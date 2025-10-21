Les revenus passifs, c’est un peu le Saint-Graal du monde financier : de l’argent qui rentre en échange d’un minimum d’effort. On entend par revenus passifs les gains découlant d’activités qui requièrent peu de travail soutenu, comme l’immobilier, la vente de produits numériques, ou la vente d’espaces publicitaires sur un blogue.

Sauf que ces revenus ne sont que très rarement vraiment passifs. La plupart du temps, il faut travailler beaucoup pour atteindre une position qui permet de générer des revenus passifs, soit en ayant gagné déjà suffisamment d’argent pour investir, soit en ayant œuvré en amont pour créer un produit à vendre.

On dit que, dans la vie, il n’y a rien de gratuit. Mais il n’en demeure pas moins qu’il existe des façons de générer des revenus pour presque rien. Qui ne voudrait pas faire de l’argent en dormant?

12 idées de revenus passifs

Voici quelques-unes des nombreuses façons de générer des revenus passifs… ou, en tout cas, pas trop actifs.

1. Investir

Les placements sont un moyen classique de toucher des gains passifs. Considérez les actions à dividendes : elles génèrent des revenus passifs sans que vous ayez à les vendre. Par contre, vous aurez besoin de beaucoup d’actions pour tirer un revenu intéressant des dividendes. Ce n’est donc peut-être pas l’avenue la plus efficace si vous n’avez pas déjà la possibilité d’investir de gros montants.

Les comptes d’épargne à rendement élevé, les fonds du marché monétaire et les fonds indiciels sont aussi des options intéressantes pour les revenus passifs. Toutefois, la plupart de ces placements présentent de faibles taux d’intérêt, ce qui limite beaucoup le potentiel de gains. Et dans tous ces cas, incluant les actions à dividendes, il faut déjà avoir de l’argent pour faire de l’argent.

2. Penser aux prêts entre pairs

Une autre avenue d’investissement intéressante pour générer de bons revenus passifs, c’est de prêter directement de l’argent à des chefs d’entreprise par l’entremise de plateformes en ligne.

Comme pour les autres types de placements, les prêts entre pairs requièrent d’avoir déjà accès à des fonds. Il s’agit toutefois d’une solution de rechange intéressante aux comptes d’épargne et certificats de dépôt, qui présentent généralement un faible taux d’intérêt, et aux actions, qui sont habituellement plus risquées. À noter que les sites de prêt entre pairs utilisent des algorithmes qui vous aident à évaluer le risque encouru.

3. Créer un blogue

La création de blogues est souvent citée comme une bonne avenue de revenus passifs, même si elle n’est finalement pas si passive que ça. On pourrait penser qu’un blogue c’est tout simplement une page Web inerte qui génère de l’argent de ses publicités. Mais en vérité, il faut travailler très fort pour bâtir un auditoire et maintenir la page afin de garder tout ce beau monde intéressé.

Si vous êtes en mesure d’investir le temps et l’effort nécessaire pour que votre blogue soit populaire, vous pourriez tirer profit de plusieurs sources de revenus, des publicités numériques en passant par les produits et services marketing offerts au lectorat. Les bandeaux publicitaires dans les marges de votre blogue peuvent générer un revenu stable, tout comme les initiatives de marketing affilié pour lesquelles une entreprise vous paierait afin de faire la promotion de ses activités dans votre contenu. Vous gagneriez ainsi de l’argent chaque fois qu’une personne clique sur un lien affilié ou achète un produit ou service.

4. Publier un produit numérique

Un bon moyen de générer des revenus passifs, c’est de créer un produit numérique que vous pourrez vendre à plusieurs personnes sans avoir à expédier quoi que ce soit par la poste. Bon, écrire un livre ou créer un produit similaire, ce n’est pas passif du tout. Mais une fois que le travail est fait en amont, il est possible de continuer de générer des revenus pendant longtemps sans faire beaucoup plus d’efforts.

Les livres électroniques, les cahiers et les guides de formation sont des exemples de produits numériques avec un bon potentiel de revenus. Ces documents peuvent être autopubliés en format PDF et vendus sans intermédiaire, mais il est aussi possible de collaborer avec une plateforme de publication afin de leur déléguer plusieurs tâches en échange d’une part de vos recettes.

5. Monter un cours en ligne

Les cours en ligne sont aussi un bon exemple de produit numérique à fort potentiel de revenus passifs. Pensez aux connaissances que vous pourriez partager et apprenez à faire de simples enregistrements audios ou vidéos. Comme pour les livres électroniques, il faudra investir beaucoup de temps et d’efforts en amont, surtout si vous n’avez jamais créé de cours auparavant. Mais une fois le travail initial effectué, vous pourriez accéder à une piste de revenus passifs. Il existe de nombreuses plateformes de cours en ligne et un marché pour chaque domaine, de l’entraînement sportif au code informatique. La plupart des gens ont déjà les connaissances et compétences nécessaires pour créer un cours. Le défi est plutôt de trouver le temps et l’énergie qu’il faut pour monter le cours et attirer un auditoire clé.

6. Toucher des revenus immobiliers

Quand on est propriétaire, la location — à long terme ou pour quelques nuits — est un excellent moyen de générer des revenus passifs. Comme pour l’investissement, il faut déjà avoir l’argent requis pour accéder à la propriété, sans compter les frais liés aux rénovations et à l’entretien.

Mais une fois les clés en main, vous pourriez commencer à toucher de considérables revenus passifs. Tout particulièrement si vous trouvez des locataires à long terme, puisque ce genre de location nécessite moins de gestion au quotidien que celles de courte durée.

7. Utiliser des cartes de crédit avec remises

Ces cartes de crédit peuvent vous donner accès à de petits revenus passifs, surtout si vous les utilisez pour vous procurer des choses que vous auriez achetées de toute façon. Les remises n’équivalent pas à de gros magots, mais elles sont un moyen facile de toucher un petit extra.

Une multitude de cartes de crédit avec remises sont offertes sur le marché et il est donc recommandé de faire une recherche pour trouver celle qui cadre le mieux à vos habitudes d’achat. Et n’oubliez pas de vérifier vos sources. Certains blogues misent sur le marketing affilié (voir point 3) et manquent donc d’impartialité dans leurs recommandations.

8. Vendre des photos de banques d’images

Plusieurs sites de banques d’images offrent une commission pour les licences d’utilisation de photos. Peu importe que vous soyez pro de la photo ou photographe du dimanche, la vente de vos clichés sur ces sites pourrait vous permettre de toucher un revenu passif régulier. En effet, une commission est versée chaque fois que quelqu’un télécharge une de vos photos à partir de ces sites.

9. Rallier ses proches et son auditoire

Certaines entreprises sont prêtes à vous donner de l’argent chaque fois que vous invitez des personnes à participer à leurs activités. Et ces invitations peuvent aller au-delà de votre cercle rapproché pour inclure les membres de vos auditoires en ligne (médias sociaux, blogues, etc.). Une astuce qui peut vous faire gagner facilement de l’argent si plusieurs personnes suivent le pas.

Les primes ou remises de recommandation sont courantes et c’est donc fort probable que vous faisiez déjà partie de la clientèle d’une entreprise qui présente ce genre d’option de revenu passif.

10. Sous-traiter des services

Cette idée tombe elle aussi dans la catégorie des revenus pas si passifs que ça, puisqu’il faut prévoir pas mal de travail afin de se bâtir une clientèle pour une entreprise de service. Mais si vous trouvez un service pour lequel il existe déjà un bassin de personnes intéressées et que vous avez accès à du personnel qualifié pour effectuer les services en question, vous pourriez toucher un revenu intéressant sans faire vous-même beaucoup d’efforts.

Vous pouvez même sous-traiter la planification, la tenue de livres et le marketing sur les médias sociaux pour n’avoir qu’à libérer quelques heures par semaine pour la gestion de vos entreprises sous-traitantes que vous employez. Ce n’est pas particulièrement passif comme activité, mais ce genre de projet peut vous permettre de faire beaucoup plus d’argent en beaucoup moins d’heures qu’un emploi à temps plein.

11. Miser sur le parachutage

Lancer une entreprise en ligne n’a jamais été aussi facile. Vous pouvez même créer un commerce de vente au détail sans jamais toucher ni même voir les produits. En faisant appel à un service de parachutage, le fournisseur s’occupera d’entreposer et d’expédier les produits à votre clientèle.

Votre rôle serait de trouver la clientèle et de gérer le service après-vente. Vous n’avez pas à investir d’argent en amont pour les stocks et êtes en mesure de faire un profit qui équivaut à la différence entre le prix de gros du fournisseur et le prix au détail que vous demandez. Si vous êtes du genre à être capable d’attirer un auditoire, le parachutage pourrait vous permettre de tirer un bon revenu sans grand investissement de temps.

12. Louer son auto, son VR ou son bateau

L’Internet a donné naissance à tout plein de plateformes de location de véhicules entre pairs. Parfait pour faire de l’argent en louant sa voiture, sa roulotte ou son bateau. Ces sites vous permettent d’inscrire votre véhicule, d’établir les prix de location et de recevoir les paiements. La location de véhicule, surtout s’il s’agit d’un modèle plus spacieux ou particulièrement recherché, peut générer des revenus additionnels considérables. Le tout, en échange d’un minimum de gestion.