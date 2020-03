C'est quoi un compte conjoint?

Les couples mariés en ont souvent, ainsi que les partenaires en affaires. Ils donnent accès à l'argent, aux placements et autres sans devoir obtenir la permission du conjoint ou du cotitulaire.

Ces comptes sont également souvent utilisés par les gens qui veulent aider un parent ou membre de la famille plus âgé à gérer ses finances. Ils peuvent ainsi payer les factures de leur grand-mère, par exemple, avec ses avoirs de retraite.

Les comptes conjoints simplifient souvent les choses: plus besoin de séparer les factures ou de faire des chèques au conjoint ou au partenaire. C'est un excellent moyen d'entretenir une relation financière transparente.

Plus, since both people have access to the accounts, if one account holder dies, the other will have no problem withdrawing the funds since he already has access to the account. Without a joint account, a widow(er) would have to wait for a will to move through the courts before they could access their late spouse’s account.

Le principal avantage d'un compte conjoint peut également être son plus grand désagrément: d'autres personnes ont accès à votre argent. Tous les titulaires du compte sont propriétaires à parts égales et ont les mêmes droits, ce qui signifie que n'importe lequel d'entre eux a le droit de retirer de l'argent – ou même tout l'argent – à tout moment.

En outre, toutes les responsabilités liées au compte sont également partagées, que le compte soit à découvert ou qu'un des titulaires ait fait une mauvaise transaction sur le marché boursier. Pour les mêmes raisons, les bailleurs de fonds peuvent saisir un compte conjoint afin de payer la dette d'un des titulaires, sans égard au fait que les autres n'aient rien à voir avec cette dette.

La leçon à retenir: n'ouvrez un compte conjoint qu'avec quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance.