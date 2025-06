Compte chèques, compte d’épargne : à chacun son rôle

Utilisez plutôt un compte d’épargne pour ce que vous prévoyez de payer (ou de rembourser) d’ici trois ans : un voyage, une mise de fonds pour une maison, une facture d’impôt, etc. C’est aussi l’endroit idéal pour constituer votre fonds d’urgence : un montant facilement accessible en cas d’imprévus qui peuvent faire mal, comme une perte d’emploi ou un implant dentaire. Il est généralement recommandé d’y conserver l’équivalent de trois à six mois de dépenses.

Inconvénient : L’argent que vous y déposez ne rapporte pas d’intérêts et, comme vous l’utilisez en continu (épicerie, achats impulsifs des nuits d’insomnie, tournée de shooters un certain samedi), ce n’est pas exactement le meilleur compte pour mettre de l’argent de côté en vue d’une mise de fonds.

La différence entre un compte chèques et un compte d’épargne tient à trois choses : l’accessibilité, les frais et les intérêts.

Vous pouvez aussi ouvrir un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et profiter des avantages fiscaux associés. Le mot « épargne » peut prêter à confusion, puisque ce compte peut servir à la fois à épargner et à investir. Comme son nom l’indique, son principal avantage est que les revenus générés ne sont pas imposables.

L’argent placé dans un compte d’épargne est un peu moins accessible que celui de votre compte chèques, mais il reste beaucoup plus liquide que vos placements. Et vous obtenez un (modeste) rendement, sans les risques liés à l’investissement. Besoin d’argent rapidement? Il est là. Vous pouvez le retirer ou le transférer vers votre compte chèques sans pénalité.

Avant de choisir entre un compte chèques et un compte d’épargne, pensez à vos objectifs financiers. Le premier est idéal pour gérer vos dépenses courantes. Le second vous permet de mettre de l’argent de côté en toute sécurité, tout en le laissant prendre doucement de la valeur.

Un compte chèques, c’est un peu comme compte d’épargne plus flexible, non? Est-ce qu’un des deux est meilleur? A-t-on vraiment besoin des deux?

Les articles de Wealthsimple sont avant tout des outils éducatifs. Chacun d’entre eux est vérifié par des spécialistes et rédigé par des journalistes qui cumulent des dizaines d’années d’expérience et qui tiennent d’abord à vous apprendre quelque chose, pas à vous vendre quelque chose. Malgré la présence de liens vers des produits offerts par Wealthsimple Investments Inc. (« Wealthsimple ») ou ses sociétés affiliées, ces articles ne doivent pas être interprétés comme des conseils de placement, des avis professionnels ou des recommandations d’acheter ou de vendre des titres ou des actifs. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des produits et services de Wealthsimple, consultez notre centre d’aide. Pour distinguer les produits qui sont offerts par Wealthsimple de ceux qui sont offerts par des sociétés affiliées, consultez cette page.