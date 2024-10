Comment investir dans le S&P 500

Le S&P 500 est un indice boursier qui suit le rendement de 500 des plus grandes sociétés américaines cotées en bourse, dont Apple, Costco, Kraft Heinz et Amazon. En investissant dans un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse (FNB) dont l’indice de référence est le S&P 500, vous investissez dans l’ensemble de ces sociétés sans avoir à acheter leurs actions individuellement. Vous profitez ainsi de la diversification intégrée à l’indice, qui peut réduire la volatilité de votre portefeuille.

Comme tout type de placement, l’indice S&P 500 présente des avantages, des risques et des facteurs qui lui sont propres. Voici quelques précisions.

Vue d’ensemble de l’indice S&P 500

L’indice S&P 500 n’est pas le fruit du hasard. Les 500 sociétés qui le composent répondent à certains critères, notamment la liquidité (la facilité avec laquelle les actifs d’une société peuvent être achetés ou vendus), la capitalisation boursière (la valeur totale des actions en circulation de la société) et le flottant (le pourcentage d’actions pouvant être négociées par le public). La liste est révisée tous les trimestres.

Les fonds indiciels qui cherchent à répliquer l’indice S&P 500, comme les FNB (fonds négociés en bourse) ou les fonds communs de placement, permettent d’investir dans un produit représentatif du S&P 500, le but étant de reproduire le rendement des actions de l’indice. L’un des indices les plus connus est sans doute le Dow Jones Industrial Average. Il suit 30 actions de premier ordre (de sociétés établies et réputées) choisies par un comité dont les membres proviennent notamment de S&P Dow Jones Indices ainsi que du Wall Street Journal. Pour sa part, le S&P 500 repose sur des critères plus complexes et compte évidemment beaucoup plus de sociétés. Cela dit, les deux indices constituent ce qu’on appelle des indices boursiers.

Bien que le S&P 500 ne soit pas une action en soi, son rendement peut faire l’objet d’un suivi, notamment sur des graphiques de placement (sous le symbole « ^GSPC » ou « $SPX »). Le « rendement » de l’indice est le rendement collectif des 500 sociétés qui le composent. Mis à jour pendant la journée, ce chiffre apparaît bien en évidence sur les pages d’accueil des principaux sites Web de nouvelles, ainsi que sur les chaînes d’information financière. S’il retient autant l’attention, c’est parce qu’il donne un instantané de la santé globale du marché. On dit que l’évolution de ces 500 sociétés reflète l’état de l’économie.

Pour investir dans le S&P 500, vous pouvez passer par un FNB ou un fonds commun de placement qui reproduit l’indice. Vous pouvez utiliser un compte enregistré, comme un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), un régime enregistré d’épargne-études (REEE) ou un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), ou encore un compte de placement non enregistré.

Vous hésitez entre un fonds commun de placement ou un FNB indiciel qui reproduit le S&P 500? Faites votre choix selon vos préférences de placement et votre stratégie en général. Pour vous aider, voici quelques différences importantes.

Vous pouvez acheter et négocier des parts de FNB tout au long de la journée. En revanche, les parts de fonds communs de placement ne sont achetées et vendues qu’une fois par jour au cours de clôture des marchés. Vous investissez de manière active, vous effectuez des opérations fréquemment ou vous aimeriez prendre des décisions rapidement selon vos observations du marché? Vous voudrez sans doute passer par un FNB plutôt qu’un fonds commun de placement.

Les barrières à l’entrée sont généralement plus petites pour les FNB que pour les fonds communs de placement. En effet, vous pouvez acheter une seule part de FNB si vous le voulez, alors que de nombreux fonds communs de placement exigent un montant minimum assez élevé.

Les FNB exigent généralement des frais annuels inférieurs à ceux des fonds communs de placement. Toutefois, si vous avez l’habitude de négocier fréquemment, vous devrez peut-être payer des commissions de courtage chaque fois que vous achetez ou vendez des parts (selon le mode de gestion de vos placements).

Les avantages liés aux placements dans le S&P 500

Investir dans un FNB ou un fonds commun de placement qui reproduit le S&P 500 offre une foule d’avantages. En voici quelques-uns :

Diversification – Lorsque vous investissez dans un fonds commun de placement ou un FNB indiciel qui reproduit le S&P 500, vous diversifiez automatiquement vos placements parmi différentes actions. C’est un aspect très important d’une bonne stratégie de placement, car si une société ou un marché fait piètre figure, il ne va pas plomber l’ensemble de votre portefeuille.

Facilité et commodité – Vous pouvez investir dans 500 sociétés du même coup, en une seule opération. Il n’y a rien de plus facile que de suivre le marché dans son ensemble (par opposition à choisir des actions individuellement).

Rendement – En matière de placement, il ne faut rien tenir pour acquis, mais par le passé, les FNB et les fonds communs de placement reproduisant l’indice S&P 500 ont généré des rendements à long terme assez solides. D’une part, la valeur de votre placement dans le S&P 500 augmentera et diminuera selon les fluctuations du marché. D’autre part, comme il s’agit d’une stratégie de placement à long terme et que ses antécédents sont relativement fiables, un placement dans le S&P 500 peut être un choix logique si vous avez un objectif de croissance à long terme.

Les risques liés aux placements dans le S&P 500

Comme c’est le cas pour n’importe quel placement, les FNB et les fonds communs de placement qui reproduisent l’indice S&P 500 comportent des risques et des inconvénients :

Concentration – Bien que l’indice S&P 500 soit de nature diversifiée, il est devenu très concentré depuis quelques années. De nos jours, la valeur totale de l’indice vient en grande partie d’une poignée de sociétés parmi les 500. Le risque vient du fait que le rendement de l’indice repose en grande partie sur un petit nombre de sociétés.

Sous-exposition – Le S&P 500 n’est diversifié qu’à certains égards, puisqu’il est composé uniquement de grandes sociétés américaines. Ainsi, il n’est pas exposé aux marchés internationaux ou aux petites entreprises en plein essor dont le potentiel de croissance pourrait être important.

Rendements limités – « Limité » ne veut pas nécessairement dire « faible ». Lorsque vous investissez dans le S&P 500, vous ne pouvez pas anticiper ou dépasser le marché. En effet, l’objectif de l’indice sera toujours de refléter le rendement du marché américain, pas de le dépasser. Même si le S&P 500 jouit de solides antécédents en matière de rendement à long terme, il n’est pas à l’abri des récessions ou des ralentissements économiques, qui peuvent réduire sa valeur.

Conclusion sur les placements dans le S&P 500

Est-ce que vous devriez investir dans un fonds commun de placement ou un FNB indiciel qui suit le S&P 500? Comme c’est le cas pour n’importe quel type de placement, la réponse dépend de vos objectifs financiers et de votre stratégie en général.