sur un coup de tête.

Investissez à long terme

De nombreuses études montrent que les personnes qui conservent leurs actions pendant plus de dix ans obtiennent généralement des rendements plus élevés qui compensent les risques à court terme. Rien ne dit que cette tendance va durer, et le risque, lui, ne disparaît jamais totalement. Mais il tend à s’atténuer avec le temps.

Si vous pouvez investir à long terme, vous pourrez envisager des actifs plus sensibles aux fluctuations du marché. Votre portefeuille pourrait inclure des actions et d’autres titres de participation, qui sont généralement plus volatils que les obligations.

L’un des principaux avantages d’un investissement à long terme est l’effet des intérêts composés . Les rendements s’accumulent sur les sommes déjà investies et produisent à leur tour de nouveaux gains. Plus vous commencez à investir tôt, plus cet effet joue en votre faveur.

Faites attention aux frais élevés

Tous les investissements entraînent des frais, c’est inévitable. Mais ce que vous pouvez éviter, c’est les frais élevés qui grugent vos rendements. Si vous versez entre 1 % et 2 % en frais de gestion, vous pourriez perdre jusqu’à 40 % de vos rendements attendus à long terme (consultez le graphique qui suit). Avant de décider où investir, assurez-vous que les frais sont justifiés par la qualité des services proposés.

Voici l’effet des frais sur un placement initial de 10 000 $ avec une contribution mensuelle de 300 $ pendant 30 ans, sur la base d’un taux de rendement de 5,48 %.

Type d’investissement Fonds communs de placement classique (frais de 2,08 %) Placements automatisés (frais de 0,5 %) Montant initial 10 000 $ 10 000 $ Après 10 ans 56 311 $ 62 508 $ Après 20 ans 120 471 $ 147 851 $ Après 30 ans 209 265 $ 286 563 $

Il peut être judicieux de payer des frais pour un portefeuille d’investissement conçu par des spécialistes et ajusté selon l’évolution de votre situation. Certaines fonctionnalités, comme le rééquilibrage automatique, permettent de toujours maintenir une répartition d’actifs optimale.

Faites un plan d’investissement et respectez-le

Une des principales raisons pour lesquelles de nombreux investisseurs obtiennent de faibles rendements, c’est qu’ils vendent au mauvais moment. En effet, ils ont tendance à acheter des actifs qui viennent de prendre de la valeur et à vendre ceux qui en ont perdu.

Au lieu de réagir aux fluctuations du marché, créez un plan d’investissement adapté à vos objectifs et à votre horizon de placement, et tenez-vous-y. Ne cessez pas d’investir parce que vos rendements sont mauvais à court terme. Suivez votre plan et ne laissez pas vos prédictions sur l’évolution du marché influencer vos décisions d’achat ou de vente.

Types de placements

Il existe différents types de placements, notamment l’immobilier, les fonds négociés en bourse (FNB), les obligations et les actions.