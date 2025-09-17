Le 31 décembre 2025.

Contrairement à d’autres régimes avec des dates butoirs compliquées, le REEE fait dans le simple. Si vous souhaitez cotiser pour l’année en cours, vous pouvez le faire jusqu’à la toute dernière journée du calendrier. Donc, si vous lisez ceci à 23 h en plein party de la veille du Jour de l’an, vous voudrez peut-être déposer la flûte de champagne et faire un blitz de cotisation avant le décompte. Besoin d’un rappel des avantages du REEE?

C’est un excellent moyen d’épargner pour les études supérieures des enfants, qu’il s’agisse de votre propre progéniture ou même d’un enfant chouchou de votre entourage. D’abord, parce qu’il existe un programme gouvernemental, la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), qui verse jusqu’à 20 % de votre cotisation (maximum 2 500 $) ou 500 $ par année jusqu’à un plafond à vie par enfant de 7 200 $. Deuxièmement, parce que le REEE grandit à l’abri de l’impôt pour un temps. Au moment du retrait, les paiements d’aide aux études, comprenant les gains d’investissement ainsi qu’un bon et une subvention du gouvernement, sont imposables sur la déclaration de l’enfant en question (qui se place généralement dans un taux d’imposition plus bas). Les retraits des cotisations originales sont toutefois exempts d’impôt.