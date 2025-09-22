Qu’est-ce que l’indexation directe?

Il existe à peu près autant de stratégie de placement que de types d’investisseurs. Vous cherchez à amplifier vos gains? Si vous acceptez d’amplifier vos risques également, une stratégie comme les achats sur marge pourrait vous convenir. Vous vous demandez où investir au-delà des actions? La négociation d’options pourrait ouvrir de nouvelles portes.

Vous voulez le rendement du S&P 500, mais sous une forme plus adaptable et fiscalement avantageuse qu’un fonds indiciel traditionnel? Voici l’indexation directe!

L’indexation traditionnelle consiste à acheter un fonds négocié en bourse (FNB) ou un fonds commun qui reproduit l’indice dans lequel vous voulez investir. Ces fonds sont des véhicules de mise en commun des actifs; lorsque vous y investissez, vous détenez une part du fonds. Avec l’indexation directe, vous achetez les actions individuelles vous-même, plutôt que le fonds qui les détient toutes.

Quelle est la différence entre l'indexation directe et l’indexation traditionnelle?

Portefeuilles personnalisés. L’indexation directe vous donne la flexibilité de choisir quelles actions sous-jacentes d’un indice vous voulez acheter.

Propriété directe. Avec l’indexation directe, vous détenez les actions directement; les parts sont dans votre compte.

Avantages fiscaux. Parce que l’indexation directe vous donne la propriété des actions individuelles, vous pouvez profiter de certaines occasions d’économies d’impôts que l’indexation traditionnelle n’offre pas.

Les avantages de l’indexation directe

Personnalisation

L’indexation directe est une stratégie de placement plus personnalisée que l’indexation traditionnelle, parce que vous n’avez pas à acheter des parts de toutes les actions sous-jacentes qui composent un indice. Vous pouvez personnaliser votre portefeuille en excluant les entreprises qui ne correspondent pas à votre style de placement ou à vos valeurs.

Transparence et contrôle

Contrairement à sa version traditionnelle, l’indexation directe vous donne une visibilité totale sur vos avoirs, vous permettant de faire des ajustements en temps réel selon le rendement des actions individuelles.

Efficience fiscale

La vente à perte à des fins fiscales est une stratégie de gestion fiscale de portefeuille qui vous permet d’utiliser les pertes pour compenser vos gains de placement imposables. Dans sa forme la plus simple, si la valeur d’une action chute sous le prix que vous avez payé pour l’acheter, vous pouvez vendre cette action et réaliser la perte à des fins fiscales. En d’autres termes, cette perte peut compenser vos gains sur d’autres placements.

Voici un exemple de vente à perte à des fins fiscales en action :

Vous achetez 100 actions d’une entreprise à 50 $ chacune, pour un total de 5 000 $.

Quelques mois plus tard, le prix chute à 30 $ par action.

Vous vendez vos actions et réalisez une perte de 2 000 $.

Quand vient le temps de produire votre déclaration de revenus l’année suivante, vous soustrayez ces 2 000 $ des gains imposables découlant de vos autres placements, réduisant les impôts que vous devez.

Le rendement et la valeur d’un fonds indiciel sera toujours en baisse, stable ou en hausse. Lorsque vous détenez des parts dans un FNB ou un fonds commun, vous ne pouvez réaliser une perte que lorsque le fonds dans son ensemble se négocie sous ce que vous avez payé. Les occasions de vente à perte à des fins fiscales sont donc plus rares.

Avec l’indexation directe, les occasions de réaliser des pertes à des fins fiscales sont beaucoup plus fréquentes; vous pouvez vendre et réaliser une perte chaque fois qu’une action est en baisse, même si l’indice global est en hausse.

Inconvénients et risques de l’indexation directe

Complexité

Investir dans un FNB ou un fonds commun est simple : un achat, et vous obtenez une exposition instantanée à toutes les entreprises de l’indice. Le fonds gère ces avoirs pour vous, donc vous pouvez adopter une approche plutôt passive.

L’indexation directe implique d’acheter et de gérer ces actions individuelles de manière indépendante. Des outils peuvent vous aider dans le processus, mais ça demeure plus actif. Cette complexité n’est pas nécessairement mauvaise, mais indique simplement que l’indexation directe n’est pas une stratégie qui convient à tout le monde.

Coûts de transaction potentiellement plus élevés

Acheter et vendre des actions individuelles peut entraîner des coûts de transaction qui dépassent ceux de détenir un seul FNB ou fonds, réduisant les rendements.

Erreurs de suivi

Un FNB ou un fonds commun reproduit le rendement d’un indice. L’indexation directe vise à reproduire ce rendement, mais dès que vous commencez à personnaliser votre portefeuille, il ne correspond plus entièrement à l’indice. Cela peut mener à un écart — appelé erreur de suivi — entre la performance de votre portefeuille et celle de l’indice, pour le meilleur ou pour le pire.

Maintenance active

La personnalisation offerte par l’indexation directe peut vous aider à réduire vos pertes et à maximiser vos gains. Mais réaliser ces avantages exige de surveiller activement et de rééquilibrer votre portefeuille en temps réel, ce qui peut représenter beaucoup de travail.

Voici comment intégrer l’indexation directe dans votre stratégie de placement :

Choisissez l’indice que vous voulez reproduire. Achetez les actions individuelles qui composent cet indice. Faites-le proportionnellement pour reproduire l’indice exactement, ou personnalisez les actions selon vos valeurs et objectifs de placement (rappelez-vous simplement que plus vous le modifiez, plus l’écart peut devenir important entre le rendement de votre portefeuille et celui de l’indice). Surveillez constamment vos actions pour pouvoir rééquilibrer vos avoirs au besoin. Certaines plateformes offrent le rééquilibrage automatisé. Guettez les occasions de vendre les actions perdantes et de compenser vos gains ailleurs. (Ceci peut aussi être automatisé.) Remplacez les actions vendues par des options similaires — mais non identiques pour maintenir votre portefeuille investi dans les mêmes secteurs tout en préservant la perte fiscale.

Il importe cependant d’éviter la vente fictive : si vous achetez le même placement ou un placement très similaire dans les 30 jours avant ou après avoir vendu un placement à perte, vous ne pouvez pas réclamer cette perte sur vos impôts. Cette règle existe pour empêcher les investisseurs de créer des pertes fiscales artificielles tout en maintenant essentiellement la même position de placement.

Qui devrait considérer l'indexation directe ?

L’indexation directe ne convient pas à tout le monde. De façon générale, elle s’adresse :

Aux investisseurs sensibles aux impôts. Les gens qui font face à d’importantes factures d’impôt sur les gains en capital ont avantage à utiliser l’indexation directe. En maximisant les opportunités de réalisation de pertes fiscales, ils peuvent compenser leurs gains.

Aux investisseurs actifs. Les personnes expérimentées qui aiment maintenir activement leurs portefeuilles sont plus enclines au type de surveillance en temps réel et de rééquilibrage qu’exige une indexation directe réussie.

Les personnes fortunées. L’indexation directe exige habituellement des minimums de compte plus élevés, ce qui signifie qu’elle a plus de sens pour les investisseurs qui peuvent y consacrer un portefeuille plus important.

À l’inverse, qui pourrait ne pas bénéficier de l’indexation directe ? Les personnes ayant un portefeuille plus modeste ou qui préfèrent une approche passive des placements.

Indexation directe, FNB ou fonds communs?

En plus des différences entre l’indexation traditionnelle et directe, plusieurs facteurs distinguent aussi l'indexation directe, les FNB et les fonds communs.

Indexation directe FNB Fonds commun Propriété Vous détenez directement les actions individuelles Vous détenez des parts d’un fonds collectif qui détient les actions Vous détenez des parts d’un fonds collectif qui détient les actions Personnalisation Élevée; vous pouvez exclure ou privilégier certaines entreprises/secteurs Très limitée; tout le monde a le même panier de titres Très limitée; les avoirs du fonds sont déterminés par les gestionnaires Avantage fiscal Nombreux; occasions à l’année pour la vente à perte à des fins fiscales sur les actions individuelles Occasionnel; la vente à perte à des fins fiscales n’est possible que si l’ensemble du FNB est en baisse Plus rare; les fréquentes transactions du gestionnaire de fonds peuvent créer des faits générateurs d’impôt pour les actionnaires Convient aux Personnes fortunées, sensibles à l’impôt ou guidées par leurs valeurs Personnes soucieuses des coûts et adoptant une approche passive Personnes qui préfèrent la gestion professionnelle

En résumé

L’indexation directe vous permet de détenir directement les actions individuelles d’un indice, plutôt que tout un fonds collectif. Cela vous donne plus de flexibilité pour personnaliser votre portefeuille selon vos objectifs et vos valeurs, offre plus de visibilité sur vos avoirs, et vous permet de réaliser des pertes fiscales plus souvent pour compenser d’autres gains imposables.

Bien que l’indexation directe puisse être plus complexe (et chronophage) que simplement acheter un FNB ou un fonds commun, elle peut constituer une stratégie de placement solide pour le bon investisseur. Avant de vous lancer dans l’indexation directe, réfléchissez à savoir si ses avantages (et inconvénients) conviennent à votre approche de placement personnelle.