Le guide du capital-investissement

Le capital-investissement est un placement non traditionnel qui consiste à investir dans des entreprises privées (par opposition aux actions d’entreprises publiques négociées en bourse). La plupart des gens accèdent au capital-investissement en investissant dans des fonds gérés par des gestionnaires professionnels qui identifient, améliorent et revendent ensuite des entreprises, idéalement avec un profit. Ces gestionnaires ajoutent de la valeur en améliorant les opérations des entreprises et en optimisant les structures financières.

Investir au-delà des marchés publics Il n’y a pas si longtemps, il fallait être très riche pour investir auprès des sociétés non cotées en bourse. Wealthsimple rend désormais ces rendements accessibles à un tout nouveau bassin de personnes. Même pas besoin d’avoir de jet privé! Faire une demande.

Au cours des 20 dernières années, le capital-investissement a généré des rendements largement supérieurs à ceux des marchés d’actions publiques. De 2001 à 2023, le capital-investissement a affiché un rendement de 10,5 %, comparativement au marché boursier mondial à 5,7 %*.

Pour bien expliquer le capital-investissement, nous avons rassemblé les questions les plus courantes à son sujet.

Qu’est-ce que le capital-investissement?

Le capital-investissement consiste à acheter des participations dans des sociétés privées qui ne sont pas cotées en bourse, généralement par le biais d’un fonds. Les gestionnaires de fonds tentent d’améliorer ces sociétés et de les revendre pour réaliser un profit.

Une fois qu’un investissement est réalisé dans une société, les gestionnaires de fonds de capital-investissement tentent de l’orienter vers une plus grande rentabilité. Ils peuvent mettre en œuvre de nouvelles stratégies opérationnelles afin d’améliorer l’efficacité de l’entreprise et de réduire ses coûts. Ils peuvent également adopter une stratégie commerciale plus agressive, par exemple en rachetant des entreprises similaires afin de créer une entreprise plus grande et plus efficace. Puisque les sociétés de capital-investissement ont tendance à prendre le contrôle des entreprises qu’elles rachètent, les décisions de la direction sont étroitement alignées sur les intérêts des actionnaires, ce qui n’est pas toujours le cas dans les entreprises cotées en bourse.

Une fois satisfaits de leurs améliorations et de la valeur accrue qui en résulte pour l’entreprise, les gestionnaires cherchent à vendre leur investissement à un prix supérieur à celui payé. Tout ce processus prend cependant du temps : il faut généralement compter entre 5 et 10 ans, voire plus, pour réaliser un investissement et en tirer un rendement.

À qui le capital-investissement s’adresse-t-il?

Le capital-investissement s’adresse aux personnes qui ont un horizon de placement supérieur à quatre ans, la capacité d’assumer des risques importants et la possibilité d’investir dans des actifs illiquides. Compte tenu du risque et de l’horizon temporel requis, il convient principalement à la constitution d’un patrimoine, à l’épargne-retraite et à d’autres objectifs financiers à long terme.

Historiquement, l’accès au capital-investissement était limité aux investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension, les fonds de dotation et les compagnies d’assurance. En effet, les actifs non traditionnels sont illiquides, souvent complexes et soumis à des montants minimums élevés. Mais cet accès limité est en train de changer, car de plus en plus de gens prennent conscience des rendements exceptionnels offerts par le capital-investissement et de plus en plus d’institutions financières créent de nouveaux produits pour élargir sa portée.

Pourquoi le capital-investissement a-t-il historiquement battu les actions mondiales?

Les sociétés de capital-investissement ont tendance à acheter des entreprises plus petites, qui ont historiquement présenté un risque (et un rendement) plus élevé que le marché dans son ensemble. De plus, les gestionnaires ont réussi à améliorer la rentabilité et la croissance des entreprises. Pourquoi? Entre autres parce que les motivations de la société de capital-investissement et de l’équipe de direction des entreprises ont tendance à se rejoindre, plus que celles des investisseurs publics et des directions d’entreprises – ce qui crée un environnement propice à l’amélioration de la rentabilité. Enfin, les sociétés de capital-investissement ont davantage recours à l’effet de levier que les sociétés cotées en bourse, ce qui augmente les rendements (et les risques).

Quel type de rendement peut-on attendre du capital-investissement?

Bien que le rendement passé ne garantit jamais les résultats futurs, le capital-investissement a historiquement généré environ 5 % de rendement supplémentaire par rapport aux marchés publics. Selon une étude réalisée pour Norges Bank Investment Management, les rendements ont été systématiquement positifs par rapport aux marchés publics au cours des 30 dernières années.

*Sources : Preqin et Bloomberg. Les rendements sont basés sur l’indice de capital-investissement mondial Preqin et l’indice Bloomberg MSCI Monde Vous ne pouvez investir dans des indices. Le rendement passé du capital-investissement et de tout autre titre ou de toute autre stratégie de placement n’est pas garant du rendement futur, et le rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Tous les placements comportent des risques.