Passer au contenu principal

Quelle est la date limite pour cotiser au REER?

Mis à jour 17 septembre 2025

Le 31 décembre 2025.

Contrairement à d’autres régimes avec des dates butoirs compliquées, le REEE fait dans le simple. Si vous souhaitez cotiser pour l’année en cours, vous pouvez le faire jusqu’à la toute dernière journée du calendrier. Donc, si vous lisez ceci à 23 h en plein party de la veille du Jour de l’an, vous voudrez peut-être déposer la flûte de champagne et faire un blitz de cotisation avant le décompte. Besoin d’un rappel des avantages du REEE?

C’est un excellent moyen d’épargner pour les études supérieures des enfants, qu’il s’agisse de votre propre progéniture ou même d’un enfant chouchou de votre entourage. D’abord, parce qu’il existe un programme gouvernemental, la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), qui verse jusqu’à 20 % de votre cotisation (maximum 2 500 $) ou 500 $ par année jusqu’à un plafond à vie par enfant de 7 200 $. Deuxièmement, parce que le REEE grandit à l’abri de l’impôt pour un temps. Au moment du retrait, les paiements d’aide aux études, comprenant les gains d’investissement ainsi qu’un bon et une subvention du gouvernement, sont imposables sur la déclaration de l’enfant en question (qui se place généralement dans un taux d’imposition plus bas). Les retraits des cotisations originales sont toutefois exempts d’impôt.

Les articles de Wealthsimple sont avant tout des outils éducatifs. Chacun d’entre eux est vérifié par des spécialistes et rédigé par des journalistes qui cumulent des dizaines d’années d’expérience et qui tiennent d’abord à vous apprendre quelque chose, pas à vous vendre quelque chose. Malgré la présence de liens vers des produits offerts par Wealthsimple Investments Inc. (« Wealthsimple ») ou ses sociétés affiliées, ces articles ne doivent pas être interprétés comme des conseils de placement, des avis professionnels ou des recommandations d’acheter ou de vendre des titres ou des actifs. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des produits et services de Wealthsimple, consultez notre centre d’aide. Pour distinguer les produits qui sont offerts par Wealthsimple de ceux qui sont offerts par des sociétés affiliées, consultez cette page.

Ouvrez un compte pour vos objectifs de placement et d’épargne

Ouvrez un compte

Découvrez-en plus sur

Lire

Qu’est-ce qu’un régime enregistré d’épargne-études (REEE)?

Lire

Règles de retrait d’un REEE

Lire

L’investissement, c’est quoi?