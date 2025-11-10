Qu’est-ce que la manipulation des cours boursiers?

Les fausses nouvelles sont une menace constante dans le paysage numérique actuel où tout bouge très vite. Et le marché boursier ne fait pas exception.

Les manipulations des cours boursiers, aussi appelées stratagèmes pump-and-dump (littéralement « gonfler et larguer »), sont un type de fraude boursière où les fraudeurs gonflent artificiellement le prix d’une action (pump) en répandant de fausses informations sur son potentiel de croissance, pour ensuite revendre leurs parts au prix nouvellement surévalué (dump).

Mais les manipulations des cours boursiers existaient bien avant les médias sociaux et la négociation en ligne. Il s’agit d’une forme classique de fraude à l’investissement, très répandue entre les années 1970 et 1990, à l’époque des penny stocks, ces actions spéculatives à quelques sous, et des boiler rooms, des petits bureaux bondés où des vendeurs appelaient à froid des investisseurs potentiels avec de fausses promesses pour les pousser à acheter ces titres. (Si vous pensez au Loup de Wall Street, c’est exactement ça.)

Aujourd’hui, le stratagème a évolué. Les appels ont été remplacés par les médias sociaux, les forums en ligne et les groupes de discussion, où les fraudeurs attisent l’engouement autour de toutes sortes d’actifs, des actions traditionnelles aux actions-mèmes, en passant par les cryptomonnaies. Le principe reste le même, mais à plus grande échelle et à un rythme bien plus rapide.

D’abord, la phase de gonflage :

Les fraudeurs choisissent un actif à gonfler artificiellement, par exemple une action peu connue qui ne suscite pas beaucoup de transactions, ou quelque chose de plus obscur, comme des actions à quelques sous ou une nouvelle cryptomonnaie. Travaillant généralement de manière coordonnée, le groupe commence à répandre des affirmations trompeuses ou exagérées sur l’actif (par exemple : « J’ai un contact de confiance qui me dit qu’un géant de la tech va bientôt acheter cette start-up. C’est le temps d’investir! »). Pour faire mousser l’affaire, le groupe de fraudeurs répand les informations sur les réseaux sociaux, les forums en ligne et ailleurs. Ils achètent aussi l’actif en grand nombre pour créer une illusion de demande. L’engouement amène des gens ordinaires à investir précipitamment, flairant la bonne affaire et ne se doutant de rien. L’afflux de nouveaux investissements fait grimper le prix de l’actif.

Une fois le prix artificiellement gonflé, la phase de largage commence :

Les fraudeurs vendent leurs parts à un prix beaucoup plus élevé qu’à l’achat, réalisant ainsi un profit important – et illégal. La vente massive fait chuter le prix de l’actif, et les investisseurs et investisseuses ordinaires se retrouvent avec de grosses pertes.

On peut facilement tomber dans le piège d’une manipulation des cours boursiers si on ne sait pas en reconnaître les signes. Voici les signaux d’alarme à surveiller :

Conseils d’investissement sur les médias sociaux. Qu’ils vous soient envoyés directement par courriel, message ou texto, ou qu’ils apparaissent dans votre fil sur les médias sociaux, les conseils d’investissement qui vous incitent à acheter une valeur à la mode méritent toute votre prudence. S’ils vous incitent à agir vite, il y a fort à parier que c’est une arnaque. Méfiez-vous aussi des conseils qui semblent crédibles malgré ces signaux d’alarme : certains « spécialistes de l’investissement » vous proposeront d’abord de vrais placements pour gagner votre confiance, avant d’y glisser leur propre valeur frauduleuse.

Manque d’information sur l’entreprise. Si l’entreprise derrière l’actif n’a pas d’historique, si elle ne publie pas d’informations financières fiables ou s’il est difficile de trouver des renseignements légitimes à son sujet, la prudence s’impose.

Trop beau pour être vrai. Les géants de la tech n’achètent pratiquement jamais des entreprises émergentes pour des milliards de dollars, et les cryptomonnaies vieilles de deux semaines ne deviennent généralement pas monnaie courante. Si une promesse semble trop belle pour être vraie, c’est probablement le cas.

Promesses de rendements garantis. Si quelqu’un vous assure que les rendements sont garantis et que l’investissement est sans risque, fuyez. Aucun placement sérieux ne peut garantir des profits (c’est d’ailleurs illégal au Canada).

Hausse inhabituelle des transactions ou des prix. Si vous remarquez qu’un actif méconnu voit soudain son prix ou son volume de négociation grimper, cherchez des sources d’information fiables ou des principes économiques concrets qui pourraient expliquer ce mouvement de marché.

Se protéger des manipulations des marchés

Reconnaître les signaux d’alarme est la base pour rester à l’abri des manipulations des marchés. Voici ce que vous pouvez faire d’autre :

Restez sceptique. Une bonne dose de scepticisme est essentielle pour quiconque souhaite investir intelligemment. Jamais un·e professionnel·le de la finance légitime ne vous contactera sur les réseaux sociaux. N’oubliez pas que tout placement comporte des risques (aucun gain n’est garanti), et prenez le temps d’analyser toute recommandation avant d’agir.

Faites vos recherches avant d’investir. Informez-vous sur l’entreprise : examinez sa direction, son historique de performance, sa situation financière et sa réputation.

Recoupez les informations. Consultez plusieurs sources pour évaluer la fiabilité d’une recommandation urgente de type « achetez ceci maintenant ». Les médias financiers de confiance, les documents officiels et les spécialistes de l’investissement peuvent vous aider à confirmer – ou démentir – l’engouement dont vous entendez parler.

Pour vérifier la légitimité d’une personne qui se présente comme conseillère financière, référez-vous au moteur de recherche des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et confirmez son inscription dans votre province ou territoire. Les fraudeurs se font souvent passer pour des professionnels légitimes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi faire une recherche dans le répertoire ou consulter les rapports Info-conseiller de l’OCRI (Organisme canadien de réglementation des investissements). Il existe bien quelques exceptions à l’obligation d’inscription, mais si la personne n’apparaît pas dans ces registres, c’est un signal d’alarme important.

Signalez toute activité suspecte. Contribuez à protéger les autres des fraudes en rapportant tout signe de manipulation des cours boursiers à votre service de police local.

En résumé

Si la promesse d’informations privilégiées et de gains rapides peut sembler alléchante, il faut savoir reconnaître les signes de fraude et faire les vérifications nécessaires pour éviter de tomber dans le piège. Vous éviterez ainsi de subir des pertes quand l’enthousiasme retombera. La prudence est toujours de mise quand il est question d’investissement.